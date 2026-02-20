Se viene una semana intensa en el Senado: ley Penal Juvenil, de Glaciares y vuelve la reforma laboral

Entre jueves y viernes, el oficialismo propone tratar y aprobar una batería de leyes, incluida la sanción definitiva de la reforma laboral en la Cámara alta

Se aproxima una semana más que intensa para el Senado de la Nación . El oficialismo planea en solo dos días, entre el jueves 26 y el viernes 27 de febrero, obtener luz verde a una batería de leyes clave. Entre las iniciativas, destaca la ley Penal Juvenil, la ley de Glaciares y el retorno de la reforma laboral a su cámara de origen, tras la eliminación del artículo 44, el que modificaba las licencias médicas y fue fuertemente controvertido.

En cuanto a la ley Penal Juvenil, iniciativa que bajará el piso de la edad de punibilidad a 14 años, ya obtuvo media sanción en Diputados y dictamen en el Senado , por lo que el gobierno nacional espera su aprobación definitiva. Se tratará el jueves 26 de febrero , mismo día en el que se debatirá sobre la ley de Glaciares , proyecto que podría provocar fuertes modificaciones a provincias con presencia de reactividad minera.

Además, ese mismo jueves se tratará en el Senado el pliego de Fernando Iglesias como representante argentino diplomático ante el Reino de Bélgica y la Unión Europea.

El viernes 27 de febrero, la sesión continuará para el Senado de la Nación. Ese día, el oficialismo pretende obtener la sanción definitiva de la reforma laboral tras la eliminación del articulo 44. Según la agenda del gobierno, durante dicha jornada también se tratará el Acuerdo Mercosur Unión Europea, que ya obtuvo dictamen esta semana en la Cámara alta.

La reforma laboral vuelve al Senado

Con 135 votos a favor y 115 en contra, el oficialismo logró la aprobación de la ley de Modernización Laboral en la Cámara de Diputados. No obstante, al incluir una modificación de la redacción sancionada en el Senado (la eliminación del artículo 44), la propuesta debe regresar a su cámara de origen, el Senado.

De esta manera, el nuevo texto debe ser votado. Para eso, se debe volver a tratar el proyecto en comisiones, proceso que comenzó este viernes mismo a las 10 en un plenario del Senado compuesto por la Comisión de Trabajo y Previsión Social y la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Los senadores podrán aceptar los cambios, o bien sugerir nuevas modificaciones.

El viernes 27 de febrero, una semana después de tratamiento en comisiones -un requisito necesario-, se volverá a votar la reforma laboral en el Senado. SI el oficialismo consigue los mismos números que la votación anterior (42 positivos contra 30 negativos), obtendrá la luz verde de forma definitiva.