Rosario se vistió de celeste y blanco en una nueva edición de la Fiesta del Pastelito

A pesar del frío, familias de Rosario se acercaron este domingo al parque Alem con mate en mano para degustar las distintas propuestas de pastelitos, los protagonistas de este festival que une gastronomía, música y danzas típicas para honrar a la Patria y la tradición argentina.

La celebración, organizada por la Municipalidad de Rosario, invitó a la ciudadanía a festejar el 216° aniversario de la Revolución de Mayo . Un encuentro para que las familias rosarinas celebren el Día de la Patria en un ambiente cálido y festivo.

“Año tras año esta fiesta se consolida en el parque Alem, todos los lugares están llenos de gente, de familias que disfrutan, muchísimos bailan, la pasan bien", dijo el subsecretario de Innovación Cultural, Nicolás Charles, quien valoró la gran participación de rosarinas y rosarinos, así como de emprendedores locales que se inscribieron a la convocatoria abierta para integrar la propuesta gastronómica del evento.

Música y gastronomía

En este sentido, destacó que "más de 40 emprendedores estuvieron con la gente haciéndoles disfrutar de unas delicias que en otro lado no se consiguen", además "del gran momento de disfrute de las familias bailando folclore, con presencias artísticas espectaculares a nivel nacional".

La celebración popular comenzó a las 10 de la mañana y se extendió hasta el atardecer, en el entorno verde de la zona Norte (Nansen 100) que reunió a unos 40 puestos de emprendedores y gastronómicos locales para elaborar y ofrecer pastelitos, uno de los productos culinarios más característicos de esta fecha, que forma parte de la tradición y la cultura nacional.

El evento incluyó además una gran feria de artesanos, un patio de juegos, talleres para infancias y la tradicional peña folclórica, que convocó a los presentes a encontrarse en el baile con los pañuelos celestes y blancos en alto.

La programación artística del evento contó con la participación de músicos y músicas locales y reconocidas figuras del folclore nacional. La jornada comenzó con música de la glorieta itinerante y continúa con grupos de danzas del parque Alem "Sembrando Tradición", Ballet Folklórico "Esperanza de mi Patria", Las Hermanitas Torres, Juliana Zalazar - grupo Resplandor, Ñaupa Cunan, Marysol Martinez, Rayanos, Ballet Folklórico "Herencia de Tradición", Agrupación Chamamecera "Los Garrones". El cierre vino de la mano de los grandes artistas nacionales Antonio Tarragó Ros y Ricardo Palavecino.

pastelito (2) Foto: Virginia Benedetto / La Capital

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Parque Alem a pleno

Con el correr de las horas y la salida del sol, el parque se fue poblando y una multitud se acercó a la zona Norte a degustar los pastelitos y a bailar folclore, en la pista emplazada en un sector contiguo al escenario. Allí se encontraba Joana, quien asiste todos los años: “Vine a la fiesta porque bailo folklore de chiquitita, me encanta venir. Hoy hace frío pero bailas y ya entrás en calor. El plan es bailar hasta que se termine”.

En esta oportunidad, el espacio de infancias contó con una propuesta de talleres que tuvo lugar en inmediaciones del Centro Cultural Parque Alem, y el patio de juegos que se ubicó cerquita del escenario. Allí, grandes y chicos encontraron distintos juegos como rayuelas, tumbalatas, mesas de tejo, juegos de piso, jenga, tateti, todo en tamaño gigante, acompañados por mediadores. “En el Centro Cultural se dispusieron un taller del programa de Ajedrez, un espacio de construcción de barriletes patrios, para que puedan construirlos y llevarlos al predio a remontar; un espacio de taller de cocina, para cocinar y decorar pastelitos de batata y de membrillo, que se los llevan. Y una actividad vinculada a globos con helio, de color celeste y blanco para que circulen por el predio también con temática patria” detalló Valeria, productora de la Dirección General de Producción Estratégica de la Secretaría de Cultura.

pastelito (3) Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Sabores tradicionales e innovadores

A lo largo de la jornada, los puestos gastronómicos ubicados en el centro del predio ofrecieron una gran variedad de sabores de pastelitos dulces y salados. La mayoría de los presentes participan año a año del Festival, consolidando sus recetas y sus variedades. Entre las propuestas se destacaron pastelitos de cayote, quinoa, salame y queso, roquefort, queso de cabra, dulce de leche, banana y dulce de leche, jamón y queso y papaya entre otros, además de los infaltables de batata y membrillo.

Marta Humacata Choque participa de la Fiesta del Pastelito desde sus inicios: “Traemos nuestros productos del norte para que la gente acá pueda conocer otros sabores como el quesillo, el queso de cabra, el cayote, nuez y quesillo y miel de caña. También tenemos pastelitos de ricota, roquefort y cereza al marrasquino, y con ricota y dátiles. La gente está probando, pide uno de cada uno”. Respecto a la celebración, puso en valor esta fecha patria: “Me parece excelente que volvamos un poco a las raíces, que recordemos esta fecha, que tengamos historia, que recordemos nuestros próceres, por qué llegamos al 25 de Mayo”.

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Por su parte, Silvia participa todos los años del evento y en esta edición ofreció sabores cultivados en su propio hogar: “Trajimos las variedades que son lo que tenemos en casa. El cayote y la papaya los cultiva mi mamá, el higo lo tengo yo en mi casa, la quinoa es un cereal de Norte. Y hacemos un dulce con manzana y lo incluimos en el pastelito”. Al mismo tiempo, la emprendedora destacó la dinámica que se genera en esta fiesta popular: “A mí esta feria me gusta mucho porque con los emprendedores somos como una comunidad, es como una hermandad, yo lo siento así, será de los años que estamos participando en la feria”.

Otra de las emprendedoras presentes ofreció pastelitos tradicionales y también con batata y queso, salame y queso, batata y chocolate y bañado con chocolate, y afirmó que el público busca lo novedoso. “Estuve viendo bastante variedad, cada año hay más innovación. Participar acá es hermoso, es compartir con la gente, compartir la fiesta desde otro punto de vista, no es solo salir a pasear, es hacerlo más patrio. Haciendo pastelitos te sentís más patriota”.