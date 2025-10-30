Diego Maradona cumpliría 65 años: 10 videos de momentos históricos del 10

El 30 de octubre de 1960 nació el ídolo de varias generaciones, un campeón popular que se formó en Villa Fiorito y conquistó al mundo

Un día como hoy, pero hace 65 años, nacía en Lanús Diego Armando Maradona. Por su inexplicable unicidad, su figura se convirtió en una de las más grandes e influyentes de la historia del deporte mundial. Consagrado como un ídolo que trascendió al fútbol y llegó a varias generaciones por su forma de ser, su relación con la pelota sigue resultando extraordinaria.

Cada 30 de octubre, Diego es y será recordado por los millones de fanáticos alrededor del mundo , a pesar de su dolorosa partida hace casi cuatro años en plena pandemia de Covid-19. El pueblo que tanto lo admiró no lo olvida, recuerda su exitosa carrera y rememora cada uno de sus grandes hitos deportivos.

Criado en la pobreza de Villa Fiorito, ascendió hasta ser el rey absoluto de Napoli. Hoy vive en la memoria del futbolero, el hincha que, sin importar haber coincidido en tiempo y espacio con el 10, mantiene vivo su legado y extiende su idolatría hacia las nuevas generaciones que llegan. Jamás olvidó de dónde venía, a pesar de que su agitada vida lo llevó por todos los rincones del planeta y le brindó lujos inimaginados. El amor por Maradona está hecho de todo eso y resistirá el paso del tiempo.

Gestor de hazañas y alegrías inolvidables, Diego supo poner el mundo a sus pies gracias a la magia que desplegaba con la pelota , que era acompañada por un carisma pocas veces visto. Su sinceridad lo acercó a la gente, que lo vio en la cima del mundo y también en la tristeza absoluta, pero nunca le dio la espalda.

El momento en que su estrella brilló con mayor fuerza fue en el Mundial de México, donde protagonizó una de las actuaciones más recordadas de la historia del deporte y alcanzó la cima, consagrándose campeón con la Argentina. Aquella tarde del 29 de junio de 1986, Maradona y la Copa del Mundo se fundieron en un abrazo eterno que quedó inmortalizado en la piel de miles de argentinos.

10 momentos históricos de Maradona

El Gol del Siglo

Con el estadio Azteca como escenario, Maradona realizó la jugada de todos los tiempos en el duelo de cuartos de final del Mundial de México 1986. Nada más ni nada menos que ante Inglaterra, apenas unos años después de la Guerra de Malvinas, Diego gambeteó ingleses sin parar y anotó el gol más recordado de la Copa del Mundo.

Jugó en el barro y contra la Fifa por una buena causa

Maradona siempre fue solidario y fue un desobediente nato cuando se trataba de dar una mano. Hace casi 40 años, por ejemplo, jugó un partido amistoso en el barro para ayudar a un bebé enfermo, sin escuchar las negativas de la dirigencia de Napoli y de la Fifa.

El "10" revolucionó Acerra, una localidad cercana a Nápoles, un 18 de marzo de 1985. Ni la lluvia ni el barro fue un impedimento para llevar adelante su idea y jugó un partido benéfico en una cancha imposible contra un equipo muy modesto, Acerrano.

Un malabarista con la pelota

El 19 de abril de 1989, Diego realizó el precalentamiento antes del encuentro de la Copa UEFA entre Nápoli y Bayern Munich en Alemania. Mientras desplegaba su gran dominio de la pelota por los aires, "Live is Life" de Opus le ponía ritmo a uno de los videos más recordados de la vida del 10.

El debut de Maradona con Newell's

Rosario vivió horas de extrema locura futbolística con la llegada de Maradona a Newell's, quien volvió al Fútbol Argentino tras varios años en Europa. Diego firmó con la Lepra y, unas semanas más tarde, realizó su debut oficial con la Lepra ante Independiente como visitante.

La preparación para el Mundial 1994

Después del subcampeonato en el Mundial de 1990, Maradona estuvo alejado de la selección argentina con Alfio Basile como DT, hasta que la Albiceleste debió disputar el repechaje ante Australia para poder estar en Estados Unidos. Con la misión de que sus hijas lo vieran campeón del mundo, Diego realizó una exigente preparación en un campito a kilómetros de Santa Rosa, en La Pampa, junto al profe Fernando Signorini, alejado de los lujos y las adicciones.

Su última vuelta a Boca

Sobre el final de su carrera, el 10 vivió varias interrupciones que jugaron con su retiro definitivo, hasta que hacia mediados de 1997 volvió por última vez. El 9 de julio de aquel año disputó un amistoso en el Coloso del Parque, que fue victoria 2-0 de Boca ante Newell's, pero su regreso oficial fue el 13 de julio con triunfo 3-2 ante Racing en La Bombonera.

El último partido

El 25 de octubre de 1997, Maradona disputó su último partido. Diego portó la habitual cinta de capitán en el histórico superclásico que Boca le ganó 2-1 a River en el Monumental por el Torneo Apertura 1997. Después de este encuentro, puso fin definitivamente a una extensa carrera.

La pelota no se mancha

Varios años más tarde, más precisamente el 10 de noviembre de 2001, el mundo del fútbol le rindió homenaje a Maradona en La Bombonera. Figuras del fútbol mundial como Pelé, Valderrama, Stoichkov y la selección argentina se reunieron en la cancha de Boca para celebrar la carrera del 10. Sobre el final del evento, Diego dejó una de las frases más icónicas de la historia del fútbol.

Ante su gente, por última vez

A días del comienzo del aislamiento obligatorio por la pandemia de Covid-19, Maradona volvió a La Bombonera como entrenador de Gimnasia y tuvo un sentido homenaje de parte de la hinchada xeneize. Finalmente, Boca ganó 1-0 con gol de Carlos Tévez y se consagró campeón. Ese mismo año, el 25 de noviembre, Diego falleció en su casa y el mundo del fútbol lo despidió para siempre.

El abrazo con la Copa del Mundo

No hay momento más glorioso en la carrera de Maradona que su encuentro con la Copa del Mundo, minutos después de vencer 3-2 a Alemania Federal en el estadio Azteca, que sentenció la consagración de la Argentina en el Mundial de México 1986.