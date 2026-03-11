La Capital | Zoom | Gran Hermano

"El monito del barco": una participante de "Gran Hermano" sería expulsada por xenofobia

Carmiña Masi comparó a la congoleña Jenny Mavinga con "una esclava" y sentenció: "La sacaron de la jaula recién”

11 de marzo 2026 · 20:59hs
El monito del barco: una participante de Gran Hermano sería expulsada por xenofobia

Una participante del reality "Gran Hermano: generación dorada" sería expulsada, luego de que se refiriera a la congoleña Jenny Mavinga con frases de contenido xenófobo y discriminatorio.

"Parece que a la negra recién la compraron y viene a hacer el show", dijo la participante paraguaya Carmiña Masi en una charla con Danelik Galazan y Emanuel Di Gioia, quienes festejaron sus dichos. Y añadió: “Acaba de bajarse del barco”, además de calificarla como "el monito del barco".

Sus comentarios incluso fueron más allá, cuando sostuvo que “lo único que puede hacer ahora es mover el culo” y afirmó: “Allá hay una esclava. La sacaron de la jaula recién”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ElLauchaOkey/status/2031792434687144222&partner=&hide_thread=false

Según fuentes cercanas a la producción, Carmiña sería expulsada de la casa.

Ante la viralización del video en redes sociales, fueron muchos los que repudiaron la actitud de Carmiña y también los que pidieron a la producción del programa que la participante paraguaya sea expulsada.

Damián, marido de Mavinga, dijo estar "indignadísimo" y "angustiado".

"Es algo que en este país pensé que no nos lo íbamos a encontrar. Sinceramente no sé si se puede hacer algo, me acaban de llamar de la producción. Uno está acostumbrado a internet, no a un programa de televisión. Si ella se entera lo que están diciendo, se arma un escándalo", afirmó.

La familia de Mavinga pidió en redes sociales "la expulsión inmediata de Carmiña" y una sanción para Danelik y Emanuel, "quienes se rieron y avalaron esos comentarios".

"Comparar a una persona africana con un 'mono' y sugerir que 'parece que recién la acaban de comprar' no es un chiste: es racismo. Este tipo de expresiones deshumanizan, hieren y no pueden ser naturalizadas en un programa que ven millones de personas", indicaron.

Noticias relacionadas
es ignorancia: cada vez hay mas criticas hacia timothee chalamet

"Es ignorancia": cada vez hay más críticas hacia Timothée Chalamet

Desgaste articular es una de las obras que forma parte de la agenda de teatro en Rosario

Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

Los fanáticos de Pity Álvarez en Rosario expectantes por anuncios oficiales

Pity Álvarez reavivó la expectativa por un show en Rosario citando a Fito Páez

Lucrecia Martel estrena Nuestra tierra, una experiencia de reflexión que discute con las narrativas oficiales

Trailer: Lucrecia Martel busca darle voz a toda una comunidad con "Nuestra tierra"

Ver comentarios

Las más leídas

Newells sigue en el fondo con un empate que no le sirve de nada

Newell's sigue en el fondo con un empate que no le sirve de nada

Kudelka: Ojalá me equivoque, pero será un trabajo arduo y a largo plazo

Kudelka: "Ojalá me equivoque, pero será un trabajo arduo y a largo plazo"

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo

Denunciaron más ataques tras el crimen del bebé baleado en una barbería

Denunciaron más ataques tras el crimen del bebé baleado en una barbería

Lo último

El monito del barco: por xenofobia, expulsarían a Carmiña de Gran Hermano

"El monito del barco": por xenofobia, expulsarían a Carmiña de "Gran Hermano"

Irán atacó barcos, el aeropuerto de Dubái e infraestructura petrolera

Irán atacó barcos, el aeropuerto de Dubái e infraestructura petrolera

Es ignorancia: cada vez hay más críticas hacia Timothée Chalamet

"Es ignorancia": cada vez hay más críticas hacia Timothée Chalamet

Crímenes y venganzas: a diez años del asesinato que precipitó la caída del clan Funes

Mariela Miranda, madre de Alan Funes, fue asesinada delante de su hijo. El hecho provocó una saga de crímenes en barrio Tablada y alrededores
Crímenes y venganzas: a diez años del asesinato que precipitó la caída del clan Funes

Por Martín Stoianovich

Central lo jugó de menos a más y logró hacer un buen negocio en La Paternal

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central lo jugó de menos a más y logró hacer un buen negocio en La Paternal

Al borde del colapso, el sector de Discapacidad lanzó un paro en Rosario y el país

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Al borde del colapso, el sector de Discapacidad lanzó un paro en Rosario y el país

Doce policías condenados por agresiones y vejaciones en las Cuatro Plazas
Policiales

Doce policías condenados por agresiones y vejaciones en las Cuatro Plazas

En las escuelas primarias de Santa Fe estará prohibido el uso de celulares
La Ciudad

En las escuelas primarias de Santa Fe estará prohibido el uso de celulares

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells sigue en el fondo con un empate que no le sirve de nada

Newell's sigue en el fondo con un empate que no le sirve de nada

Kudelka: Ojalá me equivoque, pero será un trabajo arduo y a largo plazo

Kudelka: "Ojalá me equivoque, pero será un trabajo arduo y a largo plazo"

