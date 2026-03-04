Día Internacional de la Concientización del VPH: qué es, cómo se transmite y por qué vacunarse

Cada 4 de marzo se busca visibilizar el impacto del Virus del Papiloma Humano, la infección de transmisión sexual más común y principal causa del cáncer de cuello de útero.

Cada 4 de marzo se celebra el Día Internacional de la Concientización del Virus de Papiloma Humano, (HPV, según sus siglas en inglés o VPH en español) impulsado por la Sociedad Internacional del Papilomavirus (IPVS) y sus socios en todo el mundo. Los VPH son virus de transmisión sexual muy comunes en todo el mundo.

El Virus del Papiloma Humano forma parte de un grupo de virus que afecta a todas las personas, independientemente de su género. La infección por este virus puede causar distintos tipos de cáncer. El más habitual es el de cuello de útero.

En Argentina fallecen por año casi 2 mil mujeres por esta enfermedad . La vacuna es una de las herramientas de protección más eficaz. En países donde hace más tiempo que se aplica y las tasas de cobertura son altas casi no se detecta este cáncer en mujeres jóvenes.

Desde 2011 la vacuna forma parte del Calendario Nacional en la Argentina. Es obligatoria, gratuita y debe ser aplicada a todos los niños y niñas de 11 años. Está disponible en los vacunatorios de los hospitales y centros de salud de todo Santa Fe.

>> Leer más: Baja la vacunación contra el VPH y en Rosario la cobertura apenas supera el 70 %

Qué es el VPH y por qué vacunarse

El VPH es un virus que produce enfermedades relacionadas con el tracto genital y se transmite principalmente mediante la práctica sexual. “La vacuna nos protege contra todas las enfermedades asociadas como el cáncer de cuello de útero, de vagina, de vulva, de pene o de boca”, dijo a La Capital María Florencia Galatti, infectóloga e integrante de la mesa directiva del Colegio de Médicos de Rosario.

A partir de enero de 2024 la aplicación de la vacuna contra el VPH es una sola dosis. Además, se comprobó que pacientes con enfermedades de inmunocompromiso, como el sida, o reumatológicas como el lupus, pueden aplicarse la vacuna.

Al ser una vacuna dentro del calendario, la aplicación está cubierta por los efectores públicos y todas las obras sociales y prepagas. Sin embargo, si no se inocula a los 11 años se pierde la oportunidad de cobertura y se debe abonar por su dosis. En caso de aplicarse la vacuna fuera del calendario, el precio ronda los 319 mil pesos en su formato común (que cubre cuatro cepas) y 360 mil pesos la nonavalente (que cubre nueve cepas) en las farmacias de Rosario.

La recomendación médica es una aplicación entre los 9 y los 14 años, ya que “es más eficaz si vos la administras antes del inicio en la vida sexual”, remarcó Galatti. No obstante, aclaró: “Si alguien quisiera vacunarse después, lo puede hacer”.

Virus peligrosos

Existen alrededor de 100 tipos de VPH, de los cuales 40 afectan la zona genital y anal. Se clasifican en 2 grandes grupos:

Los VPH denominados “de bajo riesgo oncogénico”, que generalmente se asocian con lesiones benignas, como verrugas y lesiones de bajo grado.

Los VPH denominados “de alto riesgo oncogénico”. Son alrededor de 15 tipos y los más comunes son el 16 y el 18.

La infección persistente por los tipos de alto riesgo puede evolucionar a cáncer. El cáncer más frecuente causado por el VPH es el de cuello de útero. Sin embargo, otros cánceres pueden ser también causados por VPH, como de ano, pene, vagina, vulva y orofaríngeos. Este virus se transmite por contacto sexual. Es muy común en la población y altamente transmisible.

Se estima que 4 de cada 5 personas van a contraer uno o varios de los tipos de VPH en algún momento de sus vidas, lo que no significa que se enfermen pero sí que aumente el riesgo.

>>Leer más: Cien papanicolaus gratuitos en Rosario, la nueva campaña de Lalcec: quiénes pueden acceder