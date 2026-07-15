El colmo: un policía denunció que le robaron en su casa porque cerró sin llave

El cabo de 35 años dijo que alguien se llevó su arma reglamentaria y municiones mientras estaba durmiendo en la zona oeste de Rosario

Las fuerzas de seguridad provinciales confirmaron este martes una curiosa denuncia de robo a un policía en la zona oeste rosarina. A la hora de explicar lo sucedido, el agente federal dijo que se había olvidado de cerrar la puerta con llave dentro de su casa y el descuido le costó caro.

La investigación comenzó poco antes del mediodía, cuando el cabo de 35 años advirtió que le faltaba su arma reglamentaria en Urquiza al 4600 . En ese momento decidió dar cuenta del episodio y el procedimiento concluyó con un resultado inusual, teniendo en cuenta la actividad que realiza.

El miembro de la Policía Federal Argentina (PFA) no sólo perdió su pistola. También le arebataron municiones y dinero en efectivo , entre otros elementos mencionados dentro del reporte del operativo realizado entre los barrios Industrial y Luis Agote.

Según la declaración que recogieron sus colegas de las fuerzas provinciales, Esteban F. se despertó a las 9 de la mañana y descubrió que le faltaba una Bersa Thunder Pro de 9 milímetros . A la hora de la entrevista, añadió que el arma contenía 17 proyectiles 9x19 y aportó datos del registro para rastrearla.

Mientras revisaba el domicilio, el cabo notó que también le habían robado 100.000 pesos en efectivo y una bicicleta Philco rodado 29 de color gris. Unas dos horas y media más tarde, la Policía de Santa Fe fue a investigar lo ocurrido a pocas cuadras del Club Social Lux.

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El operativo concluyó sin arrestos ni sospechosos identificados en relación a la denuncia. Más aún, la víctima remarcó que nadie había ingresado por la fuerza mientras dormía.

El testimonio del policía no aportó demasiada información útil para explicar cómo se produjo el robo. Lo más llamativo de su relato es que no había cerrado los ingresos con llave cuando se fue a dormir.