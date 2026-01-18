La Capital | Salud | verano

Verano y salud: los controles médicos que no deben quedar para después

Aunque la temporada ya está en marcha, especialistas recomiendan aprovechar el receso para poner al día el calendario de vacunación y el apto físico. La importancia de prevenir ante el calor extremo y la actividad física intensa.

18 de enero 2026 · 08:37hs
Con el verano plenamente instalado y las altas temperaturas como protagonistas de la jornada, la salud de los más chicos requiere una mirada atenta que trascienda el simple trámite administrativo. Si bien muchas actividades recreativas ya comenzaron, los profesionales de la salud sostienen que nunca es tarde para realizar una revisión de rutina que garantice un bienestar pleno durante los meses de mayor exposición al sol y al movimiento constante.

El escenario actual, donde niños y niñas pasan varias horas al aire libre combinando juegos, pileta y deportes, hace que los chequeos médicos preventivos adquieran un rol fundamental. No se trata solo de cumplir con un requisito para una actividad específica, sino de detectar a tiempo posibles condiciones que requieran atención y evitar complicaciones ante las exigencias del clima.

Una práctica preventiva necesaria

Aunque los controles médicos suelen concentrarse en el inicio del ciclo lectivo, los especialistas precisan que el receso estival es un momento ideal para una revisión general. La práctica, más allá de no ser obligatoria en todos los ámbitos, aporta tranquilidad tanto a las familias como a los coordinadores de actividades grupales.

El control recomendado incluye un apto físico actualizado, la verificación del calendario nacional de vacunación y una evaluación clínica integral. En este sentido, también resulta vital repasar antecedentes médicos como asma, alergias, intolerancias o medicación habitual, datos que permiten adaptar las actividades y responder con rapidez ante cualquier situación cotidiana que presente el verano.

“Estos chequeos no deben verse como algo excepcional. Son controles simples que ayudan a tener un panorama actualizado de la salud y a acompañar mejor la actividad física”, sostuvo la médica Rosana Romano, especialista en medicina familiar.

Vacunas y prevención ante el calor

Revisar el esquema de vacunación es otro pilar del cuidado estival. La convivencia diaria y el contacto cercano en grupos numerosos son factores que refuerzan la necesidad de mantener las vacunas al día como una forma accesible de proteger la salud general de la comunidad.

Desde los centros de salud explican que actualizar estos datos es una manera sencilla de facilitar la tarea de quienes están a cargo de los menores y evitar contratiempos. Además, la consulta médica funciona como una oportunidad para detectar pequeños cambios que suelen pasar desapercibidos durante el año, como variaciones en la visión, la audición o hábitos de hidratación deficientes.

Finalmente, los profesionales remarcan que estos controles no buscan generar preocupación, sino acompañar el disfrute del verano con información precisa y medidas simples. Son chequeos breves y fáciles de realizar, fundamentales para atravesar la temporada con la seguridad de que el organismo está preparado para las altas temperaturas y el ritmo de las vacaciones.

