Lorena Vega vuelve a Rosario con dos funciones del unipersonal "Yo, Encarnación Ezcurra"

La actriz, reconocida por su trabajo en “Envidiosa” y "En el barro", estará en el teatro La Comedia el sábado 14 de marzo

27 de febrero 2026 · 12:23hs
Lorena Vega llega a Rosario con "Yo, Encarnación Ezcurra"

Lorena Vega, reconocida actriz que brilló como psicóloga en "Envidiosa" y que forma parte del elenco de la serie de Netflix “En el barro”, regresa a la ciudad de Rosario con el unipersonal “Yo, Encarnación Ezcurra”. La obra, estrenada el 9 de abril de 2017 en el Teatro del Pueblo de Buenos Aires, suma a Rosario en su lista de escenarios, donde tendrá dos funciones el 14 de marzo.

Cabe recordar que la obra ya se presentó en la ciudad en 2018, en el marco de la 33ª Fiesta Nacional del Teatro. En esta nueva visita, la actriz vuelve a ponerse en la piel de una de las mujeres más importantes de la historia argentina, en una propuesta que combina teatro, música en vivo y una fuerte impronta política.

“Yo, Encarnación Ezcurra” pone el foco en la figura de Encarnación Ezcurra, esposa de Juan Manuel de Rosas y protagonista en las sombras de la Revolución de los Restauradores. Apasionada por su marido y por la causa política que los unía, la obra la muestra en los últimos momentos de su vida, recluida en sus habitaciones, aferrada a los recuerdos del amor y del poder que supo ejercer en una época en la que a las mujeres les estaba vedado el ámbito político.

La cita será por partida doble el sábado 14 de marzo en el Teatro La Comedia (Mitre 958), con funciones a las 19:30 (reprogramada, últimas entradas) y en una nueva función agregada tras la gran convocatoria para las 21:30 ese mismo día. Las entradas pueden adquirirse en boletería o a través de la plataforma 1000Tickets. Suscriptores de Tarjeta de Beneficios La Capital cuentan con un 20% de descuento y acceso a sorteos exclusivos.

Premios y reconocimientos

La obra con la autoría de Cristina Escofet, música original de Agustín Flores Muñoz, Sebastián Guevara y Malena Zuelgaray, vestuario de Adriana Dicaprio, luces de Soledad Ianni, asistencia de dirección de Pablo Cusenza y dirección musical de Agustín Flores Muñoz, cuenta con una destacada trayectoria en festivales y premiaciones nacionales. Fue ganadora por CABA en la Fiesta de Teatro CABA 2018 del Instituto Nacional del Teatro (INT) e invitada a la Fiesta Nacional del Teatro Rosario 2018.

Además, recibió distinciones en los Premios ACE (Mejor Actriz y nominaciones a Mejor Director y Mejor Música Original), Premios Trinidad Guevara (Mejor Autora, Mejor Banda de Sonido y Mejor Diseño de Iluminación), Premios María Guerrero (Mejor Autora y Mejor Música Original), Premios Luisa Vehil (Mejor Actriz) y reconocimientos en los Premios Teatro del Mundo y Teatro XXI.

