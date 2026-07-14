El tiempo en Rosario: la temperatura sube este miércoles y seguirá en ascenso

El jueves tendría una máxima de 24º y el viernes podría llegar a los 25º, aunque con posibilidades de precipitaciones

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este miércoles 14 de julio una temperatura máxima de 19º, en vísperas de un jueves con registros que alcanzarían los 24º aunque con muchas nubes, y de un viernes que podría subir hasta los 25º pero con algunas chances de tormentas aisladas.

La madrugada del miércoles llega con vientos leves del norte, una marca de 12º y cielo parcialmente nublado que se mantendría hacia la mañana, ya con los termómetros marcando 10º. Para la tarde se anuncia cielo mayormente nublado con una máxima de 19º bajando a 15º en la noche.

El jueves tendría 24º de máxima y 13º de mínima, con cielo mayormente nublado durante toda la jornada y posibles fuertes ráfagas de viento durante la mañana.

Para el viernes se espera que la máxima siga subiendo hasta los 25º, mientras que la mínima alcanzaría los 15º, aunque en la mañana hay algunas probabilidades de tormentas aisladas y chances de lluvias aisladas para la tarde.

El sábado bajaría la temperatura, con registros entre 19º y 14º, y cielo mayormente nublado.

Para el domingo se anuncia cielo mayormente nublado, una máxima de 15º y una mínima de 10º.

El lunes casi no habría cambios: cielo mayormente nublado, 15º de máxima y 10º de mínima.