Reencuentro después de Newell's: Vangioni volverá a ser dirigido por Caruso Lombardi

El exjugador Rojinegro, de 38 años, vistió la camiseta de Quilmes en el presente año, en agosto quedó en libertad de acción y tiene el pase en su poder

Después de una larga y exitosa carrera, en la actualidad Leonel Vangioni se encuentra con el pase en su poder tras su paso por Quilmes. Ahora, con el fin de seguir en actividad, el ex-Newell's se sumó a Barche FC, un equipo integrado en su mayoría por jugadores amateurs y que participará de la Copa Potrero. Otro detalle particular es que el Piri se reencontrará con Ricardo Caruso Lombardi, quien lo dirigió en la Lepra hace dieciocho años.

El torneo en cuestión se desarrollará del próximo 14 al 23 de noviembre y es un campeonato de fútbol 7 -organizado por Sergio "Kun" Agüero- en el que intervienen conjuntos de diferentes barrios y que juegan algunas figuras del fútbol profesional. De hecho, Vangioni fue seducido por Barche con el fin de ser parte del campeonato que se viene.

Vangioni (38 años), oriundo de Villa Constitución, debutó en Newell's y estuvo un largo tiempo en el Parque de la Independencia hasta que arribó a River. Después de tres temporadas en el Millonario emigró a Milan (Italia), Monterrey (México), Libertad (Paraguay), regresó a la Lepra desde el 2022 al 24 y el último paso lo tuvo en Quilmes.

Caruso, "prohibido para dirigir"

En el Cervecero sólo jugó ocho partidos y en agosto quedó con el pase en su poder. Ahora fue invitado para sumarse al conjunto que tiene como entrenador a Caruso Lombardi, quien no trabaja como DT porque "estoy prohibido para dirigir. Nunca me pelee con Tapia, pero no me quiere", dijo el actual periodista de TN en una reciente entrevista con Ovación.

Vangioni aceptó participar de un torneo en el que en la primera edición contó con figuras de renombre que jugaron a nivel profesional y que enriquecieron la competencia llevada a cabo por el Kun. El mismo tuvo un éxito importante, ya que además fue televisado, es por eso que se repetirá la experiencia y con más jugadores ilustres que se sumaron a los equipos barriales.