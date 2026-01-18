Verano y salud: los controles médicos que no deben quedar para después
Aunque la temporada ya está en marcha, especialistas recomiendan aprovechar el receso para poner al día el calendario de vacunación y el apto físico. La importancia de prevenir ante el calor extremo y la actividad física intensa.
18 de enero 2026·08:37hs
Con el verano plenamente instalado y las altas temperaturas como protagonistas de la jornada, la salud de los más chicos requiere una mirada atenta que trascienda el simple trámite administrativo. Si bien muchas actividades recreativas ya comenzaron, los profesionales de la salud sostienen que nunca es tarde para realizar una revisión de rutina que garantice un bienestar pleno durante los meses de mayor exposición al sol y al movimiento constante.
El escenario actual, donde niños y niñas pasan varias horas al aire libre combinando juegos, pileta y deportes, hace que los chequeos médicos preventivos adquieran un rol fundamental. No se trata solo de cumplir con un requisito para una actividad específica, sino de detectar a tiempo posibles condiciones que requieran atención y evitar complicaciones ante las exigencias del clima.
Una práctica preventiva necesaria
Aunque los controles médicos suelen concentrarse en el inicio del ciclo lectivo, los especialistas precisan que el receso estival es un momento ideal para una revisión general. La práctica, más allá de no ser obligatoria en todos los ámbitos, aporta tranquilidad tanto a las familias como a los coordinadores de actividades grupales.
El control recomendado incluye un apto físico actualizado, la verificación del calendario nacional de vacunación y una evaluación clínica integral. En este sentido, también resulta vital repasar antecedentes médicos como asma, alergias, intolerancias o medicación habitual, datos que permiten adaptar las actividades y responder con rapidez ante cualquier situación cotidiana que presente el verano.
“Estos chequeos no deben verse como algo excepcional. Son controles simples que ayudan a tener un panorama actualizado de la salud y a acompañar mejor la actividad física”, sostuvo la médica Rosana Romano, especialista en medicina familiar.
Vacunas y prevención ante el calor
Revisar el esquema de vacunación es otro pilar del cuidado estival. La convivencia diaria y el contacto cercano en grupos numerosos son factores que refuerzan la necesidad de mantener las vacunas al día como una forma accesible de proteger la salud general de la comunidad.
Desde los centros de salud explican que actualizar estos datos es una manera sencilla de facilitar la tarea de quienes están a cargo de los menores y evitar contratiempos. Además, la consulta médica funciona como una oportunidad para detectar pequeños cambios que suelen pasar desapercibidos durante el año, como variaciones en la visión, la audición o hábitos de hidratación deficientes.
Finalmente, los profesionales remarcan que estos controles no buscan generar preocupación, sino acompañar el disfrute del verano con información precisa y medidas simples. Son chequeos breves y fáciles de realizar, fundamentales para atravesar la temporada con la seguridad de que el organismo está preparado para las altas temperaturas y el ritmo de las vacaciones.
Noticias relacionadas
Para el verano: el 100% de la flota de colectivos tiene aire acondicionado
Ola de calor en verano: cuáles son las señales de deshidratación y cómo evitarlo
Más de 60 mil personas ya disfrutaron de las piletas de polideportivos municipales
Ybarlucea vive un verano con propuestas recreativas y culturales para toda edad
Emiten un alerta amarillo por tormentas y se viene un brusco descenso de temperatura
Buscan a quienes recibieron los órganos de un joven que murió en Rosario tras un accidente
Newell's Old Boys jugó el primer y único amistoso: hubo un goleador inesperado
Un Messi estuvo en Newell's junto al presidente Boero y al DT de la reserva Bernardi
Lo último
Reconquista proyecta su modelo de gestión en Punta del Este
El chequeo cardiológico que puede salvar vidas de niños y adolescentes
Cuando no es un simple bajón, y es depresión: ¿cómo identificarla?
