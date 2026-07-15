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"No hay que cargar a los jugadores con la mochila de Malvinas"

Claudino Chamorro, presidente del Centro de Excombatientes de Malvinas de Rosario, respaldó el mensaje de Lionel Scaloni y pidió no trasladar el peso del conflicto bélico a la selección

15 de julio 2026 · 08:19hs
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Claudino Chamorro aseguró que la causa Malvinas es sagrada

Claudino Chamorro aseguró que "la causa Malvinas es sagrada, pero no tiene nada que ver con el fútbol"

En la previa de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, el presidente del Centro de Excombatientes de Malvinas de Rosario, Claudino Chamorro, respaldó el mensaje de Lionel Scaloni y llamó a separar el conflicto bélico de la competencia deportiva. "La guerra no tiene nada que ver con un encuentro futbolístico", afirmó, aunque aclaró que la causa Malvinas sigue siendo "sagrada" para los argentinos.

En una entrevista con Una Tarde +, Chamorro sostuvo que el partido despierta emociones especiales entre quienes combatieron en las islas, pero advirtió que no corresponde trasladar esa carga a los futbolistas.

"No tiene nada que ver la mochila que llevamos nosotros desde hace 44 años con lo que va a pasar mañana. Son cosas totalmente distintas", remarcó.

"La guerra no tiene nada que ver con un partido"

El excombatiente coincidió con la postura que expresó Scaloni en la previa del encuentro frente a Inglaterra, cuando el entrenador pidió no mezclar el deporte con cuestiones políticas o bélicas.

"Estamos de acuerdo con ese pensamiento. Nuestra historia y la causa Malvinas son sagradas, pero no tienen nada que ver con un encuentro futbolístico. Queremos que la Selección gane porque representa a todos los argentinos, pero una cosa no reemplaza a la otra", señaló.

Chamorro explicó que, aunque el cruce con Inglaterra inevitablemente moviliza recuerdos y sentimientos, el reclamo por la soberanía de las islas debe sostenerse por los canales diplomáticos y no trasladarse a una cancha de fútbol.

El orgullo por los cánticos de los hinchas

Consultado por las canciones que suelen escucharse en los estadios y que recuerdan a los caídos en Malvinas, el presidente del Centro de Excombatientes dijo que esos gestos los emocionan.

"Es parte del folclore y nos hace sentir orgullosos. Somos parte de la historia de este país y nos emociona cuando los jugadores y la gente cantan por los pibes de Malvinas", expresó.

Sin embargo, insistió en que ese reconocimiento no debe confundirse con una presión extra para el plantel argentino.

"La guerra es un error y un horror"

Chamorro recordó que tenía apenas 19 años cuando fue enviado a combatir como soldado del Batallón de Infantería de Marina Nº 5. Al mirar hacia atrás, aseguró que la experiencia dejó marcas que todavía hoy acompañan a los veteranos.

"Cada uno hizo lo que pudo con lo que tuvo. Lo dimos todo. Pero la guerra es un error y un horror", afirmó.

También recordó que el regreso al país fue, para muchos excombatientes, incluso más difícil que el propio conflicto.

"La vuelta fue más dura que Malvinas. Se nos confundió con la dictadura y durante muchos años fue muy difícil contar nuestra historia", señaló al referirse al proceso de "desmalvinización" que atravesaron numerosos veteranos tras 1982.

"La causa Malvinas está más presente en la sociedad que en los gobiernos"

Durante la entrevista, Chamorro también expresó su preocupación por la política exterior argentina en relación con la soberanía de las islas.

A su juicio, el reclamo permanente ha encontrado mayor respaldo en la sociedad que en distintos gobiernos nacionales.

"Hoy un chico de primer grado sabe que las Malvinas son argentinas. Ese es un trabajo que venimos haciendo desde hace muchos años a través de la educación y la cultura", sostuvo.

La otra misión de los excombatientes en Rosario

Además de mantener viva la memoria de Malvinas, el Centro de Excombatientes desarrolla desde hace casi tres décadas una tarea solidaria con personas en situación de calle.

Chamorro recordó que la iniciativa comenzó durante la crisis de 2001 y que, con el paso del tiempo, se transformó en una asistencia permanente para quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

>> Leer más: Insólito: los hinchas argentinos no podrán mencionar a las Islas Malvinas ante Inglaterra

"Pensábamos que iba a ser algo de un tiempo, pero cada año vimos más personas en la calle. Hoy hay familias enteras. Nosotros tratamos de devolverle a la sociedad un poco del respeto y el cariño que recibimos", explicó.

El centro recibe donaciones de alimentos no perecederos en su sede de Ayacucho 1477, de lunes a viernes, entre las 8 y las 13.30, para sostener tanto las recorridas nocturnas como la asistencia a comedores y merenderos de Rosario.

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