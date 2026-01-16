¿Moda o salud? Para qué sirven las tiras nasales virales

Se venden online y en farmacias. Las promocionan deportistas e influencers. Los beneficios y los cuidados que hay que tener

En gimnasios o en las canchas de fútbol o tenis es habitual ver gente que usa tiras nasales

Deportistas de élite como Cristiano Ronaldo, Neymar y Carlos Alcaraz los usan para mejorar la respiración y el rendimiento. Influencers, artistas y neurocientíficos "estrella" también los promocionan como una solución para mejorar la respiración, entre otras ventajas. ¿Es moda o un dispositivo que mejora la salud? ¿Cuál es la verdadera eficacia de estas bandas que se colocan en la nariz ? Las tiras nasales han sido uno de los productos más vendidos en el 2025 tanto online como en farmacias.

Se consiguen en la Argentina desde los 20 mil pesos (las de primera marca) por 30 unidades, y se promocionan como ideales para "aumentar el flujo de oxígeno, mejorar la calidad del sueño y hasta aliviar la congestión nasal".

Se fabrican con un material flexible y adhesivo para que puedan adherirse de manera eficaz al puente de la nariz. Luego de un uso se descartan. Se compone de dos tiras finas que se colocan sobre las fosas nasales. El material tiene que ser suave al tacto y no irritar la piel, para no generar molestias. La estructura de las tiras debe mantenerse firme pero con la flexibilidad suficiente para ajustarse a diferentes tamaños de nariz.

Roncadores y deportistas

De acuerdo a estudios internacionales, el 45% de los adultos ronca, al menos de forma ocasional, y el 25% son roncadores habituales. El problema del ronquido es más frecuente en varones que en mujeres, en personas con sobrepeso y suele empeorar con la edad.

En el descanso nocturno, las tiras nasales se promocionan para mejorar el sueño pero también para evitar ronquidos. Lo cierto es que si alguien ronca seguido o hace pausas respiratorias nocturnas, es fundamental que consulte a un neumonólogo o especialista en clínica médica para descartar algún problema de salud que requiera tratamiento. En este punto, el de aliviar los ronquidos, las opiniones son dispares sobre la eficacia de las bandas para la nariz. "Aunque las tiras nasales son eficaces para muchas personas no son una solución para todos", señalan los especialistas.

bandas nasales alcaraz

Entre los deportistas se pusieron de moda. Justamente porque están diseñadas para abrir ligeramente las fosas nasales, facilitando una mejor respiración, especialmente durante el esfuerzo físico intenso. Estas cintas se han utilizado en distintos deportes, desde el ciclismo y el fútbol americano hasta el atletismo y ahora, con más frecuencia, en el tenis.

¿Son seguras?

Durante los partidos, Carlos Alcaraz _el tenista más joven en alcanzar el número 1 del ranking ATP y ganar múltiples Grand Slams, incluyendo el US Open 2022 y Roland Garros 2024, utiliza casi siempre una especie de banda o cinta en la nariz de color negro o rosa, lo que ha llamado la atención.

En principio, no tienen contraindicaciones y son seguras de usar. Solo se reportó que algunas personas pueden experimentar irritación o enrojecimiento en la piel debido al adhesivo, especialmente si tienen la piel sensible.