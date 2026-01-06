Amparo de dirigentes ligados a la UCR contra el DNU que rediseñó la Side

Leopoldo Moreau, Federico Storani, Ricardo Alfonsín y Luis “Changui” Cáceres, entre otros, adelantaron que irán a la Corte frente a una respuesta negativa

La Secretaría de Inteligencia (Side) está a cargo de Cristian Auguadra.

Abogados, dirigentes y exfuncionarios ligados o surgidos de la Unión Cívica Radical (UCR) presentaron este martes un recurso de amparo contra el DNU que reformó la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side) y amplió sus facultades para detener a personas . Consideran que la iniciativa es inconstitucional y se reservan, en el caso de no tener eco favorable en primera instancia, el derecho de acudir directamente a la Corte Suprema a través del recurso excepcional del per saltum .

La reforma de la ley de inteligencia fija modificaciones que buscan fortalecer el rol de la Side, a cargo de Cristian Auguadra (responde al asesor presidencial Santiago Caputo ), y la faculta para detener personas, entre otras medidas.

La presentación ingresó a la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo con las firmas de Leopoldo Moreau, Federico Storani, Ricardo Alfonsín, el santafesino Luis Changui Cáceres, Manuel Garrido y Ricardo Terrile, entre otros .

En ese marco, solicitan la habilitación de una medida cautelar urgente con el fin de suspender inmediatamente la aplicación del decreto por considerar que “arrasa con el plexo de los derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional”.

Hoy, junto a Manuel Garrido, Leopoldo Moreau, Federico Storani, Luis Cáceres, Eduardo Santín y Ricardo Terrile, promovimos una acción de amparo contra el DNU q modifica la ley de inteligencia, por ser manifiestamente inconstitucional.

Según el planteo, el DNU habilita tareas de contrainteligencia, recolección e intercambio de información sin control judicial previo, a partir de conceptos considerados “amplios y vagos” como la noción de “influencia” o “injerencia”.

El peligro del DNU

Para los demandantes, la sola vigencia de la norma genera un riesgo concreto de vigilancia estatal sobre actividades políticas, sociales, periodísticas y comunicacionales protegidas por la Carta Magna.

El escrito sostiene que el decreto afecta derechos como la privacidad, la intimidad, la libertad de expresión, la participación política y la protección de los datos personales.