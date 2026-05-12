La Capital | Política | diputados

Diputados: la oposición convoca a sesión especial para interpelar a Adorni, pero aún no logra quórum

El temario de la reunión legislativa incluye pedidos para interrogar al jefe de Gabinete y hasta una moción de censura

12 de mayo 2026 · 16:42hs
Diputados de la oposición quieren interpelar al jefe de Gabinete

Foto: Archivo / La Capital.

Diputados de la oposición quieren interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La Cámara de Diputados nacional convocó a una sesión impulsada por la oposición para tratar proyectos en los que se pide la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aunque es difícil que puedan alcanzar el quórum.

La sesión para este jueves, a las 11, fue solicitada por el diputado de Provincias Unidas (PU) Esteban Paulón y acompañan con la firma otros legisladores de ese espacio, del Frente de Izquierda, de Encuentro Federal, de la Coalición Cívica (CC) y monobloques opositores.

El pedido de sesión especial lleva las firmas, además de Paulón, de Maximiliano Ferraro, Mónica Frade, Pablo Juliano, Nicolás del Caño, Romina del Plá, Myriam Bregman, Néstor Pitrola, María Inés Zigarán, Mariela Coletta, Pablo Farías, Nicolás Massot y Natalia de la Sota.

El desafío del quórum

Hasta esta tarde, los bloques opositores que convocaron a la sesión no reunían el quórum reglamentario de 129 diputados, aunque Unión por la Patria (UP) aporte sus 93 legisladores.

El temario de la sesión incluye pedidos de interpelación a Adorni y hasta una moción de censura, pero como no tiene dictamen el objetivo es poder votar un emplazamiento a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento.

ley glaciares

Paulón todavía no puede garantizar la presencia de los 20 legisladores de Provincias Unidas ya que mas de la mitad no ayudará a alcanzar el piso necesario para habilitar el debate.

La propia presidenta del bloque, Gisela Scaglia, ya adelantó que no concurrirá a la sesión y lo mismo harán los ex-PRO José Nuñez y Sergio Capozzi y la mayoría de los seis legisladores cordobeses.

Escenario

Hasta ahora sólo asistirán a la sesión unos 90 de UP, 7 de Provincias Unidas, 4 de la izquierda, 2 de Encuentro Federal, Marcela Pagano (Coherencia), De la Sota (Defendamos Córdoba) y Jorge Fernández (Primero San Luis).

En cambio, no concurrirán el PRO, la UCR, Innovación Federal, Producción y Trabajo e Independencia.

El pedido de sesión especial ocurre luego de que las autoridades del bloque de Unión por la Patria rechazaran las presiones de sus compañeros de ruta para convocarla, al considerar que en el contexto actual no podían permitirse dar un salto al vacío sin tener la garantía mínima del número para el quórum y los votos para aprobar los proyectos.

Noticias relacionadas
El gobierno de Milei vuelve a pasar la motosierra en educación

El gobierno nacional recortó $78 mil millones en educación a horas de la marcha universitaria

de vido dejara la carcel de ezeiza: le otorgaron prision domiciliaria

De Vido dejará la cárcel de Ezeiza: le otorgaron prisión domiciliaria

La senadora Carolina Losada

Denuncia penal contra Losada tras su proyecto contra las "falsas denuncias"

Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, y Manuel Adorni, jefe de Gabinete. 

Días de nervios en Casa Rosada: cómo juegan Bullrich, Pullaro y el peronismo

Ver comentarios

Las más leídas

Qué fue de la vida del rosarino al que Grondona le cerró las puertas del periodismo

Qué fue de la vida del rosarino al que Grondona le cerró las puertas del periodismo

Newells: la lista de los futbolistas que no continuarán en el Parque se podría extender

Newell's: la lista de los futbolistas que no continuarán en el Parque se podría extender

Rosario Central vs. Racing por el Torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Racing por el Torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Las jugosas anécdotas de Cantizano, Verón y Ovando en Central, contada por sus formadores

Las jugosas anécdotas de Cantizano, Verón y Ovando en Central, contada por sus formadores

Lo último

Murió a los 29 años Brandon Clarke, jugador de Memphis Grizzlies en la NBA

Murió a los 29 años Brandon Clarke, jugador de Memphis Grizzlies en la NBA

Fran Riquelme habló en juicio: No me dedico a matar personas, mi negocio iba por otro lado

