La Capital | Ovación | Newell's

Jugó casi una década en Newell's, anunció su retiro del fútbol y ahora decidió seguir en el club donde empezó

Además de vestir la rojinegra, tuvo un exitoso paso por River, donde ganó la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores. También jugó en el Milan.

21 de enero 2026 · 16:15hs
El ex-Newells y River Vangioni jugará en el equipo donde empezó cuando era muy chico: Riberas del Paraná. 

El ex-Newell's y River Vangioni jugará en el equipo donde empezó cuando era muy chico: Riberas del Paraná. 

Recién empezaba enero cuando Lionel Vangioni hizo un posteo en sus redes sociales para anunciar su retiro del fútbol, después de una exitosa carrera en la que jugó en Newell's, River, Milan, Libertad, Monterrey y Quilmes. Pero ahora todo parece indicar que el retiro del "Piri" quedará para más adelante

Vangioni debutó en la primera de Newell's en 2006 y permaneció en el equipo hasta la temporada 2012. Luego su carrera siguió lejos del rojinegro, aunque regresó al Parque en 2022. Su último destino, antes de anunciar su retiro, fue Quilmes, donde jugó muy poco.

Leer más: Un delantero de Newell's que no será tenido en cuenta por Orsi-Gómez se irá a jugar al extranjero

La trayectoria de Leonel Vangioni

En Newell's, Vangioni jugó 209 partidos, en los que marcó 9 goles y dio 22 asistencias en las dos etapas en las que pasó por el club. Su etapa más exitosa como futbolista fue en River, a donde llegó a fines de 2012. Con el Millonario jugó 129 partidos, hizo cinco goles y dio ocho asistencias. Fue campeón del torneo de primera división, de la Copa Campeonato, la Copa y Recopa sudamericanas, la Copa Libertadores (en 2015) y la Suruga Bank.

En la temporada 2016/17 jugó en el Milan y en las siguientes tres en Monterrey. Luego estuvo un año y medio en Libertad y volvió a Newell's en 2022. En esta segunda etapa jugó apenas 18 partidos con la rojinegra y en 2025 se fue a Quilmes, donde también disputó pocos encuentros, apenas ocho.

Leer más: El presidente de Newell's habló sobre el crítico presente del club: "Es un paciente en terapia intensiva"

El Piri jugará en Riberas del Paraná

Los primeros días de enero, el Piri Vangioni tomó la decisión de ponerle punto final a su carrera. Y como despedida publicó un posteo en sus redes sociales en el que básicamente expresó agradecimiento. Sin embargo, parece que cambió de idea y seguirá jugando.

Según se supo, Vangioni extenderá su carrera vistiendo la camiserta del club donde empezó antes de venir a Newell's. Se trata de Riberas del Paraná, un grande de su ciudad natal, Villa Constitución.

Riberas del Paraná es uno de los equipos fuertes de la Liga Regional del Sud, en la que consiguió 15 títulos a lo largo de su historia, cantidad solo superada por Porvenir Talleres, su clásico rival y el otro grande de Villa Constitución, y Arroyo Seco Atlétic Club. La última vez que salió campeón fue en el torneo Clausura de 2022.

Noticias relacionadas
Ignacio Boero afirmó que el club tiene una pasivo de 35 millones de dólares

El presidente de Newell's habló sobre el crítico presente del club: "Un paciente en terapia"

Giovani Chiaverano se irá de Newell a préstamo al Audax Italiano de Chile. 

Un delantero de Newell's que no será tenido en cuenta por Orsi-Gómez se irá a jugar al extranjero

El arquero de Newells Juan Espínola, con chances de jugar para la selección paraguaya en el Mundial.

Comienzan a emigrar: cuál es el primer jugador de Newell's que se irá del club

Juntos a la par. Favio Orsi y Sergio Gómez tendrán el gran desafío de reposicionar a Newell’s en la Liga Profesional.

Newell's: los diez debuts de entrenadores rojinegros que antecedieron a la dupla Orsi-Gómez

Ver comentarios

Las más leídas

El hijo de una gloria de Central se suma a la estructura de las divisiones inferiores de AFA

El hijo de una gloria de Central se suma a la estructura de las divisiones inferiores de AFA

Comienzan a emigrar: cuál es el primer jugador de Newells que se irá del club

Comienzan a emigrar: cuál es el primer jugador de Newell's que se irá del club

Newells pudo esquivar los problemas de la pesada herencia y se movió con acierto para reforzarse

Newell's pudo esquivar los problemas de la pesada herencia y se movió con acierto para reforzarse

¿Cuánto sale construir una casa en Rosario y alrededores?

