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Los gobernadores de la UCR se reunieron en un gesto de unidad camino a 2027

Pullaro, Cornejo, Zdero y Sadir se encontraron en la sede del comité nacional, presidido por Chiarella. Buscan mostrar gestión

20 de mayo 2026 · 18:09hs
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Los gobernadores de la UCR apuntan a un radicalismo protagonista. 

Los gobernadores de la UCR apuntan a un radicalismo protagonista. 

La conducción de la Unión Cívica Radical (UCR) y los gobernadores del partido mantuvieron este miércoles una reunión de trabajo en la sede del comité nacional, centrada en la situación económica, institucional y política del país, en momentos en que se empieza a construir la estrategia de cara a las elecciones de 2027.

Participaron el presidente del comité nacional, Leonel Chiarella, junto a los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y Carlos Sadir (Jujuy), junto con el resto de las autoridades partidarias. Faltó el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, que envió una carta de apoyo.

Las opciones de los gobernadores  

En 2027, Mendoza, Jujuy, Santa Fe y Chaco elegirán gobernador. El principal objetivo de la UCR es mantener el control en esos distritos y en las 513 intendencias que actualmente gobierna el partido en todo el país.

Pullaro, Sadir y Zdero están habilitados para competir por una reelección. Cornejo no, ya que la Constitución de Mendoza no permite dos mandatos consecutivos.

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Las cinco provincias que conduce la UCR son la mejor expresión de un radicalismo que gobierna, gestiona y transforma: sostienen la educación pública, garantizan la seguridad, impulsan la producción, invierten en infraestructura y honran la palabra empeñada con sus ciudadanos. Son gestiones que demuestran, día a día, que se puede gobernar con honestidad, con coraje y con resultados, y que el radicalismo tiene mucho para aportarle a la Argentina que viene”, indicó el partido en un comunicado.

Durante la reunión, se resolvió convocar a un encuentro federal con los presidentes partidarios de todas las provincias, el que podría darse en junio o julio. Para definir las alianzas electorales nacionales habrá que esperar a la convención nacional del partido, prevista para el año próximo.

Coincidencias y diferencias entre los gobernadores de la UCR

Por el momento, los gobernadores radicales expresan estrategias distintas: Pullaro, Sadir y Valdés jugaron en 2025 con el sello de Provincias Unidas (PU), mientras que Cornejo y Zdero hicieron acuerdos con La Libertad Avanza (LLA).

Los máximos representantes del espacio coincidieron en la “voluntad común de fortalecer al partido, profundizar el trabajo territorial y reafirmar el compromiso del radicalismo con la defensa de las instituciones democráticas y la calidad de la representación política”.

>> Leer más: El intendente de Venado Tuerto y titular de la UCR nacional cargó contra Adorni: "O hay sobresueldos o están robando"

“Se ratificó que la unidad de la UCR es condición indispensable para gravitar en la vida política nacional respetando la convivencia entre las distintas miradas con un horizonte común”, señaló el partido en un comunicado.

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