El antídoto de Hugo Sigman para salir ileso de los problemas

A pesar del colapso financiero de Bioceres y las reestructuraciones societarias el empresario logró evitar el escrutinio público. La justicia lo citó por las vacunas del Covid pero por ahora se escurre

El empresario farmacéutico Hugo Sigman se mueve con cintura a base de lobby y de un buen blindaje pese a estar en situaciones empresariales complejas. La causa de la provisión de vacunas del Covid-19 y su integración en la fundida Bioceres son ejemplos de situaciones resbaladizas que lo tienen en el foco pero sin consecuencias.

Hace unas semanas volvió a evadir, por tercera vez, su declaración en el juzgado federal de Ariel Lijo por la Causa Vacunas del Covid-19 al presentar un recurso ante la Cámara.

Vale recordar que el empresario fue citado junto a exfuncionarios del gobierno anterior en la causa en la que se investiga si hubo un plan deliberado del Estado para favorecer a determinados intereses económicos en la producción de vacunas contra el Covid en detrimento de la salud de la población por sus demoras.

El fiscal del caso, Carlos Stornelli , sostiene que el gobierno rechazó una primera propuesta de la firma Pfizer, que en agosto de 2020 garantizaba el suministro. En cambio, avanzó con las contrataciones de las vacunas de AstraZeneca, Sputnik V y Sinopharm.

Según la acusación, el denominador común de esa red es el empresario farmacéutico Sigman, asociado a la vacuna desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford.

El dueño del poderoso Grupo Insud con el laboratorio ELEA y otras tantas emprendimientos que llegan hasta la industria del cine, tuvo incidencia en las cuestiones sanitarias del país. En parte gracias, a su determinación en la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa) y vínculos con figuras políticas como Juan Manzur, Ginés González García y el expresidente Alberto Fernández.

La fallida Bioceres

Además de su problema con la causa de la vacuna del Covid-19, el empresario también está empantanado por ser socio de Bioceres. Sin embargo, ha logrado que su nombre no quede asociado públicamente a los fracasos financieros.

Bioceres SA es la empresa rosarina de biotecnología creada en 2001 por un grupo de productores agropecuarios. Sigman se anotó y logró tener más del 5% de la empresa, según comentan quienes han estado dentro de la firma.

Hasta junio del año pasado, la firma controlaba un conglomerado de sociedades dedicadas al desarrollo de insumos agropecuarios con características innovadoras, y que cotizaba en el panel tecnológico Nasdaq de Wall Street. Pero en 2025 empezó a ir mal.

Sus conductores decidieron avanzar con una “combinación” societaria para dar liquidez a los accionistas originales. Se trató de una reestructuración de la que surgieron dos grupos: Bioceres Cop Solutions (Biox), encabezada por el CEO histórico Federico Trucco, y Moolec, que pasó a ser liderada por el empresario uruguayo Juan Sartori.

Como resultado de ese movimiento, Bioceres SA, la pionera y hasta entonces controlante, pasó a ser una sociedad más del grupo Moolec, dirigido por Sartori. Sigman siguió dentro de todo: era accionista importante de Bioceres SA y fue subiendo hasta de Moolec (luego salió como casi todos) y Biox.

En julio de 2025, la SA entró en default al incumplir con el pago de algo más de u$s 5 millones correspondientes a pagarés emitidos en el mercado de valores de Rosario.

Su designado

Lo que sobrevino fue un tobogán con conversaciones fallidas con acreedores y, la pérdida de valor de su principal activo, las acciones de Biox, terminó a fin de año en el pedido de su propia quiebra.

Sigman pasó desapercibido de todo el conflicto financiero descrito por más que sostengan quienes estuvieron en el declive financiero que "no se borró". La marca se la llevó Federico Trucco. El nombre de Sigman con Bioceres nunca más se vinculó en la pública.

El empresario Juan Sartori. Fotografía de Infobae

El empresario farmacéutico había colocado a Manuel Alberto Sobrado como CEO de Bioceres a la par que se desempeñaba como director ejecutivo de Insud, el conglomerado farmacéutico. Sobrado renunció a Bioceres a fines del año pasado pero no pudo evitar ser fuertemente cuestionado en la asamblea.

Cuando el empresario e inversor Sergio Airoldi, denunció al directorio de Bioceres, incluyó a Sobrado, por los presuntos delitos de lavado de activos, administración fraudulenta, estafa, falsedad ideológica e insolvencia fraudulenta.

Los detallistas y conspiranoides observan que Sartori absorbe los principales activos y por ello suelen hacer una pregunta: ¿la pelea con Trucco termina en él o apunta a Sigman en el fondo?

Ahora bien, ¿podrá seguir zafando de las instancias que lo apremian? Dicen que Comodoro Py está hecho para estos casos. Algunos medios sostienen que el blindaje que siempre tuvo en los tribunales ya no es tal. La causa de las vacunas puede ser el ejemplo. Mientras, Bioceres sigue en un futuro incierto.