La Capital | Zoom | Mundial

Los artistas que estarán en la final del Mundial: Tom Cruise, Robbie Williams y Laura Pausini

En el partido que se disputará el 19 de julio en el estadio MetLife habrá numerosos actores, artistas y cantantes

15 de julio 2026 · 08:18hs
Google Seguir a La Capital en Google
El Mundial contará con la presencia d euna serie de artistas internacionales 

El Mundial contará con la presencia d euna serie de artistas internacionales 

La cuenta regresiva para la gran final del Mundial 2026 ya comenzó. A pocas horas de que se definan los dos seleccionados que buscarán quedarse con el título, la FIFA reveló una lista de artistas, actores e influencers que estarán presentes en el partido.

Definitivamente, el Mundial 2026 es uno de los más distintos: además de disputarse por primera vez en tres países, el torneo incorporó varias novedades con el objetivo de darle un perfil mucho más festivo y de entretenimiento.

Cabe recordar que hace tan solo unos días, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunció los a los artistas que protagonizarán el show del entretiempo. El partido, que se disputará el 19 de julio en el estadio MetLife de Nueva York-Nueva Jersey, será el primero en la historia de la Copa del Mundo en contar con un espectáculo musical durante el descanso. Al igual que sucede cada año con el Super Bowl, la final de la NFL, el encuentro contará con un show protagonizado por reconocidas figuras de la música internacional como Madonna, Justin Bieber, Shakira y Coldplay, entre otros.

Ahora, a través de su cuenta oficial de Instagram, la FIFA publicó una lista de celebridades invitadas para la final. Si bien por el momento no se precisó cuál será el rol de cada uno durante la jornada, entre los nombres aparecen cantantes, actores e influencers.

>> Leer más: La final del Mundial 2026 tendrá un show de entretiempo con Madonna, Justin Bieber y Shakira

El anuncio de la Fifa

"Abriendo la final con una lista llena de estrellas de artistas", escribieron en el perfil de Instagram de la Fifa.

En la lista aparece el actor Tom Cruise, la cantante y actriz Jennifer Hudson, la cantante Laura Pausini, la cantante y actriz estadounidense Nicole Scherzinger, el youtuber Speed, y el cantante Robbie Williams.

>> Leer más: Argentina vs. Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026: hora, canal y posibles formaciones

Noticias relacionadas
En la previa a partidos decisivos pueden aparecer el insomnio, un aumento de las palpitaciones y malestar general 

Nervios nivel Mundial: Argentina vs. Inglaterra, cómo manejar la extrema ansiedad

Villarruel participó de la promesa a la bandera en el Patio Cívico del Monumento a la Bandera.

Villarruel salió a jugar su propio Argentina-Inglaterra: "Piratas usurpadores"

Los días en los que juega Argentina las ventas en kioscos crecen de manera marcada.

Con el Mundial, los kioscos rosarinos venden más bebidas, fiambre y snacks

Alexis Mac Allister fue uno de los futbolistas de Argentina que tuvo contacto con la prensa.

Mac Allister a La Capital: "Jugar la semifinal es especial, estoy contento y quiero disfrutar"

Ver comentarios

Las más leídas

El DT de Egipto aclaró por qué hizo el gesto en X ante Argentina

El DT de Egipto aclaró por qué hizo el gesto en "X" ante Argentina

Llegó a Newells hace un año, jugó apenas cinco partidos y ahora seguirá su carrera en México

Llegó a Newell's hace un año, jugó apenas cinco partidos y ahora seguirá su carrera en México

Cuánto aumentarán las jubilaciones y la AUH en agosto próximo

Cuánto aumentarán las jubilaciones y la AUH en agosto próximo

Newells construirá un nuevo microestadio: dónde estará ubicado y cuándo estará listo

Newell's construirá un nuevo microestadio: dónde estará ubicado y cuándo estará listo

Lo último

La inflación en Santa Fe se desacelera al 1,7%: ¿qué productos bajaron y cuáles subieron?

La inflación en Santa Fe se desacelera al 1,7%: ¿qué productos bajaron y cuáles subieron?

