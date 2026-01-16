La Capital | Salud | moda

¿Moda o salud? Para qué sirven las tiras nasales virales

Se venden online y en farmacias. Las promocionan deportistas e influencers. Los beneficios y los cuidados que hay que tener

16 de enero 2026 · 14:32hs
En gimnasios o en las canchas de fútbol o tenis es habitual ver gente que usa tiras nasales 

En gimnasios o en las canchas de fútbol o tenis es habitual ver gente que usa tiras nasales 

Deportistas de élite como Cristiano Ronaldo, Neymar y Carlos Alcaraz los usan para mejorar la respiración y el rendimiento. Influencers, artistas y neurocientíficos "estrella" también los promocionan como una solución para mejorar la respiración, entre otras ventajas. ¿Es moda o un dispositivo que mejora la salud? ¿Cuál es la verdadera eficacia de estas bandas que se colocan en la nariz? Las tiras nasales han sido uno de los productos más vendidos en el 2025 tanto online como en farmacias.

Se consiguen en la Argentina desde los 20 mil pesos (las de primera marca) por 30 unidades, y se promocionan como ideales para "aumentar el flujo de oxígeno, mejorar la calidad del sueño y hasta aliviar la congestión nasal".

Se fabrican con un material flexible y adhesivo para que puedan adherirse de manera eficaz al puente de la nariz. Luego de un uso se descartan. Se compone de dos tiras finas que se colocan sobre las fosas nasales. El material tiene que ser suave al tacto y no irritar la piel, para no generar molestias. La estructura de las tiras debe mantenerse firme pero con la flexibilidad suficiente para ajustarse a diferentes tamaños de nariz.

>> Leer más: Creatina, el suplemento que dejó de ser solo para deportistas y gana terreno en la menopausia

Roncadores y deportistas

De acuerdo a estudios internacionales, el 45% de los adultos ronca, al menos de forma ocasional, y el 25% son roncadores habituales. El problema del ronquido es más frecuente en varones que en mujeres, en personas con sobrepeso y suele empeorar con la edad.

En el descanso nocturno, las tiras nasales se promocionan para mejorar el sueño pero también para evitar ronquidos. Lo cierto es que si alguien ronca seguido o hace pausas respiratorias nocturnas, es fundamental que consulte a un neumonólogo o especialista en clínica médica para descartar algún problema de salud que requiera tratamiento. En este punto, el de aliviar los ronquidos, las opiniones son dispares sobre la eficacia de las bandas para la nariz. "Aunque las tiras nasales son eficaces para muchas personas no son una solución para todos", señalan los especialistas.

bandas nasales alcaraz

Entre los deportistas se pusieron de moda. Justamente porque están diseñadas para abrir ligeramente las fosas nasales, facilitando una mejor respiración, especialmente durante el esfuerzo físico intenso. Estas cintas se han utilizado en distintos deportes, desde el ciclismo y el fútbol americano hasta el atletismo y ahora, con más frecuencia, en el tenis.

¿Son seguras?

Durante los partidos, Carlos Alcaraz _el tenista más joven en alcanzar el número 1 del ranking ATP y ganar múltiples Grand Slams, incluyendo el US Open 2022 y Roland Garros 2024, utiliza casi siempre una especie de banda o cinta en la nariz de color negro o rosa, lo que ha llamado la atención.

En principio, no tienen contraindicaciones y son seguras de usar. Solo se reportó que algunas personas pueden experimentar irritación o enrojecimiento en la piel debido al adhesivo, especialmente si tienen la piel sensible.

Noticias relacionadas
La nueva pirámide de Estados Unidos pone el acento en carnes, lácteos y aceites 

Alerta entre nutricionistas por la nueva pirámide alimentaria de EEUU

La creatina es muy consumida entre deportistas y se promociona en algunos gimnasios

Creatina, el suplemento que dejó de ser solo para deportistas y gana terreno en la menopausia

En marzo comenzarán a colocar las vacunas, empezando por los grupos de riesgo 

Gripe A, cepas 2026: cuándo llegan las vacunas a las farmacias rosarinas

geriatria con enfoque humano: por que el tiempo de consulta tambien cura

Geriatría con enfoque humano: por qué el tiempo de consulta también cura

Ver comentarios

Las más leídas

La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir

La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir

Maleteros de la Terminal de Ómnibus quieren dejar la propina y cobrar un canon

Maleteros de la Terminal de Ómnibus quieren dejar la "propina" y cobrar un canon

El defensor de Central que trabaja en el gimnasio mientras espera los estudios de rutina

