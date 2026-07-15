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Con el Mundial, los kioscos rosarinos venden más bebidas, fiambre y snacks

Los partidos de la selección reactivaron la venta de productos para compartir: cerveza, gaseosas, picadas y papas fritas rankean alto como compras de último momento para las juntadas

15 de julio 2026 · 06:30hs
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Los días en los que juega Argentina las ventas en kioscos crecen de manera marcada.

Los días en los que juega Argentina las ventas en kioscos crecen de manera marcada.

Los partidos de la selección argentina en el Mundial se convirtieron en un alivio para los kioscos de Rosario. Mientras el consumo cotidiano continúa mostrando señales de debilidad, cada encuentro del equipo nacional dispara las compras de último momento de bebidas, fiambres, snacks y otros productos para las clásicas juntadas frente al televisor.

Así lo aseguró el presidente de la Cámara de Kiosqueros de Rosario, Marcos Difilippo, quien señaló que los días en los que juega Argentina las ventas crecen de manera marcada, especialmente cuando los encuentros son en horario nocturno. "Los días de partido se vendió como hacía mucho no se vendía", resumió.

>> Leer más: Cigarrillos baratos y alfajores mantienen vivos a los kioscos de Rosario

Para la juntada

Según explicó, el movimiento se concentra en las horas previas al inicio de cada encuentro, cuando muchas personas salen de trabajar y pasan por los comercios de cercanía para completar las compras. "La gente no para de comprar. Todo lo que es gaseosa, cerveza, picada y snacks se vendió muchísimo. Todo lo que uno hace cuando organiza una juntada", describió.

El fenómeno coincide con una tendencia que también detectaron supermercados y almacenes durante el avance de Argentina en el torneo: los consumidores priorizan productos para compartir en reuniones familiares o entre amigos, impulsando especialmente las ventas de bebidas y alimentos listos para consumir.

>> Leer más: Kioscos: ventas flojas y alerta por el avance de las cadenas en Rosario

El estado del consumo

Fuera del efecto Mundial, el panorama del sector continúa siendo dispar. Difilippo explicó que los kioscos ubicados cerca de escuelas sufren una caída de ventas durante las vacaciones de invierno, mientras que los comercios de las zonas universitarias también pierden clientes por la partida de estudiantes de otras localidades y del exterior.

A eso se suma un consumo que sigue concentrándose en los primeros días del mes y una creciente diferencia entre los locales que trabajan con aplicaciones de reparto y aquellos que todavía venden exclusivamente de manera presencial. "Los que están en aplicaciones venden un poco más. Hoy la gente busca la comodidad de pedir y también alguna oferta que la atraiga", señaló.

Aumentos y hábitos

En cuanto a los precios, el dirigente indicó que el mercado atraviesa un período de relativa estabilidad. Según explicó, los últimos ajustes fueron de entre el 2% y el 3%, porcentajes sensiblemente inferiores a los registrados en otros momentos del año.

Respecto de las bebidas, Difilippo advirtió que el consumo de cerveza mantiene una tendencia descendente desde hace varios años. Atribuyó esa situación al precio y al cambio en los hábitos de consumo, con un crecimiento del vermú y otros aperitivos que ganaron terreno por resultar más económicos. Además, señaló que la presentación en lata desplazó casi por completo a las botellas en las compras de los consumidores.

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