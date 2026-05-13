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Ratificaron nuevos gastos y alquileres de Adorni en la causa por presunto enriquecimiento ilícito

El dueño de una propiedad de Indio Cua declaró que le pagó más de 20 mil dólares por un alquiler temporario mientras refaccionaba su inmueble del country. La Justicia también investiga al hermano del jefe de Gabinete

13 de mayo 2026 · 16:16hs
Un nuevo testigo declaró en el marco de la investigación que atraviesa Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito.

Foto: Archivo / La Capital.

Un nuevo testigo declaró en el marco de la investigación que atraviesa Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito.

Un nuevo testigo declaró este miércoles en el marco de la investigación que atraviesa Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito. José Rodríguez, dueño de una casa del country Indio Cua, confirmó que el jefe de Gabinete le alquiló la propiedad por más de 20 mil dólares en efectivo, mientras refaccionaba su inmueble en ese predio ubicado en Exaltación de la Cruz.

Paralelamente, la Justicia federal activó una investigación por probable enriquecimiento contra Francisco Adorni, hermano del funcionario nacional, y dispuso medidas orientadas a determinar su evolución patrimonial a partir de 2020.

En base al testimonio que brindó Rodríguez ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, esa cifra pertenece a la suma de dos contratos de alquiler que pagó Adorni para permanecer allí, mientras, a pocos metros, se llevaban a cabo las reformas de su propiedad por 245 mil dólares, según la declaración del contratista Matías Tabar.

El detalle de los alquileres informales revelados ante la Justicia incluye un primer contrato temporal firmado en octubre de 2023, por un monto de 5.600 dólares en efectivo, para veranear a principios de 2024, momento en que ya ejercía como vocero presidencial.

Nuevos gastos del jefe de Gabinete

Posteriormente, se llevó adelante un acuerdo por el alquiler principal de 13 mil dólares en efectivo para permanecer en el country Indio Cua mientras refaccionaba la casa que Adorni había comprado por 120 mil dólares.

Asimismo, hubo una extensión informal del alquiler por tres meses adicionales debido a las demoras en la obra que comandaba Tabar, por la cual el funcionario tuvo que pagar 2.400 dólares más en efectivo.

>>Leer más: Qué investiga la Justicia sobre Manuel Adorni: viajes, propiedades y pagos en efectivo

Rodríguez confirmó que la totalidad de las transacciones, que suman 21 mil dólares, fueron todas saldadas con billetes en mano.

La Dirección de Asesoramiento Económico (Dafi) y los investigadores judiciales continúan analizando esas operaciones para determinar si se corresponden al patrimonio declarado por el jefe de Gabinete.

De acuerdo con la testimonial, todos los pagos se realizaron “en efectivo y en moneda extranjera”, una modalidad que ya había aparecido en otras declaraciones incorporadas al expediente en curso.

Adorni, bajo la lupa

La causa que se instruye en los tribunales de Comodoro Py viene acumulando distintas revelaciones sobre gastos atribuidos al funcionario y a su esposa, Bettina Angeletti.

Tabar ya declaró que cobró 245 mil dólares por la remodelación integral de la vivienda de Indio Cua, trabajos que incluyeron reformas estructurales, cambios de pisos, remodelación de pileta, cocina y mobiliario.

Asimismo, detectaron gastos por 14 millones de pesos en mobiliario para el departamento que la familia posee en el barrio porteño de Caballito. Tabar indicó que esos trabajos también se habrían pagado en efectivo y sin facturación formal.

>>Leer más: El costo político del silencio de Manuel Adorni

El juez federal Ariel Lijo ya ordenó distintas medidas de prueba, entre ellas el análisis del teléfono celular del contratista y el levantamiento del secreto fiscal para reconstruir los movimientos patrimoniales y pagos realizados por el matrimonio.

Incluso, se detectaron movimientos con criptomonedas, por lo que la Justicia solicitó información a billeteras virtuales.

La Justicia investiga al hermano

Respecto del hermano del jefe de Gabinete, el Juzgado Federal N° 6 abrió una investigación en base a la denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano.

Según el dictamen de fiscalía, el supuesto incremento patrimonial no justificado de Francisco Adorni “habría tenido lugar en el lapso en que se viene desempeñando con funciones en el Ejecutivo nacional”, primero como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y luego al frente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF).

En esa línea, se solicitó, entre otras medidas, el levantamiento del secreto bancario y fiscal e informes a organismos públicos y entidades financieras.

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