Reencuentro después de Newell's: Vangioni volverá a ser dirigido por Caruso Lombardi

El exjugador Rojinegro, de 38 años, vistió la camiseta de Quilmes en el presente año, en agosto quedó en libertad de acción y tiene el pase en su poder

7 de noviembre 2025 · 16:52hs
Leonel Vangioni volverá a ser dirigido por Ricardo Caruso Lombardi, quien lo tuvo en Newell's.

Después de una larga y exitosa carrera, en la actualidad Leonel Vangioni se encuentra con el pase en su poder tras su paso por Quilmes. Ahora, con el fin de seguir en actividad, el ex-Newell's se sumó a Barche FC, un equipo integrado en su mayoría por jugadores amateurs y que participará de la Copa Potrero. Otro detalle particular es que el Piri se reencontrará con Ricardo Caruso Lombardi, quien lo dirigió en la Lepra hace dieciocho años.

El torneo en cuestión se desarrollará del próximo 14 al 23 de noviembre y es un campeonato de fútbol 7 -organizado por Sergio "Kun" Agüero- en el que intervienen conjuntos de diferentes barrios y que juegan algunas figuras del fútbol profesional. De hecho, Vangioni fue seducido por Barche con el fin de ser parte del campeonato que se viene.

Vangioni (38 años), oriundo de Villa Constitución, debutó en Newell's y estuvo un largo tiempo en el Parque de la Independencia hasta que arribó a River. Después de tres temporadas en el Millonario emigró a Milan (Italia), Monterrey (México), Libertad (Paraguay), regresó a la Lepra desde el 2022 al 24 y el último paso lo tuvo en Quilmes.

Caruso, "prohibido para dirigir"

En el Cervecero sólo jugó ocho partidos y en agosto quedó con el pase en su poder. Ahora fue invitado para sumarse al conjunto que tiene como entrenador a Caruso Lombardi, quien no trabaja como DT porque "estoy prohibido para dirigir. Nunca me pelee con Tapia, pero no me quiere", dijo el actual periodista de TN en una reciente entrevista con Ovación.

Vangioni aceptó participar de un torneo en el que en la primera edición contó con figuras de renombre que jugaron a nivel profesional y que enriquecieron la competencia llevada a cabo por el Kun. El mismo tuvo un éxito importante, ya que además fue televisado, es por eso que se repetirá la experiencia y con más jugadores ilustres que se sumaron a los equipos barriales.

Newell's: Bernardi probó el equipo para Huracán y tomó una decisión fuerte con Ever Banega

Newell's: Bernardi probó el equipo para Huracán y tomó una decisión fuerte con Ever Banega

Reencuentro después de Newell's: Vangioni volverá a ser dirigido por Caruso Lombardi

Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso sexual infantil

Los docentes de la UNR realizarán un paro de tres días durante la semana que viene

Cayó el Negro Eze tras una persecución desde Roldán hasta Tablada

Quebró la empresa que fabricaba yogures, flanes y postres para SanCor

Banda del Viejo González: múltiples allanamientos en Bermúdez y Baigorria

El tiempo en Rosario: lluvias hasta la tarde en el arranque de Colectividades

Piden altas penas para dos acusados de matar a una chica de 16 años

El Negro Ezequiel, de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico

Reabre el histórico cine teatro Capitol: presentará un musical durante noviembre

La clase media se diluye: alerta del PRO por la pérdida del poder adquisitivo

Otro imprevisto cambio en el partido Huracán-Newell's: cambiaron al árbitro VAR

Fray Luis Beltrán: prisión preventiva para un portero acusado de abuso sexual

Con elogios a Trump, Milei convocó a un "gran consenso capitalista en la Argentina"

El reconocimiento de Milei a Messi: "Yo también puedo felicitar a un zurdo"

Electrolux extendió suspensiones rotativas en su planta de Rosario

Dos jóvenes afrontan un pedido de prisión perpetua por un homicidio

Zona sudoeste: se formó un mini río por obstrucción de sumideros

Las obras del aeropuerto de Rosario, casi al 50 %: qué falta y cuándo reabre