¿Cuánto sale construir una casa en Rosario y alrededores?

Lo último

Milei en Davos: El capitalismo de libre comercio es el único sistema justo

Milei en Davos: "El capitalismo de libre comercio es el único sistema justo"

Premio a la asistencia: Santa Fe paga a los docentes con una suba del 12%

Premio a la asistencia: Santa Fe paga a los docentes con una suba del 12%

Acuerdo en pausa: el Parlamento europeo frenó el convenio con el Mercosur

Acuerdo en pausa: el Parlamento europeo frenó el convenio con el Mercosur

Viajar por las rutas nacionales es una ruleta rusa: mapa del peligro y los tramos críticos

Un informe técnico de los trabajadores viales advierte que el 70% de las rutas nacionales está deteriorada por la parálisis de la obra pública. El detalle, ruta por ruta, de los corredores productivos y turísticos más afectados.

Viajar por las rutas nacionales es una ruleta rusa: mapa del peligro y los tramos críticos
Racismo en Río: la Justicia brasileña ya le colocó la tobillera electrónica a la turista argentina
Información General

Racismo en Río: la Justicia brasileña ya le colocó la tobillera electrónica a la turista argentina

Premio a la asistencia: Santa Fe paga a los docentes con una suba del 12%
Educación

Premio a la asistencia: Santa Fe paga a los docentes con una suba del 12%

¿Cuánto sale construir una casa en Rosario y alrededores?
La Ciudad

¿Cuánto sale construir una casa en Rosario y alrededores?

Violencia de género: quedó preso un joven por golpear y balear en el pecho a su exnovia
Policiales

Violencia de género: quedó preso un joven por golpear y balear en el pecho a su exnovia

Sin venta de alcohol ni fuego en Arroyito: reordenan los puestos de comida cerca del Gigante
La Ciudad

Sin venta de alcohol ni fuego en Arroyito: reordenan los puestos de comida cerca del Gigante

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El hijo de una gloria de Central se suma a la estructura de las divisiones inferiores de AFA

El hijo de una gloria de Central se suma a la estructura de las divisiones inferiores de AFA

Comienzan a emigrar: cuál es el primer jugador de Newells que se irá del club

Comienzan a emigrar: cuál es el primer jugador de Newell's que se irá del club

Newells pudo esquivar los problemas de la pesada herencia y se movió con acierto para reforzarse

Newell's pudo esquivar los problemas de la pesada herencia y se movió con acierto para reforzarse

¿Cuánto sale construir una casa en Rosario y alrededores?

¿Cuánto sale construir una casa en Rosario y alrededores?

Jorge Almirón desafía la racha de los últimos técnicos que debutaron en Central

Jorge Almirón desafía la racha de los últimos técnicos que debutaron en Central

Ovación
Central Córdoba presentó al sexto refuerzo, con pasado en la reserva de Newells

Por Juan Iturrez
Ovación

Central Córdoba presentó al sexto refuerzo, con pasado en la reserva de Newell's

Central Córdoba presentó al sexto refuerzo, con pasado en la reserva de Newells

Central Córdoba presentó al sexto refuerzo, con pasado en la reserva de Newell's

Jugó casi una década en Newells, anunció su retiro del fútbol y ahora decidió seguir en el club donde empezó

Jugó casi una década en Newell's, anunció su retiro del fútbol y ahora decidió seguir en el club donde empezó

El presidente de Newells habló sobre el crítico presente del club: Un paciente en terapia

El presidente de Newell's habló sobre el crítico presente del club: "Un paciente en terapia"

Policiales
Detuvieron al autor de un robo mediante seguimiento con cámaras inteligentes
Policiales

Detuvieron al autor de un robo mediante seguimiento con cámaras inteligentes

Violencia de género: quedó preso un joven por golpear y balear en el pecho a su exnovia

Violencia de género: quedó preso un joven por golpear y balear en el pecho a su exnovia

Se entregó una mujer investigada por el autoatentado denunciado por Norma Acosta

Se entregó una mujer investigada por el autoatentado denunciado por Norma Acosta

Triple crimen de barrio Las Flores: drogas, armas y celulares incautados en diez allanamientos

Triple crimen de barrio Las Flores: drogas, armas y celulares incautados en diez allanamientos

La Ciudad
Sin venta de alcohol ni fuego en Arroyito: reordenan los puestos de comida cerca del Gigante
La Ciudad

Sin venta de alcohol ni fuego en Arroyito: reordenan los puestos de comida cerca del Gigante

Un proyecto en el Concejo busca sacar a la cooperativa de maleteros de la Terminal de Ómnibus

Un proyecto en el Concejo busca sacar a la cooperativa de maleteros de la Terminal de Ómnibus

¿Cuánto sale construir una casa en Rosario y alrededores?