Fran Riquelme habló en juicio: "No me dedico a matar personas, mi negocio iba por otro lado"

Marcha universitaria en Rosario: una multitud se movilizó hacia el Monumento a la Bandera

Marcha universitaria en Rosario: una multitud se movilizó hacia el Monumento a la Bandera

Avioneta narco en Santa Fe: dos pilotos bolivianos detenidos, cocaína y autos incendiados

Gendarmería interceptó la aeronave cerca de Villa Eloísa tras una persecución con vehículos de apoyo, tiros y un agente atropellado. El gobierno nacional confirmó que hay droga incautada, aunque aún no precisó la cantidad.
Avioneta narco en Santa Fe: dos pilotos bolivianos detenidos, cocaína y autos incendiados
Fran Riquelme habló en juicio: No me dedico a matar personas, mi negocio iba por otro lado

Por Martín Stoianovich
Policiales

Fran Riquelme habló en juicio: "No me dedico a matar personas, mi negocio iba por otro lado"

Falleció Juan Ritvo, uno de los intelectuales más importantes de Rosario
La Ciudad

Falleció Juan Ritvo, uno de los intelectuales más importantes de Rosario

Cirugía estética fatal en Rosario: juzgan a médico por la muerte de una paciente tras una liposucción
La Ciudad

Cirugía estética fatal en Rosario: juzgan a médico por la muerte de una paciente tras una liposucción

Gendarmería secuestró 47 kilos de cocaína y 20 de pasta base en un micro en el norte santafesino
POLICIALES

Gendarmería secuestró 47 kilos de cocaína y 20 de pasta base en un micro en el norte santafesino

Multa millonaria para otra conductora que manejó por el paseo peatonal de los silos Davis
La Ciudad

Multa millonaria para otra conductora que manejó por el paseo peatonal de los silos Davis

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Qué fue de la vida del rosarino al que Grondona le cerró las puertas del periodismo

Qué fue de la vida del rosarino al que Grondona le cerró las puertas del periodismo

Newells: la lista de los futbolistas que no continuarán en el Parque se podría extender

Newell's: la lista de los futbolistas que no continuarán en el Parque se podría extender

Rosario Central vs. Racing por el Torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Racing por el Torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Las jugosas anécdotas de Cantizano, Verón y Ovando en Central, contada por sus formadores

Las jugosas anécdotas de Cantizano, Verón y Ovando en Central, contada por sus formadores

Una agencia de loterías de la zona oeste rosarina sufrió un robo millonario

Una agencia de loterías de la zona oeste rosarina sufrió un robo millonario

Ovación
Apenas dos dudas en la selección argentina: los 24 jugadores de Scaloni para el Mundial
Ovación

Apenas dos dudas en la selección argentina: los 24 jugadores de Scaloni para el Mundial

Apenas dos dudas en la selección argentina: los 24 jugadores de Scaloni para el Mundial

Apenas dos dudas en la selección argentina: los 24 jugadores de Scaloni para el Mundial

Central, en la definición: algunos hablan de coincidencia, otros sueñan con que sea una señal

Central, en la definición: algunos hablan de coincidencia, otros sueñan con que sea una señal

Cuándo jugaría Central si vence a Racing y llega a las semifinales del torneo Apertura

Cuándo jugaría Central si vence a Racing y llega a las semifinales del torneo Apertura

Policiales
Fran Riquelme habló en juicio: No me dedico a matar personas, mi negocio iba por otro lado

Por Martín Stoianovich
Policiales

Fran Riquelme habló en juicio: "No me dedico a matar personas, mi negocio iba por otro lado"

Avioneta narco en Santa Fe: dos pilotos bolivianos detenidos, cocaína y autos incendiados

Avioneta narco en Santa Fe: dos pilotos bolivianos detenidos, cocaína y autos incendiados

Comenzó el juicio al acusado de matar a una vecina de Granadero Baigorria para robarle

Comenzó el juicio al acusado de matar a una vecina de Granadero Baigorria para robarle

Vuelo narco en campos santafesinos: secuestran avioneta y atropellan a un gendarme

Vuelo narco en campos santafesinos: secuestran avioneta y atropellan a un gendarme

La Ciudad
Marcha universitaria en Rosario: una multitud se movilizó hacia el Monumento a la Bandera
La Ciudad

