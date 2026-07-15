Villarruel salió a jugar su propio Argentina-Inglaterra: "Piratas usurpadores"

La vicepresidenta dijo que el duelo de semifinales del Mundial 2026 "no es un partido más" y se refirió al reclamo por las islas Malvinas

Villarruel participó de la promesa a la bandera en el Patio Cívico del Monumento a la Bandera.

La antesala del cruce de Argentina e Inglaterra en el Mundial 2026 terminó de meterse en la agenda de las principales figuras de la política nacional. Antes de la segunda semifinal del torneo en Estados Unidos, la vicepresidenta Victoria Villarruel afirmó este martes: "Mañana jugamos contra los piratas usurpadores" .

"No es un partido más" , aseguró la funcionaria con respecto al encuentro en Atlanta. Así reinvidicó el reclamo por la soberanía en las islas Malvinas , elogió a Lionel Messi y recordó a Diego Maradona en sintonía con una de las nuevas canciones de la hinchada albiceleste.

La presidenta del Senado de la Nación expresó una nueva diferencia en comparación con la postura que fijó el Poder Ejecutivo nacional en víspera del cotejo. Mientras el vocero de la Casa Rosada, Adrián Ravier , aclaraba los dichos del presidente Javier Milei sobre la falecida ex primera ministra británica Margaret Thatcher para prevenir chispazos diplomáticos, la dirigente aseveró: "No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más" .

A contramano de buena parte de la clase política e incluso el seleccionador Lionel Scaloni , la ex diputada nacional consideró que el choque futbolístico admite una lectura que va más allá de lo deportivo. "Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores" , sostuvo mediante redes sociales.

Mañana jugamos contra los piratas usurpadores.

No es un partido más.

No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores.

¡Aguante Argentina! Porque… — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 15, 2026

"¡Aguante Argentina! ¡Porque vamos a reclamar lo nuestro hasta el último suspiro!", manifestó Villarruel a última hora de la jornada. De esta manera izó la bandera de la lucha por la recuperación de las islas en el sur del océano Atlántico.

>> Leer más: La selección argentina ya se aseguró en el Mundial un premio de 27 millones de dólares

La Casa Rosada también planteó que el reclamo por la soberanía nacional es inclaudicable, pero lo hizo sin plantear una conexión con el partido de fútbol que definirá al rival de España en la final de la Copa del Mundo 2026. Por la mañana, Ravier aseguró que el presidente "está tratando de recuperar las Malvinas todos los días" y agregó: "El canciller (Pablo) Quirno lo manifiesta de modo permanente".

Por otro lado, el vocero de la Casa Rosada dijo que las declaraciones del jefe del Estado argentino en cuanto a la admiración por Thatcher fueron "sacadas de contexto" y no reflejaban su opinión sobre la ocupación del archipiélago."Lo que él valora de Thatcher tiene que ver con el plan de estabilización, la baja de la inflación y alguna parte de su ideología económica", explicó el funcionario durante una conferencia de prensa.