¿Cuánto sale construir una casa en Rosario y alrededores?

El uso de celulares en las aulas: Hay que analizar seriamente cómo se regula

El uso de celulares en las aulas: "Hay que analizar seriamente cómo se regula"

Campaña agrícola: el calor y la falta de lluvias encienden las alarmas en la región
Economía

Campaña agrícola: el calor y la falta de lluvias encienden las alarmas en la región

Se entregó una mujer investigada por el autoatentado denunciado por Norma Acosta
POLICIALES

Se entregó una mujer investigada por el autoatentado denunciado por Norma Acosta

EEUU afirma que la relación con Argentina está en su punto más fuerte de la historia
El Mundo

EEUU afirma que la relación con Argentina está "en su punto más fuerte de la historia"

Así será la restauración integral del Normal Nº 1, un edificio histórico de Rosario
La Ciudad

Así será la restauración integral del Normal Nº 1, un edificio histórico de Rosario

Newells pudo esquivar los problemas de la pesada herencia y se movió con acierto para reforzarse

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's pudo esquivar los problemas de la pesada herencia y se movió con acierto para reforzarse

A Central le sienta muy bien enfrentarse al Pirata y buscará repetir en este Apertura

Por Guillermo Ferretti
Ovación

A Central le sienta muy bien enfrentarse al Pirata y buscará repetir en este Apertura

La turista argentina retenida en Río de Janeiro se fue del departamento que ocupaba: Me quieren matar aquí
Información General

La turista argentina retenida en Río de Janeiro se fue del departamento que ocupaba: "Me quieren matar aquí"

Un gallo, un rifle y un barrio en llamas: el insólito conflicto vecinal en Santa Fe
Información General

Un gallo, un rifle y un barrio en llamas: el insólito conflicto vecinal en Santa Fe

Triple crimen de barrio Las Flores: drogas, armas y celulares incautados en diez allanamientos
Policiales

Triple crimen de barrio Las Flores: drogas, armas y celulares incautados en diez allanamientos

Otro accidente ferroviario en España: un muerto y al menos 15 heridos
El Mundo

Otro accidente ferroviario en España: un muerto y al menos 15 heridos

Advierten que los parates de General Motors afectarán a otras actividades de la región
Economía

Advierten que los parates de General Motors afectarán a otras actividades de la región

Se incendió la casa de un acumulador compulsivo en barrio Belgrano
La Ciudad

Se incendió la casa de un acumulador compulsivo en barrio Belgrano

El viejo orden mundial murió: el contundente discurso en Davos del primer ministro de Canadá
El Mundo

"El viejo orden mundial murió": el contundente discurso en Davos del primer ministro de Canadá

El provocador posteo de Donald Trump mostrando a Groenlandia, Canadá y Venezuela como parte de EEUU
El Mundo

El provocador posteo de Donald Trump mostrando a Groenlandia, Canadá y Venezuela como parte de EEUU

Sin cargos hereditarios en la Municipalidad: El nuevo sistema rompe una práctica de muchos años
LA CIUDAD

Sin cargos hereditarios en la Municipalidad: "El nuevo sistema rompe una práctica de muchos años"

Una nena fue atacada por un perro y debió ser internada por sus heridas
La Región

Una nena fue atacada por un perro y debió ser internada por sus heridas

Roldán: hacía una prueba de vuelo con un dron y un vecino se lo bajó de un escopetazo
POLICIALES

Roldán: hacía una prueba de vuelo con un dron y un vecino se lo bajó de un escopetazo

Estafan a una familia santafesina con un alquiler falso en la costa y se burlan desde la cárcel
Información General

Estafan a una familia santafesina con un alquiler falso en la costa y se burlan desde la cárcel

Microtráfico: imputaron a nueve detenidos en un operativo en Las Flores
Policiales

Microtráfico: imputaron a nueve detenidos en un operativo en Las Flores

El municipio puso en vigencia la ordenanza que elimina los cargos hereditarios
LA CIUDAD

El municipio puso en vigencia la ordenanza que elimina los cargos hereditarios