Marcha universitaria en Rosario: una multitud se movilizó hacia el Monumento a la Bandera

Problemas de salud y empleo: cómo está la familia que vivió un mes en plazas céntricas

Problemas de salud y empleo: cómo está la familia que vivió un mes en plazas céntricas

Falleció Juan Ritvo, uno de los intelectuales más importantes de Rosario

Falleció Juan Ritvo, uno de los intelectuales más importantes de Rosario

Multa millonaria para otra conductora que manejó por el paseo peatonal de los silos Davis

Multa millonaria para otra conductora que manejó por el paseo peatonal de los silos Davis

Crecen los casos de psitacosis y leptospirosis en Santa Fe, con aumento de internaciones
La Ciudad

Crecen los casos de psitacosis y leptospirosis en Santa Fe, con aumento de internaciones

Una agencia de loterías de la zona oeste rosarina sufrió un robo millonario
Policiales

Una agencia de loterías de la zona oeste rosarina sufrió un robo millonario

Cuidacoches: advierten que la prohibición puede sobrecargar el fuero penal

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Cuidacoches: advierten que la prohibición puede sobrecargar el fuero penal

Escándalo sexual en un vuelo a Rosario: los detenidos podrían evitar la prisión
La Ciudad

Escándalo sexual en un vuelo a Rosario: los detenidos podrían evitar la prisión

El rosarino detrás del histórico hallazgo astronómico que llega a History Channel

Por Lucía Inés López
Zoom

El rosarino detrás del histórico hallazgo astronómico que llega a History Channel

Paro bancario nacional: cuándo es, qué trámites no se podrán hacer y las entidades afectadas
Información General

Paro bancario nacional: cuándo es, qué trámites no se podrán hacer y las entidades afectadas

Un hombre terminó en cirugía tras ser apuñalado: hay un sospechoso detenido
POLICIALES

Un hombre terminó en cirugía tras ser apuñalado: hay un sospechoso detenido

Día de la Enfermería: una profesión clave que sigue enfrentando déficit y desgaste en Rosario
La Ciudad

Día de la Enfermería: una profesión clave que sigue enfrentando déficit y desgaste en Rosario

Falsas denuncias: datos oficiales contradicen el relato de una ola de casos en Argentina
Información General

Falsas denuncias: datos oficiales contradicen el relato de una "ola de casos" en Argentina

El tiempo en Rosario: martes con frío de mañana pero una tarde muy agradable
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con frío de mañana pero una tarde muy agradable

Una muestra invita a descubrir la historia de Rosario a través de sus azulejos
La Ciudad

Una muestra invita a descubrir la historia de Rosario a través de sus azulejos

Avanza la concesión de la avenida Circunvalación, ruta 33 y la autopista a Buenos Aires
La Ciudad

Avanza la concesión de la avenida Circunvalación, ruta 33 y la autopista a Buenos Aires

Central levantó una columna de la tercera bandeja y el Gigante cambia su silueta
Ovación

Central levantó una columna de la tercera bandeja y el Gigante cambia su silueta

La familia que vivía en una plaza céntrica tuvo buenas noticias
La Ciudad

La familia que vivía en una plaza céntrica tuvo buenas noticias

La nueva camiseta de Argentino fue presentada en un evento especial
Ovación

La nueva camiseta de Argentino fue presentada en un evento especial

Asociación Médica de Rosario celebra 94 años con fuerte reclamo por la crisis del sistema de salud

Asociación Médica de Rosario celebra 94 años con fuerte reclamo por la crisis del sistema de salud

Malcorra les respondió a los hinchas de Independiente tras su gol errado ante Central
Ovación

Malcorra les respondió a los hinchas de Independiente tras su gol errado ante Central

Las tres mejores calificaciones de Newells, obra de la gestión de Frank Kudelka

Por Rodolfo Parody
Ovación

Las tres mejores calificaciones de Newell's, obra de la gestión de Frank Kudelka

La cantante de Eclipse total del corazón pelea por su vida en un hospital
Zoom

La cantante de "Eclipse total del corazón" pelea por su vida en un hospital

Imputan a Hamburguesita por un homicidio y un robo en banda en Santa Fe
Policiales

Imputan a Hamburguesita por un homicidio y un robo en banda en Santa Fe