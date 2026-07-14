El ébola avanza con rapidez en el Congo: ¿hay advertencias en Argentina?

Ya hay casi 2.000 casos registrados en la República Democrática del Congo, en un brote que alarma. Qué medidas toma Europa y qué pasa en Argentina

Ébola. Casi 2.000 casos registrados en la República Democrática del Congo en un brote que alarma a nivel mundial.

Con casi 2.000 casos registrados y más de 700 muertos registrados hasta este lunes 13 de julio , la República Democrática del Congo atraviesa un brote de ébola, un contagioso y peligroso virus. Tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el Africa Centres for Disease Control and Prevention dijeron que el brote de la cepa Bundibugyo del ébola afecta la provincia de Ituri, al noreste del país desde finales de abril de 2026. El brote se profundizó y motivó la emisión de una alerta de viaje de nivel máximo por parte de Estados Unidos, que recomienda evitar la región afectada. ¿Hay advertencias en la Argentina?

Por el momento, de acuerdo a lo que pudo saber este diario, la provincia de Santa Fe no recibió ningún alerta por parte de Nación, que es la encargada en estos casos de la vigilancia a nivel país en casos como éste , cuando se detecta un brote viral de un germen peligroso, en algún lugar del mundo. En este caso se trata del brote número 17 en la República del Congo. Para frenar la transmisión de este virus no se han encontrado aún vacunas eficaces contra esta cepa aunque sí para otras.

El ébola es una enfermedad infecciosa grave con alta mortalidad, causada por un virus. Provoca fiebre hemorrágica, alterando la coagulación sanguínea y dañando órganos internos. La transmisión se produce por contacto directo con fluidos corporales de personas infectadas o animales como murciélagos frugívoros.

Mongbwalu, RDC. El personal sanitario se desinfecta al salir de la zona de aislamiento por ébola del hospital local. Fotografía: Michel Lunanga/Getty Images

En la Argentina no se han confirmado casos autóctonos ni importados por esta enfermedad. Sí existen registros de casos sospechosos que oportunamente iniciaron protocolos, pero luego fueron descartados por análisis de laboratorio.

El caso dudoso más cercano sucedió en junio de este año cuando regresó de Uganda una mujer que tenía síntomas compatibles con ébola y debió ser aislada aunque días más tarde se supo que se trataba de otra virosis.

Por ahora, se estima que el riesgo de que se produzcan casos en Argentina es bajo, y por eso el Ministerio de Salud de la Nación no ha tomado ninguna medida preventiva aún a partir del nuevo brote en Congo.

Adama Sankoh fue el último paciente conocido con ébola en Sierra Leona, y fue dada de alta el apsado lunes.

El virus del ébola se descubrió en 1976 durante dos brotes simultáneos en Yambuku (República Democrática del Congo) y Sudán. Su nombre proviene de un río cercano a la primera zona afectada. Desde entonces provocó múltiples epidemias, destacando la devastadora crisis en África Occidental (2014-2016), que causó más de 28.000 contagios y 11.000 muertes.

Los avances científicos posteriores permitieron desarrollar vacunas eficaces contra la cepa Zaire, la más mortífera con una tasa de letalidad de hasta el 90 %.