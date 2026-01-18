Alimentación consciente: qué es el mindful eating y cómo incorporarlo a la rutina

Policiales
Fumaba en el baño de un colectivo de larga distancia, amenazó al chofer y terminó detenido
La Región
Turismo: fuerte movimiento económico en la provincia durante la primera quincena de 2026
La Ciudad
Avanza la iniciativa para permitir publicidad en taxis: suma adeptos y se conocieron más detalles
La Región
Comienza este sábado la Fiesta de la Chopera 2026, un símbolo de Santa Fe
Política
El gobierno debate hasta dónde abrir el proyecto de reforma laboral
La Ciudad
Anmat clausuró otro laboratorio rosarino y obligó a retirar sus productos del mercado
La Región
La directora del jardín clausurado por maltrato pidió disculpas: "Me hago cargo por no saber"
La Ciudad
El municipio ampliará y remodelará doce centros de salud durante 2026
Policiales
La cárcel de alto perfil "El Infierno" ya tiene un 40% de avance
Economía
Luis Caputo informó que el año 2025 volvió a cerrar con superávit fiscal
La Ciudad
Javkin habló sobre el boleto de colectivo: "Un aumento tiene como consecuencia la baja de pasajeros"
POLICIALES
Amplio operativo contra Los Monos: 29 allanamientos con 11 detenidos en Las Flores
Salud
Nuevos casos de Gripe A en Argentina: por ahora Santa Fe esquiva la H3N2K
La Región
Cuestión de peso: las multas a camiones en Santa Fe ascienden a 18 millones de pesos
Información general
Anac comenzó a sancionar a Flybondi por la cantidad de vuelos cancelados y demorados
Policiales
San Lorenzo: vecinos derribaron con sus manos un presunto búnker en barrio Las Quintas
LA CIUDAD
Puente Rosario-Victoria: preocupación por el destino de exempleados del peaje
POLICIALES
Detuvieron al cerrajero acusado por el robo a una jubilada en barrio Martin
LA CIUDAD
Pablo Javkin, sobre el robo en barrio Martin: "Ahora se esclarecen delitos graves"
Policiales
Liberaron a dos policías imputados por facilitar la fuga de Cachorra Creciente