El defensor de Central que trabaja en el gimnasio mientras espera los estudios de rutina

Detuvieron al cerrajero acusado por el robo a una jubilada en barrio Martin

Detuvieron al cerrajero acusado por el robo a una jubilada en barrio Martin

Lo último

Básquet: Náutico perdió en la Liga Femenina en Córdoba, pero este viernes tiene revancha

Básquet: Náutico perdió en la Liga Femenina en Córdoba, pero este viernes tiene revancha

El primer rival de Central en el Apertura sumó un refuerzo que jugó en la selección de Italia

El primer rival de Central en el Apertura sumó un refuerzo que jugó en la selección de Italia

¿Moda o salud? Para qué sirven las tiras nasales virales en redes sociales

¿Moda o salud? Para qué sirven las tiras nasales virales en redes sociales

La cárcel de alto perfil "El Infierno" ya tiene un 40% de avance: cuándo estará lista

La obra de Piñero avanza a paso firme. Pullaro recorrió el predio de la cárcel y afirmó que permitirá aislar a los presos más violentos

La cárcel de alto perfil El Infierno ya tiene un 40% de avance: cuándo estará lista
Amplio operativo contra Los Monos: 29 allanamientos con 11 detenidos en Las Flores
POLICIALES

Amplio operativo contra Los Monos: 29 allanamientos con 11 detenidos en Las Flores

La directora del jardín clausurado por maltrato pidió disculpas: Me hago cargo por no saber
La Región

La directora del jardín clausurado por maltrato pidió disculpas: "Me hago cargo por no saber"

San Lorenzo: vecinos derribaron con sus manos un presunto búnker en barrio Las Quintas
Policiales

San Lorenzo: vecinos derribaron con sus manos un presunto búnker en barrio Las Quintas

Cuestión de peso: las multas a camiones en Santa Fe ascienden a 18 millones de pesos
La Región

Cuestión de peso: las multas a camiones en Santa Fe ascienden a 18 millones de pesos

Nuevos casos de Gripe A en Argentina: por ahora Santa Fe esquiva la H3N2K
Salud

Nuevos casos de Gripe A en Argentina: por ahora Santa Fe esquiva la H3N2K

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir

La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir

Maleteros de la Terminal de Ómnibus quieren dejar la propina y cobrar un canon

Maleteros de la Terminal de Ómnibus quieren dejar la "propina" y cobrar un canon

El defensor de Central que trabaja en el gimnasio mientras espera los estudios de rutina

El defensor de Central que trabaja en el gimnasio mientras espera los estudios de rutina

Detuvieron al cerrajero acusado por el robo a una jubilada en barrio Martin

Detuvieron al cerrajero acusado por el robo a una jubilada en barrio Martin

Un ex-Central al que le fue muy mal en su paso por River jugará en un grande del fútbol de Brasil

Un ex-Central al que le fue muy mal en su paso por River jugará en un grande del fútbol de Brasil

Ovación
El primer rival de Central en el Apertura sumó un refuerzo que jugó en la selección de Italia
OVACIÓN

El primer rival de Central en el Apertura sumó un refuerzo que jugó en la selección de Italia

El primer rival de Central en el Apertura sumó un refuerzo que jugó en la selección de Italia

El primer rival de Central en el Apertura sumó un refuerzo que jugó en la selección de Italia

Roger Federer expresó su fanatismo por Lionel Messi: Espero que tenga el final que quiere para su carrera

Roger Federer expresó su fanatismo por Lionel Messi: "Espero que tenga el final que quiere para su carrera"

Cóccaro y Cabrera resaltaron la pasión y la exigencia de jugar en Newells y palpitaron el clásico

Cóccaro y Cabrera resaltaron "la pasión y la exigencia de jugar en Newell's" y palpitaron el clásico

Policiales
La cárcel de alto perfil El Infierno ya tiene un 40% de avance: cuándo estará lista
Policiales

La cárcel de alto perfil "El Infierno" ya tiene un 40% de avance: cuándo estará lista

San Lorenzo: vecinos derribaron con sus manos un presunto búnker en barrio Las Quintas

San Lorenzo: vecinos derribaron con sus manos un presunto búnker en barrio Las Quintas

Amplio operativo contra Los Monos: 29 allanamientos con 11 detenidos en Las Flores