Audiencia clave por Expreso Brío: trabajadores despedidos esperan que se destrabe el conflicto

Audiencia clave por Expreso Brío: trabajadores despedidos esperan que se destrabe el conflicto

Cómo funcionarán hospitales y sanatorios rosarinos durante el partido Argentina-Inglaterra

Cómo funcionarán hospitales y sanatorios rosarinos durante el partido Argentina-Inglaterra

Las escuelas de Santa Fe tendrán dos equipos de psicólogos para situaciones excepcionales

El dispositivo, inédito en el país, comenzará a funcionar tras el receso invernal. La tragedia de San Cristóbal marcó un antes y un después en el sistema educativo

Las escuelas de Santa Fe tendrán dos equipos de psicólogos para situaciones excepcionales

Por Gonzalo Santamaría
Destino final: la argentinidad al palo y el juego de la vida ante Inglaterra

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)
Mundial 2026

Destino final: la argentinidad al palo y el juego de la vida ante Inglaterra

La inflación en Santa Fe se desacelera al 1,7%: ¿qué productos bajaron y cuáles subieron?
Economía

La inflación en Santa Fe se desacelera al 1,7%: ¿qué productos bajaron y cuáles subieron?

Qué es El Niño y por qué preocupa en Rosario: cómo puede afectar los próximos meses
La Ciudad

Qué es El Niño y por qué preocupa en Rosario: cómo puede afectar los próximos meses

Cómo funcionarán hospitales y sanatorios rosarinos durante el partido Argentina-Inglaterra
Salud

Cómo funcionarán hospitales y sanatorios rosarinos durante el partido Argentina-Inglaterra

Arrestaron por venta de drogas a dos sospechosos en barrio Martin
Policiales

Arrestaron por venta de drogas a dos sospechosos en barrio Martin

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El DT de Egipto aclaró por qué hizo el gesto en X ante Argentina

El DT de Egipto aclaró por qué hizo el gesto en "X" ante Argentina

Llegó a Newells hace un año, jugó apenas cinco partidos y ahora seguirá su carrera en México

Llegó a Newell's hace un año, jugó apenas cinco partidos y ahora seguirá su carrera en México

Cuánto aumentarán las jubilaciones y la AUH en agosto próximo

Cuánto aumentarán las jubilaciones y la AUH en agosto próximo

Newells construirá un nuevo microestadio: dónde estará ubicado y cuándo estará listo

Newell's construirá un nuevo microestadio: dónde estará ubicado y cuándo estará listo

Argentina vs. Inglaterra: los mejores memes de una semifinal cargada de historia

Argentina vs. Inglaterra: los mejores memes de una semifinal cargada de historia

Ovación
Del histórico cruce a la foto sonriente: el largo camino de Scaloni y Beckham
Ovación

Del histórico cruce a la foto sonriente: el largo camino de Scaloni y Beckham

Del histórico cruce a la foto sonriente: el largo camino de Scaloni y Beckham

Del histórico cruce a la foto sonriente: el largo camino de Scaloni y Beckham

El DT de España palpita la final del Mundial 2026: Me haría ilusión jugar contra Argentina

El DT de España palpita la final del Mundial 2026: "Me haría ilusión jugar contra Argentina"

Newells amplía el plazo para los abonos y fortalece la campaña de socios

Newell's amplía el plazo para los abonos y fortalece la campaña de socios

Policiales
Arrestaron por venta de drogas a dos sospechosos en barrio Martin
Policiales

Arrestaron por venta de drogas a dos sospechosos en barrio Martin

El colmo: un policía denunció que le robaron en su casa porque cerró sin llave

El colmo: un policía denunció que le robaron en su casa porque cerró sin llave

Acusaron a un profesor de música por abusar de una alumna de 14 años

Acusaron a un profesor de música por abusar de una alumna de 14 años

Buscan a un joven que fue visto por última vez en la terminal de Santa Fe

Buscan a un joven que fue visto por última vez en la terminal de Santa Fe

La Ciudad
Cómo funcionarán hospitales y sanatorios rosarinos durante el partido Argentina-Inglaterra
Salud

