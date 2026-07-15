Los artistas que estarán en la final del Mundial: Tom Cruise, Robbie Williams y Laura Pausini En el partido que se disputará el 19 de julio en el estadio MetLife habrá numerosos actores, artistas y cantantes 15 de julio 2026 · 08:18hs

El Mundial contará con la presencia d euna serie de artistas internacionales

La cuenta regresiva para la gran final del Mundial 2026 ya comenzó. A pocas horas de que se definan los dos seleccionados que buscarán quedarse con el título, la FIFA reveló una lista de artistas, actores e influencers que estarán presentes en el partido.

Definitivamente, el Mundial 2026 es uno de los más distintos: además de disputarse por primera vez en tres países, el torneo incorporó varias novedades con el objetivo de darle un perfil mucho más festivo y de entretenimiento.

Cabe recordar que hace tan solo unos días, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunció los a los artistas que protagonizarán el show del entretiempo. El partido, que se disputará el 19 de julio en el estadio MetLife de Nueva York-Nueva Jersey, será el primero en la historia de la Copa del Mundo en contar con un espectáculo musical durante el descanso. Al igual que sucede cada año con el Super Bowl, la final de la NFL, el encuentro contará con un show protagonizado por reconocidas figuras de la música internacional como Madonna, Justin Bieber, Shakira y Coldplay, entre otros.

Ahora, a través de su cuenta oficial de Instagram, la FIFA publicó una lista de celebridades invitadas para la final. Si bien por el momento no se precisó cuál será el rol de cada uno durante la jornada, entre los nombres aparecen cantantes, actores e influencers.