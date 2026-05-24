¿Membrillo o batata?: la Fiesta del Pastelito le pone sabor este domingo al parque Alem

Hasta las 18, en el parque de barrio Arroyito hay música, talleres y ferias. Pura tradición para un festejo anticipado del 216º aniversario de la Revolución de Mayo

Como ya es tradición en Rosario, el parque Alem se llenó de música, bailes y sabores para conmemorar de forma anticipada un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo . Este domingo, hasta las 18, en el espacio verde de la zona norte se desarrolla la Fiesta del Pastelito . Una invitación a combatir el frío a puro arte culinario popular.

El festejo revive todos los años una antigua polémica. El pastelito es un tipo de pastel dulce de la cocina argentina, hechos con una masa crocante y hojaldrada, pero lo característico y lo que despierta pasiones es su relleno que puede ser tanto de dulce de membrillo como de batata. Y cada uno tiene sus fanáticos .

Entre los stands de la feria culinaria del parque Alem se puede encontrar a representantes de los dos bandos. Están quienes afirman que el pastelito de batata es más suave y combina mejor con el mate y quienes destacan que el membrillo es más intenso y aromático, además afirman que es el relleno clásico para esta preparación.

Más allá de la polémica, este domingo, desde la mañana y pese al frío, familias enteras se acercaron al parque Alem para participar del festival culinario y participar del festejo organizado por el municipio. La celebración promete estirarse hasta las 18, con una variada programación que incluye música en vivo, feria, patio de juegos y talleres. La actividad es gratuita.

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La iniciativa tiene como objetivo brindar un espacio para que las familias rosarinas puedan celebrar el Día de la Patria en un ambiente festivo y ameno, con música en vivo a cargo de distintos artistas locales y nacionales, un patio de juegos para las y los más chicos, feria, espacios de baile y gastronomía tradicional donde degustar comidas típicas argentinas.

Un escenario a puro folclore

La toda la jornada, el escenario principal reunirá a los grupos de Danzas del Parque Alem Sembrando Tradición, Ballet Folclórico Esperanza de mi Patria, Las Hermanitas Torres, Juliana Zalazar y el grupo Resplandor, Ñaupa Cunan, Marysol Martínez, Rayanos, Ballet Folclórico Herencia de Tradición, Agrupación Chamamecera Los Garrones.

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El inicio de la celebración estuvo a cargo de La Glorieta itinerante, en tanto el gran cierre musical llegará de la mano de Antonio Tarragó Ros y de Ricardo Palavecino.

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Y por supuesto, hay distintos puestos de comida, que ofrecen una gran variedad de sabores y tipos de pastelitos. Las emprendedoras y emprendedores que ofrecen sus productos en la ocasión participaron de una convocatoria en la que tuvieron que presentar una propuesta original y cumplir con los requerimientos necesarios de seguridad e higiene.