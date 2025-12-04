Cruce entre Virginia Gallardo y una diputada santafesina: "Pensó que venía a un casamiento"

La discusión se dio entre la mediática y Florencia Carignnano, referente de La Cámpora en la provincia, en la jura en la Cámara baja

Con su hija en brazos y vestida con un vestido blanco y largo, Virginia Gallardo juró este jueves en la Cámara de Diputados

La jura de los 127 nuevos legisladores de Diputados se realizó este miércoles y dejó momentos para el recuerdo. Hubo varias secuencias insólitas -como el diputado que lanzó una inapropiada frase con el micrófono abierto -, pero también hubo varios cruces entre políticos de distintas bancadas. Una de las discusiones se dio entre Virginia Gallardo, quien asumió su banca, y la santafesina Florencia Carignano, una de las referentes de La Cámpora en Santa Fe.

La pelea no fue presencial, se dio a través de la red social X, ex Twitter, y el eje de debate fue la vestimenta de Gallardo, quien lució un vestido blanco largo de un solo hombro con flores bordadas para la sesión preparatoria de la Cámara de Diputados de este miércoles.

“Capaz pensó que venía q un casamiento”, escribió Carignano en un posteo en X, en referencia a la vestimenta de Gallardo, un vestido blanco largo con un bordado de flores en el hombro izquierdo, bastante formal para la ocasión. En el recinto, predominaron las camisas, los pantalones sastreros y los blazers, tanto para hombres como para mujeres.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/virchugallardo/status/1996363449861833015&partner=&hide_thread=false La envidia no es un sentimiento, es un hobby de tiempo completo… y algunas lo practican con tanta dedicación que no les queda energía para ser protagonistas de su propia historia. Tanto título para terminar atacando siempre a mujeres y solo ser recordada por eso … https://t.co/R4H8Wh1Wdl — virginia gallardo (@virchugallardo) December 3, 2025

La exparticipante del reality “Bailando”, que este jueves asumió su banca en Diputados, no se quedó atrás y decidió contestarle a la legisladora santafesina por el mismo canal: “La envidia no es un sentimiento, es un hobby de tiempo completo… y algunas lo practican con tanta dedicación que no les queda energía para ser protagonistas de su propia historia. Tanto título para terminar atacando siempre a mujeres y solo ser recordada por eso TRISTISIMOOOOOOO”, escribió Virginia Gallardo en un posteo de X.

“Virchu, estabas espléndida, tan linda q parecía que ibas a un casamiento. No te enojes, el que se enoja en política, pierde”, le respondió Florencia Carignano, con marcada ironía.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/florcarignanook/status/1996371218250035402&partner=&hide_thread=false Virchu, estabas espléndida, tan linda q parecía que ibas a un casamiento. No te enojes, el que se enoja en política, pierde https://t.co/6v9cA8IwHN — Florencia Carignano (@florcarignanook) December 4, 2025

El diputado que lanzó una frase inapropiada con el micrófono abierto

La sesión preparatoria de la Cámara de Diputados, en la que 127 legisladores asumieron sus bancas este miércoles, quedó marcada por una serie de comentarios impropios captados por un micrófono abierto. El episodio ocurrió mientras el secretario parlamentario, Adrián Pagan, convocaba a los diputados chaqueños Guillermo César Agüero, Sergio Dolce y Rosario Goitía para prestar juramento.

Instantes después, se escuchó la voz de Gerardo Cipolini, integrante de la UCR y presidente provisional de la sesión, diciendo: “Rosario Goitía… che, ¡qué buena que está…!”.

La ceremonia continuó sin interrupciones. Cipolini tomó la fórmula de rigor y los legisladores chaqueños juraron.

Sin embargo, el comentario no quedó ahí: 15 minutos más tarde, el diputado volvió a pronunciar una frase similar, esta vez dirigida a la formoseña María Graciela de la Rosa.

Un tercer comentario –“¡Che, qué linda!”– tuvo como destinataria a la legisladora Mónica Becerra.