Virginia Gallardo será diputada nacional por Corrientes: cuántos votos sacó

La exvedette y conductora se postuló por La Libertad Avanza y obtuvo una banca tras el segundo puesto en su provincia

26 de octubre 2025 · 22:27hs
Virginia Gallardo junto a Javier Milei

Virginia Gallardo junto a Javier Milei

La actriz y conductora Virginia Gallardo logró convertirse en diputada nacional por Corrientes tras presentarse en las elecciones legislativas de este domingo como candidata de La Libertad Avanza, el partido del presidente Javier Milei.

Con el 32,64% de los votos (176.538 sufragios), el espacio libertario obtuvo el segundo puesto en la provincia y consiguió una de las bancas en la Cámara Baja. Gallardo asumirá su cargo el próximo 10 de diciembre, en el marco de un Congreso renovado que marcará la segunda mitad del gobierno de Milei.

En Diputados, la dieta actualmente está en un rango cercano a $7 millones brutos, según la última liquidación oficial publicada en el portal de Datos Abiertos de la Cámara baja

De la televisión al Congreso

Gallardo, nacida en Corrientes y conocida por su paso por la televisión y el teatro, dejó de lado su carrera artística para sumarse a la política. Su candidatura generó repercusión inmediata por su perfil de outsider, aunque ese rasgo fue justamente uno de los más valorados dentro de las filas libertarias.

“Decidí involucrarme porque creo en un país que pueda salir adelante desde el trabajo y la libertad. No soy parte de la política tradicional y eso me motiva”, había expresado durante la campaña.

>> Leer más: Virginia Gallardo cruzó a Carrió por el sueldo de los senadores y Lilita retrucó: "Los gatos ganan mucho más"

A lo largo de las últimas semanas, sus declaraciones circularon ampliamente en redes sociales, donde recibió tanto apoyo como críticas. Sin embargo, la ahora diputada electa mantuvo su postura y defendió su lugar en el espacio que lidera el presidente Milei.

Un resultado que consolida el crecimiento libertario

La elección en Corrientes reflejó el avance de La Libertad Avanza en el NEA, con una fuerte estructura local y el acompañamiento de dirigentes nacionales. El propio Milei había encabezado un acto en la provincia junto a Gallardo a dos semanas de los comicios, donde destacó “la necesidad de llevar el cambio también al Congreso”.

Con los resultados obtenidos, Corrientes se sumó a la lista de provincias donde el oficialismo nacional logró representación directa, ampliando su bancada en la Cámara de Diputados.

El recuerdo de Ricardo Fort en campaña

En plena campaña, Gallardo recordó a Ricardo Fort, con quien mantuvo una relación mediática en 2009 y a quien consideró una figura decisiva en su vida personal y profesional.

A través de sus redes, la correntina publicó una foto junto al empresario chocolatero y escribió: “Estos días la gente te tiene muy presente en mi vida. Algo bueno habremos hecho. Siempre conmigo. Vamos comandante. Confío en que me estarás cuidando”.

La publicación se viralizó rápidamente y sumó un costado emotivo a su campaña, marcada por la mezcla entre su pasado mediático y su nueva faceta política.

