Jugó casi una década en Newell's, anunció su retiro del fútbol y ahora decidió seguir en el club donde empezó

Además de vestir la rojinegra, tuvo un exitoso paso por River, donde ganó la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores. También jugó en el Milan.

El ex-Newell's y River Vangioni jugará en el equipo donde empezó cuando era muy chico: Riberas del Paraná.

Recién empezaba enero cuando Lionel Vangioni hizo un posteo en sus redes sociales para anunciar su retiro del fútbol, después de una exitosa carrera en la que jugó en Newell's , River, Milan, Libertad, Monterrey y Quilmes. Pero ahora todo parece indicar que el retiro del "Piri" quedará para más adelante

Vangioni debutó en la primera de Newell's en 2006 y permaneció en el equipo hasta la temporada 2012. Luego su carrera siguió lejos del rojinegro, aunque regresó al Parque en 2022. Su último destino, antes de anunciar su retiro, fue Quilmes, donde jugó muy poco.

En Newell's, Vangioni jugó 209 partidos, en los que marcó 9 goles y dio 22 asistencias en las dos etapas en las que pasó por el club. Su etapa más exitosa como futbolista fue en River, a donde llegó a fines de 2012. Con el Millonario jugó 129 partidos, hizo cinco goles y dio ocho asistencias. Fue campeón del torneo de primera división, de la Copa Campeonato, la Copa y Recopa sudamericanas, la Copa Libertadores (en 2015) y la Suruga Bank.

En la temporada 2016/17 jugó en el Milan y en las siguientes tres en Monterrey. Luego estuvo un año y medio en Libertad y volvió a Newell's en 2022. En esta segunda etapa jugó apenas 18 partidos con la rojinegra y en 2025 se fue a Quilmes, donde también disputó pocos encuentros, apenas ocho.

El Piri jugará en Riberas del Paraná

Los primeros días de enero, el Piri Vangioni tomó la decisión de ponerle punto final a su carrera. Y como despedida publicó un posteo en sus redes sociales en el que básicamente expresó agradecimiento. Sin embargo, parece que cambió de idea y seguirá jugando.

Según se supo, Vangioni extenderá su carrera vistiendo la camiserta del club donde empezó antes de venir a Newell's. Se trata de Riberas del Paraná, un grande de su ciudad natal, Villa Constitución.

Riberas del Paraná es uno de los equipos fuertes de la Liga Regional del Sud, en la que consiguió 15 títulos a lo largo de su historia, cantidad solo superada por Porvenir Talleres, su clásico rival y el otro grande de Villa Constitución, y Arroyo Seco Atlétic Club. La última vez que salió campeón fue en el torneo Clausura de 2022.