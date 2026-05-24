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¿Membrillo o batata?: la Fiesta del Pastelito le pone sabor este domingo al parque Alem

Hasta las 18, en el parque de barrio Arroyito hay música, talleres y ferias. Pura tradición para un festejo anticipado del 216º aniversario de la Revolución de Mayo

24 de mayo 2026 · 15:02hs
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¿Membrillo o batata?: la Fiesta del Pastelito le pone sabor este domingo al parque Alem

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Como ya es tradición en Rosario, el parque Alem se llenó de música, bailes y sabores para conmemorar de forma anticipada un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo. Este domingo, hasta las 18, en el espacio verde de la zona norte se desarrolla la Fiesta del Pastelito. Una invitación a combatir el frío a puro arte culinario popular.

El festejo revive todos los años una antigua polémica. El pastelito es un tipo de pastel dulce de la cocina argentina, hechos con una masa crocante y hojaldrada, pero lo característico y lo que despierta pasiones es su relleno que puede ser tanto de dulce de membrillo como de batata. Y cada uno tiene sus fanáticos.

Entre los stands de la feria culinaria del parque Alem se puede encontrar a representantes de los dos bandos. Están quienes afirman que el pastelito de batata es más suave y combina mejor con el mate y quienes destacan que el membrillo es más intenso y aromático, además afirman que es el relleno clásico para esta preparación.

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Más allá de la polémica, este domingo, desde la mañana y pese al frío, familias enteras se acercaron al parque Alem para participar del festival culinario y participar del festejo organizado por el municipio. La celebración promete estirarse hasta las 18, con una variada programación que incluye música en vivo, feria, patio de juegos y talleres. La actividad es gratuita.

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La iniciativa tiene como objetivo brindar un espacio para que las familias rosarinas puedan celebrar el Día de la Patria en un ambiente festivo y ameno, con música en vivo a cargo de distintos artistas locales y nacionales, un patio de juegos para las y los más chicos, feria, espacios de baile y gastronomía tradicional donde degustar comidas típicas argentinas.

Un escenario a puro folclore

La toda la jornada, el escenario principal reunirá a los grupos de Danzas del Parque Alem Sembrando Tradición, Ballet Folclórico Esperanza de mi Patria, Las Hermanitas Torres, Juliana Zalazar y el grupo Resplandor, Ñaupa Cunan, Marysol Martínez, Rayanos, Ballet Folclórico Herencia de Tradición, Agrupación Chamamecera Los Garrones.

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El inicio de la celebración estuvo a cargo de La Glorieta itinerante, en tanto el gran cierre musical llegará de la mano de Antonio Tarragó Ros y de Ricardo Palavecino.

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Y por supuesto, hay distintos puestos de comida, que ofrecen una gran variedad de sabores y tipos de pastelitos. Las emprendedoras y emprendedores que ofrecen sus productos en la ocasión participaron de una convocatoria en la que tuvieron que presentar una propuesta original y cumplir con los requerimientos necesarios de seguridad e higiene.

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