Labio leporino: la rinoplastia definitiva como clave para la calidad de vida

El especialista Walter Humpola destacó que el procedimiento busca restablecer la función respiratoria y la armonía facial. Se realiza una vez completado el crecimiento, generalmente en la adultez.

8 de marzo 2026 · 08:15hs
La rinoplastia definitiva en pacientes con labio hendido o leporino es una cirugía reconstructiva compleja que cumple un rol central dentro del tratamiento integral de esta condición congénita. Su objetivo no es únicamente mejorar la apariencia de la nariz, sino también restablecer la función respiratoria y lograr una armonía facial duradera, respetando la anatomía y la historia quirúrgica de cada paciente.

El labio hendido afecta el desarrollo normal de la nariz desde el nacimiento. Incluso después de las cirugías realizadas en la infancia, es frecuente que persistan deformidades nasales características, como asimetría de las alas nasales, desviación del tabique, punta nasal colapsada o desviada y obstrucción respiratoria unilateral o bilateral.

“Estas alteraciones no solo impactan en la estética facial, sino que también pueden generar dificultades respiratorias crónicas, respiración bucal y disminución de la calidad de vida”, explicó Walter Humpola, especialista en cirugía de cabeza y cuello de Grupo Gamma.

Cuándo intervenir

La rinoplastia definitiva se realiza una vez completado el crecimiento facial, generalmente al final de la adolescencia o en la adultez. A diferencia de las intervenciones tempranas, esta cirugía permite trabajar sobre una estructura nasal ya desarrollada, lo que brinda mayor precisión y estabilidad en los resultados a largo plazo.

“Se trata de una cirugía altamente personalizada, adaptada a la anatomía particular del paciente, las cirugías previas realizadas y las necesidades funcionales y estéticas actuales”, señaló el especialista.

El procedimiento persigue tres objetivos fundamentales:

  • Objetivo funcional: mejorar la respiración mediante la corrección del tabique, la reconstrucción de las válvulas nasales y la optimización del flujo de aire.

  • Objetivo estético: lograr una nariz más simétrica y armónica con el resto del rostro, respetando la identidad facial.

  • Objetivo estructural: reconstruir y reforzar el soporte nasal para garantizar un resultado estable en el tiempo.

Desafíos quirúrgicos

A diferencia de una rinoplastia convencional, el abordaje en pacientes con labio hendido presenta desafíos específicos, como tejidos con cicatrices previas y cartílagos deformados, debilitados o ausentes.

Por este motivo, suele requerir técnicas avanzadas de cirugía reconstructiva, como el uso de injertos de cartílago (septal, auricular o costal) y el modelado de la punta nasal.

“La experiencia del cirujano en rinoplastia reconstructiva y cirugía facial es fundamental para lograr resultados seguros y predecibles”, sostuvo Humpola, quien destacó la importancia de una evaluación preoperatoria exhaustiva, ya que “cada paciente con labio hendido presenta una anatomía y una historia quirúrgica únicas”.

Esa evaluación incluye análisis facial y nasal detallado, estudio de la función respiratoria, registros fotográficos y una conversación profunda sobre expectativas realistas. Según el especialista, “una planificación cuidadosa es clave para definir la estrategia adecuada y anticipar las necesidades reconstructivas”.

Resultados y autoestima

La rinoplastia definitiva puede generar cambios significativos tanto en la función respiratoria como en la imagen corporal. Los pacientes suelen experimentar una mejora clara en la respiración nasal, junto con un aumento de la confianza y la autoestima.

“Es importante comprender que el objetivo no es la perfección absoluta, sino alcanzar el mejor resultado posible dentro de una anatomía compleja, priorizando siempre la función y la naturalidad”, concluyó Humpola.

Esta intervención representa, en muchos casos, la etapa final de años de tratamiento interdisciplinario, permitiendo mejorar de forma integral la calidad de vida del paciente.