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo

Denunciaron más ataques tras el crimen del bebé baleado en una barbería

Denunciaron más ataques tras el crimen del bebé baleado en una barbería

El uno x uno de Newells: Guch, certero en el tiro libre y decidido para encarar

El uno x uno de Newell's: Guch, certero en el tiro libre y decidido para encarar

Ovación
El uno x uno de Central: Broun fue el albañil que echó las bases para un buen empate

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El uno x uno de Central: Broun fue el albañil que echó las bases para un buen empate

El uno x uno de Central: Broun fue el albañil que echó las bases para un buen empate

El uno x uno de Central: Broun fue el albañil que echó las bases para un buen empate

Central, con varias bajas de peso, igualó 0 a 0 ante Argentinos en La Paternal

Central, con varias bajas de peso, igualó 0 a 0 ante Argentinos en La Paternal

Central: Jorge Almirón confirmó un equipo con cinco cambios para jugar ante Argentinos

Central: Jorge Almirón confirmó un equipo con cinco cambios para jugar ante Argentinos

Policiales
Doce policías condenados por agresiones y vejaciones en las Cuatro Plazas
Policiales

Doce policías condenados por agresiones y vejaciones en las Cuatro Plazas

El sistema Lince permitió reconstruir el recorrido de una banda que cometía robos en Rosario

El sistema Lince permitió reconstruir el recorrido de una banda que cometía robos en Rosario

Crímenes y venganzas: a diez años del asesinato que precipitó la caída del clan Funes

Crímenes y venganzas: a diez años del asesinato que precipitó la caída del clan Funes

Derribaron dos nuevos búnkeres y ya se desactivaron 108

Derribaron dos nuevos búnkeres y ya se desactivaron 108

La Ciudad
Al borde del colapso, el sector de Discapacidad lanzó un paro en Rosario y el país

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Al borde del colapso, el sector de Discapacidad lanzó un paro en Rosario y el país

La UNR ganó una medalla y se clasificó al Mundial de Programación en Dubái

La UNR ganó una medalla y se clasificó al Mundial de Programación en Dubái

Habrá cambios en el sistema para sacar la licencia de conducir en Rosario

Habrá cambios en el sistema para sacar la licencia de conducir en Rosario

En las escuelas primarias de Santa Fe estará prohibido el uso de celulares

En las escuelas primarias de Santa Fe estará prohibido el uso de celulares

Sospechoso al agua: fueron a detenerlo por abuso sexual y se escondió entre camalotes
Policiales

Sospechoso al agua: fueron a detenerlo por abuso sexual y se escondió entre camalotes

El aeropuerto de Rosario va por más y gestiona un vuelo directo para ver la Fórmula 1

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

El aeropuerto de Rosario va por más y gestiona un vuelo directo para ver la Fórmula 1

Dolor en la empresa Laguna Paiva por la muerte del chofer en el choque
La Región

Dolor en la empresa Laguna Paiva por la muerte del chofer en el choque

El Museo del Deporte sumará un espacio dedicado a Di María
La Ciudad

El Museo del Deporte sumará un espacio dedicado a Di María

Comienzo de clases: en calle San Luis se vendió más que el año pasado

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Comienzo de clases: en calle San Luis se vendió más que el año pasado

Evolucionan favorablemente los 11 heridos del choque fatal en la autopista
La Región

Evolucionan favorablemente los 11 heridos del choque fatal en la autopista

Bigand: un desfalco de $250 millones en la cooperativa despertó al pueblo
La Región

Bigand: un desfalco de $250 millones en la cooperativa "despertó" al pueblo

Cáncer de mama: qué se sabe de la novedosa vacuna contra el triple negativo

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Cáncer de mama: qué se sabe de la novedosa vacuna contra el triple negativo

Kiosqueros afirman que las ventas caen 80 % cuando juegan Central y Newells
La Ciudad

Kiosqueros afirman que las ventas caen 80 % cuando juegan Central y Newell's

El peronismo propone un ámbito para que la policía discuta su salario

Por Mariano D'Arrigo
Politica

El peronismo propone un ámbito para que la policía discuta su salario

El uno x uno de Newells: Guch, certero en el tiro libre y decidido para encarar

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Newell's: Guch, certero en el tiro libre y decidido para encarar

Lista de concentrados de Central con varias ausencias, entre ellas Marco Ruben

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Lista de concentrados de Central con varias ausencias, entre ellas Marco Ruben

El tiempo en Rosario: miércoles algo nublado con una máxima de 30º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles algo nublado con una máxima de 30º

Provincias Unidas ve con buenos ojos la apuesta de Mauricio Macri para 2027

Por Javier Felcaro
Política

Provincias Unidas ve con buenos ojos la apuesta de Mauricio Macri para 2027

Ley de glaciares: biólogos de Greenpeace llegan a Rosario para hablar de la reforma
La ciudad

Ley de glaciares: biólogos de Greenpeace llegan a Rosario para hablar de la reforma

El gobierno confirmó cambios en los plazos de las revisiones técnicas
Motores

El gobierno confirmó cambios en los plazos de las revisiones técnicas

EEUU e Irán intercambian amenazas mientras se prolonga la guerra
El Mundo

EEUU e Irán intercambian amenazas mientras se prolonga la guerra

Paraguay aprobó la presencia militar de Estados Unidos en su país
El Mundo

Paraguay aprobó la presencia militar de Estados Unidos en su país

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado
Policiales

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado

Murió a los 87 años el escritor peruano Alfredo Bryce Echenique
Cultura

Murió a los 87 años el escritor peruano Alfredo Bryce Echenique