Amplio operativo contra Los Monos: 29 allanamientos con 11 detenidos en Las Flores

Violencia infantil: cayó un hombre por brutal agresión a sus hijastros en Las Flores

Violencia infantil: cayó un hombre por brutal agresión a sus hijastros en Las Flores

La Ciudad
Pablo Javkin, sobre el robo en barrio Martin: Ahora se esclarecen delitos graves
LA CIUDAD

Pablo Javkin, sobre el robo en barrio Martin: "Ahora se esclarecen delitos graves"

Puente Rosario-Victoria: preocupación por el destino de exempleados del peaje

Puente Rosario-Victoria: preocupación por el destino de exempleados del peaje

Los rosarinos se perfilan como fanáticos de las mascotas

Los rosarinos se perfilan como fanáticos de las mascotas

Para el verano: el 100% de la flota de colectivos tiene aire acondicionado

Para el verano: el 100% de la flota de colectivos tiene aire acondicionado

Para el verano: el 100% de la flota de colectivos tiene aire acondicionado
La Ciudad

Para el verano: el 100% de la flota de colectivos tiene aire acondicionado

Maleteros de la Terminal de Ómnibus quieren dejar la propina y cobrar un canon

Por Matías Petisce
La Ciudad

Maleteros de la Terminal de Ómnibus quieren dejar la "propina" y cobrar un canon

El tiempo en Rosario: un viernes algo nuboso y con la máxima en 31º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un viernes algo nuboso y con la máxima en 31º

Cayó un búnker de Tío Rolo que estuvo ocho años en manos de bandas criminales
Policiales

Cayó un búnker de Tío Rolo que estuvo ocho años en manos de bandas criminales

Crimen del peluquero de Fray Luis Beltrán en Tulum: son cuatro los detenidos
Policiales

Crimen del peluquero de Fray Luis Beltrán en Tulum: son cuatro los detenidos

La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir
Economía

La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir

Los enamorados podrán casarse este 14 de febrero en el Rosedal del parque Independencia
La Ciudad

Los enamorados podrán casarse este 14 de febrero en el Rosedal del parque Independencia

Verano sin Europa para el juez Salmain: le prohibieron salir del país
Policiales

Verano sin Europa para el juez Salmain: le prohibieron salir del país

Corina Machado sugirió que le ofreció la medalla del Nobel de la Paz a Trump
El Mundo

Corina Machado sugirió que le ofreció la medalla del Nobel de la Paz a Trump

La dupla Orsi-Gómez sobre los refuerzos de Newells: Tratamos de ser precisos
Ovación

La dupla Orsi-Gómez sobre los refuerzos de Newell's: "Tratamos de ser precisos"

El primer semestre de Central: jugará el 65 % de los partidos comparado con todo 2025

Por Guillermo Ferretti
Ovación

El primer semestre de Central: jugará el 65 % de los partidos comparado con todo 2025

La mesa política libertaria define la estrategia para la reforma laboral
Politica

La mesa política libertaria define la estrategia para la reforma laboral

Domiciliaria con tobillera electrónica para la acusada del robo en barrio Martin
POLICIALES

Domiciliaria con tobillera electrónica para la acusada del robo en barrio Martin

Según el presidente de Ford Argentina, podrían cerrar fábricas de autos en el país
Economía

Según el presidente de Ford Argentina, podrían cerrar fábricas de autos en el país

Paritarias: Pullaro prometió que los salarios aumentarán todo lo que nos dé el cuero
La Ciudad

Paritarias: Pullaro prometió que los salarios aumentarán "todo lo que nos dé el cuero"

Clausuraron un jardín maternal tras la viralización de videos de maltratos
La Región

Clausuraron un jardín maternal tras la viralización de videos de maltratos

Buscan a una adolescente de 14 años desaparecida en Fray Luis Beltrán
La Región

Buscan a una adolescente de 14 años desaparecida en Fray Luis Beltrán

Avance de la IA entre los chicos: dos de cada tres la usan en la escuela
Información General

Avance de la IA entre los chicos: dos de cada tres la usan en la escuela

La Sagrada Familia de Barcelona ya está a un paso de quedar casi terminada
Información General

La Sagrada Familia de Barcelona ya está a un paso de quedar casi terminada

La mesa regional de la producción alertó sobre la crisis económica
Economía

La mesa regional de la producción alertó sobre la crisis económica