Cómo funcionarán hospitales y sanatorios rosarinos durante el partido Argentina-Inglaterra

Las escuelas de Santa Fe tendrán dos equipos de psicólogos para situaciones excepcionales

Las escuelas de Santa Fe tendrán dos equipos de psicólogos para situaciones excepcionales

Qué es El Niño y por qué preocupa en Rosario: cómo puede afectar los próximos meses

Qué es El Niño y por qué preocupa en Rosario: cómo puede afectar los próximos meses

El Acuario de Rosario cierra por tareas de reparación tras un desperfecto en una pecera

El Acuario de Rosario cierra por tareas de reparación tras un desperfecto en una pecera

Un vuelo aterrizó en Chubut pero todas las valijas quedaron en Buenos Aires
Información General

Un vuelo aterrizó en Chubut pero todas las valijas quedaron en Buenos Aires

Cuánto aumentarán las jubilaciones y la AUH en agosto próximo
Economía

Cuánto aumentarán las jubilaciones y la AUH en agosto próximo

Barrio Cerámica: escondía la cocaína dentro de un árbol y quedó preso
Policiales

Barrio Cerámica: escondía la cocaína dentro de un árbol y quedó preso

Acusaron a un profesor de música por abusar de una alumna de 14 años
Policiales

Acusaron a un profesor de música por abusar de una alumna de 14 años

Los mismos problemas: los alquileres siguen por encima de la inflación en Rosario
La Ciudad

Los mismos problemas: los alquileres siguen por encima de la inflación en Rosario

Buscan a un joven que fue visto por última vez en la terminal de Santa Fe
Policiales

Buscan a un joven que fue visto por última vez en la terminal de Santa Fe

Narigón Vázquez: imputado por el crimen de Pillín y procesado por narcotráfico
Policiales

Narigón Vázquez: imputado por el crimen de Pillín y procesado por narcotráfico

El gobierno reunió su mesa política: El Niño, reformas y la visita del FMI
Politica

El gobierno reunió su mesa política: El Niño, reformas y la visita del FMI

Bienes vs. servicios: la desaceleración inflacionaria no es homogénea
Economía

Bienes vs. servicios: la desaceleración inflacionaria no es homogénea

Uber, DiDi, Cabify o taxi: cuál es la opción más barata para viajar en Rosario
La Ciudad

Uber, DiDi, Cabify o taxi: cuál es la opción más barata para viajar en Rosario

Crisis: acuerdo en una pyme láctea pero incertidumbre en una empresa de logística
Economía

Crisis: acuerdo en una pyme láctea pero incertidumbre en una empresa de logística

El antídoto de Hugo Sigman para salir ileso de los problemas

Por Facundo Borrego
Política

El antídoto de Hugo Sigman para salir ileso de los problemas

Ofreció $100 mil a policías para que se retiraran porque estorbaban a los clientes
Policiales

Ofreció $100 mil a policías para que se retiraran porque "estorbaban a los clientes"

El ébola avanza con rapidez en el Congo: ¿hay advertencias en Argentina?
Salud

El ébola avanza con rapidez en el Congo: ¿hay advertencias en Argentina?

Las paritarias de Santa Fe se reabren este jueves con la mira puesta en la inflación
La Ciudad

Las paritarias de Santa Fe se reabren este jueves con la mira puesta en la inflación

Detuvieron en zona oeste a una banda que comercializaba drogas
Policiales

Detuvieron en zona oeste a una banda que comercializaba drogas

El Mundial y las vacaciones de invierno dispersan los festejos por el Día del Amigo
La Ciudad

El Mundial y las vacaciones de invierno dispersan los festejos por el Día del Amigo

El Mundial y las Malvinas: La identidad no se suspende por 90 minutos
Información general

El Mundial y las Malvinas: "La identidad no se suspende por 90 minutos"

La decisión que tomaron los comercios de Rosario por el partido de Argentina
La Ciudad

La decisión que tomaron los comercios de Rosario por el partido de Argentina

El Niño: cumbre de funcionarios para coordinar planes de contingencia
La Ciudad

El Niño: cumbre de funcionarios para coordinar planes de contingencia