Milei en Davos: respaldo a Trump y defensa del mundo occidental

El presidente trabaja en su discurso para el foro previsto del 19 al 23 de enero en Suiza. Reflejará la intervención de Estados Unidos en Venezuela, que derivó en la detención de Maduro

6 de enero 2026 · 19:05hs
En la Casa Rosada consideran que Davos representa una plataforma global para la difusión de las ideas libertarias. 

En la Casa Rosada consideran que Davos representa una plataforma global para la difusión de las ideas libertarias. 

El presidente Javier Milei trabaja en el discurso que pronunciará próximamente en el Foro Económico de Davos (Suiza), que contendrá un férreo respaldo al accionar de su par de Estados Unidos, Donald Trump, en Venezuela y la defensa del mundo occidental.

El primer mandatario, escoltado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, viajará a Suiza para dar el presente en el foro que se celebra del 19 al 23 de enero bajo el lema “Un espíritu de diálogo”.

En ese sentido, Milei insistirá en respaldar la familia, las tradiciones, el libre comercio y el sistema capitalista. “El presidente expondrá la necesidad de que el mundo occidental recupere el sentido común”, deslizaron en la Casa Rosada.

Venezuela, en agenda

El reciente despliegue de la administración republicana sobre territorio venezolano, que derivó en la detención del hasta entonces presidente Nicolás Maduro, estará reflejado en la disertación del mandatario argentino.

En el entorno del jefe del Estado siguen mostrándose conformes con el accionar estadounidense en el país caribeño y celebran la captura del referente chavista: “Fue un operativo quirúrgico, exitoso y eficiente”.

Asimismo, la administración de Milei considera que el foro en la ciudad suiza representa una plataforma global para difundir las ideas libertarias y que lleguen a distintos sectores del mundo.

“Milei toma la primera exposición en Davos como un discurso fundacional de su gestión que le permitió cobrar protagonismo y relevancia a nivel global”, evalúan en Balcarce 50.

Sintonía con Trump

Respecto de Venezuela, el primer mandatario no oculta su alineamiento con Estados Unidos, pese a haber elogiado a María Corina Machado el mismo sábado de la incursión norteamericana, y respalda la decisión del su par republicano de conducir el país del Caribe.

Al respecto, en la gestión libertaria estiman que convocar a comicios “es un delirio” debido a que todavía queda la estructura armada de lo que fue el gobierno de Maduro en Venezuela. Y resaltaron que “no podría haber un proceso de libre elección” en esa Nación.

Después de despachar elogios a la líder opositora de Venezuela, incluso de haber hablado telefónicamente el sábado con su par de Francia, Emmanuel Macron, sobre el estado de situación en ese país, el libertario recibió la diferencia marcada por Trump.

Además, en el círculo íntimo de Milei hay expectativa por el estado de situación del gendarme argentino Nahuel Gallo, privado de su libertad en Venezuela desde el 8 de diciembre de 2024.

Paralelamente, se espera que el presidente argentino insista en la necesidad de concretar una cumbre de líderes de derecha, algo que planteó en ediciones anteriores, pero que reforzará luego del triunfo de expresiones similares en la región.