Los constantes cambios de mano de los locales gastronómicos de Rosario
La caída del consumo, alquileres altos y la “voracidad” de Pedidos Ya genera continuas modificaciones en Pichincha y Pellegrini "Hoy cualquier dueño está dispuesto a escuchar un precio", comentan en el rubro
La Ciudad
El zorro gris, un inofensivo habitante más en los barrios cerrados de Funes
Exclusivo suscriptores
Milei activa la campaña y se enfrenta a un animal difícil de domar
Negocios
El noroeste rosarino se posiciona en inversiones comerciales y urbanísticas
La Ciudad
Un antiguo polo ferroportuario se esconde bajo la costa central
Política
Legislatura santafesina: asoma un febrero de alta intensidad política
Dejanos tu comentario
Las más leídas
Emiten un alerta amarillo por tormentas y se viene un brusco descenso de temperatura
Buscan a quienes recibieron los órganos de un joven que murió en Rosario tras un accidente
Newell's Old Boys jugó el primer y único amistoso: hubo un goleador inesperado
Un Messi estuvo en Newell's junto al presidente Boero y al DT de la reserva Bernardi
Apareció una familia de carpinchos en un club rosarino
Ovación
Ovación
Regional Amateur: PSM Fútbol recibe a Ben Hur en el partido de ida por la semifinal
Regional Amateur: PSM Fútbol recibe a Ben Hur en el partido de ida por la semifinal
Victoria Bossio, de la Federación Santafesina de Tenis, finalista del AAT W50 de Buenos Aires
Triunfo de Provincial en la Liga Argentina y derrota del femenino de Náutico
Policiales
Policiales
Condenaron a un jefe narco que manejaba búnkeres en zona norte desde la cárcel de Coronda
Rosario concentra seis de cada diez derribos de búnkers de droga en Santa Fe
Salta: disimulan 30 kilos de cocaína en un envío de berenjenas
Capturaron a dos ladrones en La Florida que robaron en varias viviendas y autos de la zona
La Ciudad
La Ciudad
Barrio Inglés: el más pequeño de Rosario que nunca tendrá más de dos manzanas
La revolucionaria locomotora a vapor que fue construida en Rosario y sigue siendo reconocida mundialmente
Los constantes cambios de mano de los locales gastronómicos de Rosario
El zorro gris, un inofensivo habitante más en los barrios cerrados de Funes
Policiales
Fumaba en el baño de un colectivo de larga distancia, amenazó al chofer y terminó detenido
La Región
Turismo: fuerte movimiento económico en la provincia durante la primera quincena de 2026
La Ciudad
Avanza la iniciativa para permitir publicidad en taxis: suma adeptos y se conocieron más detalles
La Región
Comienza este sábado la Fiesta de la Chopera 2026, un símbolo de Santa Fe
Política
El gobierno debate hasta dónde abrir el proyecto de reforma laboral
La Ciudad
Anmat clausuró otro laboratorio rosarino y obligó a retirar sus productos del mercado
La Región
La directora del jardín clausurado por maltrato pidió disculpas: "Me hago cargo por no saber"
La Ciudad
El municipio ampliará y remodelará doce centros de salud durante 2026
Policiales
La cárcel de alto perfil "El Infierno" ya tiene un 40% de avance
Economía
Luis Caputo informó que el año 2025 volvió a cerrar con superávit fiscal
La Ciudad
Javkin habló sobre el boleto de colectivo: "Un aumento tiene como consecuencia la baja de pasajeros"
POLICIALES
Amplio operativo contra Los Monos: 29 allanamientos con 11 detenidos en Las Flores
Salud
Nuevos casos de Gripe A en Argentina: por ahora Santa Fe esquiva la H3N2K
La Región
Cuestión de peso: las multas a camiones en Santa Fe ascienden a 18 millones de pesos
Información general
Anac comenzó a sancionar a Flybondi por la cantidad de vuelos cancelados y demorados
Policiales
San Lorenzo: vecinos derribaron con sus manos un presunto búnker en barrio Las Quintas
LA CIUDAD
Puente Rosario-Victoria: preocupación por el destino de exempleados del peaje
POLICIALES
Detuvieron al cerrajero acusado por el robo a una jubilada en barrio Martin
LA CIUDAD
Pablo Javkin, sobre el robo en barrio Martin: "Ahora se esclarecen delitos graves"
Policiales
Liberaron a dos policías imputados por facilitar la fuga de Cachorra Creciente