Diputados: la oposición convoca a sesión especial para interpelar a Adorni, pero aún no logra quórum

El temario de la reunión legislativa incluye pedidos para interrogar al jefe de Gabinete y hasta una moción de censura

La Cámara de Diputados nacional convocó a una sesión impulsada por la oposición para tratar proyectos en los que se pide la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , aunque es difícil que puedan alcanzar el quórum .

La sesión para este jueves, a las 11, fue solicitada por el diputado de Provincias Unidas (PU) Esteban Paulón y acompañan con la firma otros legisladores de ese espacio, del Frente de Izquierda, de Encuentro Federal, de la Coalición Cívica (CC) y monobloques opositores .

El pedido de sesión especial lleva las firmas, además de Paulón, de Maximiliano Ferraro, Mónica Frade, Pablo Juliano, Nicolás del Caño, Romina del Plá, Myriam Bregman, Néstor Pitrola, María Inés Zigarán, Mariela Coletta, Pablo Farías, Nicolás Massot y Natalia de la Sota .

Hasta esta tarde, los bloques opositores que convocaron a la sesión no reunían el quórum reglamentario de 129 diputados, aunque Unión por la Patria (UP) aporte sus 93 legisladores .

El temario de la sesión incluye pedidos de interpelación a Adorni y hasta una moción de censura, pero como no tiene dictamen el objetivo es poder votar un emplazamiento a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento.

ley glaciares Foto: NA.

Paulón todavía no puede garantizar la presencia de los 20 legisladores de Provincias Unidas ya que mas de la mitad no ayudará a alcanzar el piso necesario para habilitar el debate.

La propia presidenta del bloque, Gisela Scaglia, ya adelantó que no concurrirá a la sesión y lo mismo harán los ex-PRO José Nuñez y Sergio Capozzi y la mayoría de los seis legisladores cordobeses.

Escenario

Hasta ahora sólo asistirán a la sesión unos 90 de UP, 7 de Provincias Unidas, 4 de la izquierda, 2 de Encuentro Federal, Marcela Pagano (Coherencia), De la Sota (Defendamos Córdoba) y Jorge Fernández (Primero San Luis).

En cambio, no concurrirán el PRO, la UCR, Innovación Federal, Producción y Trabajo e Independencia.

El pedido de sesión especial ocurre luego de que las autoridades del bloque de Unión por la Patria rechazaran las presiones de sus compañeros de ruta para convocarla, al considerar que en el contexto actual no podían permitirse dar un salto al vacío sin tener la garantía mínima del número para el quórum y los votos para aprobar los proyectos.