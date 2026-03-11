"El monito del barco": una participante de "Gran Hermano" sería expulsada por xenofobia

Carmiña Masi comparó a la congoleña Jenny Mavinga con "una esclava" y sentenció: "La sacaron de la jaula recién”

Una participante del reality "Gran Hermano: generación dorada" sería expulsada, luego de que se refiriera a la congoleña Jenny Mavinga con frases de contenido xenófobo y discriminatorio.

"Parece que a la negra recién la compraron y viene a hacer el show", dijo la participante paraguaya Carmiña Masi en una charla con Danelik Galazan y Emanuel Di Gioia, quienes festejaron sus dichos. Y añadió: “Acaba de bajarse del barco”, además de calificarla como "el monito del barco".

Sus comentarios incluso fueron más allá, cuando sostuvo que “lo único que puede hacer ahora es mover el culo” y afirmó: “Allá hay una esclava. La sacaron de la jaula recién”.

¿EXPULSIÓN DIRECTA PARA CARMIÑA?: Fuertes comentarios a Mavinga: “La negra parece que recién la compraron , viene a hacer el show y acaba de bajarse del barco. Monito”. #GranHermano pic.twitter.com/yrdEnU3o9S

Ante la viralización del video en redes sociales, fueron muchos los que repudiaron la actitud de Carmiña y también los que pidieron a la producción del programa que la participante paraguaya sea expulsada.

Damián, marido de Mavinga, dijo estar "indignadísimo" y "angustiado".

"Es algo que en este país pensé que no nos lo íbamos a encontrar. Sinceramente no sé si se puede hacer algo, me acaban de llamar de la producción. Uno está acostumbrado a internet, no a un programa de televisión. Si ella se entera lo que están diciendo, se arma un escándalo", afirmó.

La familia de Mavinga pidió en redes sociales "la expulsión inmediata de Carmiña" y una sanción para Danelik y Emanuel, "quienes se rieron y avalaron esos comentarios".

"Comparar a una persona africana con un 'mono' y sugerir que 'parece que recién la acaban de comprar' no es un chiste: es racismo. Este tipo de expresiones deshumanizan, hieren y no pueden ser naturalizadas en un programa que ven millones de personas", indicaron.