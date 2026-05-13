Interpelación a Adorni: la oposición, con un ojo en los votos y otro en el humor social

Diputados de diversos bloques pidieron una sesión para este jueves. El quórum, difícil. Posturas divididas en Provincias Unidas. El riesgo del efecto saturación

Adorni aparece golpeado por el escándalo, pero la oposición no consigue los votos para interpelarlo y removerlo.

Sectores opositores que empujan la interpelación al jefe de Gabinet e, Manuel Adorni , preparan una ofensiva en la Cámara de Diputados pero reconocen que es difícil que junten los votos.

Legisladores del socialismo, la Coalición Cívica, el radicalismo disidente y la izquierda convocaron para este jueves a las 11 una sesión especial en Diputados, con temario único: los pedidos de informes a Adorni por sus gastos y su patrimonio, investigados en la Justicia.

La movida generó ruido con Unión por la Patria . El bloque peronista es por lejos el mayor espacio opositor. No les gusta que espacios mucho más chicos les marquen los tiempos.

“Avanzaron sin dialogar con nosotros”, dicen desde UxP. Pero reconocen: “Es difícil no estar. Fuimos el primer bloque presentó un pedido de interpelación”.

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Desde el bloque conducido por el rosarino Germán Martínez quieren ampliar el temario y sumar al caso Adorni otros proyectos. Por ejemplo, sobre endeudamiento de las familias, licencias, emergencia pyme y la situación del Pami.

Entre los impulsores originales de la movida dijeron que pedirán que se abra la agenda de la sesión. El presidente de la Cámara, Martín Menem, está obligado a convocarla.

Los diputados que impulsan la interpelación a Adorni

Se verá este jueves quiénes se sientan en sus bancas y quiénes las dejan vacías. De todos modos, quienes hacen fuerza para interpelar al exvocero hacen cuentas. Ven que todavía están lejos de los 129 presentes, el número necesario para abrir el recinto.

Aunque los convocantes no tienen los dos tercios para tratar los proyectos sobre tablas, el objetivo es emplazar a las comisiones para que den curso a las iniciativas.

Firmaron el pedido de sesión once diputados: los socialistas santafesinos Esteban Paulón y Pablo Farías, los lilitos Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, los radicales díscolos Pablo Juliano, Mariela Coletta y María Inés Zigarán y la peronista cordobesa Natalia de la Sota.

También estamparon su firma Nicolás Massot —que juega en tándem con Miguel Pichetto— y Nicolás del Caño, Romina Del Plá, y Néstor Pitrola, del Frente de Izquierda.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EstebanPaulon/status/2052470653203476818&partner=&hide_thread=false SI TIENE TODO EN REGLA, QUE INFORME EN EL CONGRESO



Junto a Diputadas y Diputados de diversos bloques solicitamos una SESIÓN ESPECIAL para el jueves 14 de mayo a fin de tratar todos los expedientes de INTERPELACIÓN al Jefe de Gabinete Manuel Adorni.

Luego de las mentiras y… pic.twitter.com/s7HJ6RZfcx — Esteban Paulón (@EstebanPaulon) May 7, 2026

A esos se suman los 93 de Unión por la Patria. También podrían incorporarse algunos exlibertarios como Marcela Pagano, que pasó a la oposición abierta contra los Milei.

Ven difícil que se sume la UCR oficial. “Están más mileístas que Conan”, desliza un diputado.

El PRO está tironeado. En la pública, las autoridades del bloque presidido por Cristian Ritondo aseguran que no darán quórum.

Sin embargo, quienes transitan los pasillos del Congreso aseguran que Mauricio Macri está jugando para que el partido amarillo adopte una posición más confrontativa, en línea con el comunicado que subió el PRO a las redes sociales el domingo por la tarde.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/proargentina/status/2053598612584649074&partner=&hide_thread=false MANIFIESTO PRÓXIMO PASO



Hubo un momento en que la Argentina tocó fondo. Y lo sentimos todos. En los precios. En la incertidumbre. En la sensación de que no había salida.



Entonces algo pasó: los argentinos eligieron cambiar. Porque el dolor del cambio era preferible al dolor de… pic.twitter.com/XGYdvdfI4T — PRO (@proargentina) May 10, 2026

En ese posteo, desde el PRO señalaron que “el cambio tiene dos enemigos”. “El populismo de siempre, que promete mucho y destruye todo. Y los que frenan el cambio desde adentro, con soberbia, con arrogancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer. A los dos los vamos a enfrentar”, advirtieron.

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Habrá que ver si el PRO está dispuesto a dar ese paso. O si, como sostienen desde la Casa Rosada, es una jugada para subirse el precio de cara a una negociación.

Los gobernadores hacen cálculos

El caso Adorni también divide a Provincias Unidas. El bloque de los gobernadores de Santa Fe, Córdoba, Chubut y Jujuy tenía una reunión convocada para este miércoles a las 19.30, pero se encamina a la libertad de acción.

Por caso, lo más probable es que ni Gisela Scaglia ni José Núñez bajen a dar quórum.

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A los legisladores “sin tierra” les conviene adoptar una postura más confrontativa con Milei, pero aquellos que responden a gobernadores no quieren cruzar esa línea roja.

La interpelación y eventual remoción de Adorni sería un golpe durísimo contra Milei. Ese hecho, inédito desde la reforma constitucional de 1994, podría generar un tembladeral económico y político que se sabe cómo empieza pero no cómo termina.

Cierre de una etapa

Aún en desventaja y con el riesgo concreto de que no se junte el quórum, quienes convocaron la sesión creen que hay que ir igual. “El Congreso tiene que poder decir algo. El tipo vino a la Cámara y nos mintió en la cara”, dicen sobre Adorni.

Desde que el jefe de Gabinete fue a Diputados se sumaron más páginas al escándalo. Por ejemplo, el contratista Matías Tabar declaró que Adorni le pagó sin factura 250 mil dólares por refacciones en la casa del country Indio Cuá y la Justicia descubrió movimientos no declarados con criptomonedas.

Sin embargo, en la oposición admiten que el tema saturó en la opinión pública. “En el inconsciente colectivo quedó que el tipo es un chanta, pero el tema dejó de medir en la tele”, reconocen.

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En ese marco, ven necesario un reseteo de la agenda parlamentaria. “Tenemos que dar un cierre a lo de Adorni, al menos en el Congreso, con un mensaje claro”, plantean.