Reforma laboral: el oficialismo consiguió dictamen y el Senado buscará aprobarla el viernes

El proyecto de ley volvió a su cámara de origen y ya está siendo tratado en comisiones. La semana intensa que se aproxima para la Cámara alta

20 de febrero 2026 · 12:31hs
La Libertad Avanza obtuvo dictamen en el Senado y espera aprobar la reforma laboral el viernes próximo

La Libertad Avanza obtuvo dictamen en el Senado y espera aprobar la reforma laboral el viernes próximo

Diputados aprobó el proyecto de reforma laboral. Ahora, tras la eliminación del artículo 44, que modificaba el régimen de licencias médicas y fue fuertemente controvertido, la ley de Modernización Laboral volvió al Senado, su cámara de origen, y está siendo discutida nuevamente en comisiones. Dado que el oficialismo ya consiguió el dictamen del proyecto, ahora espera tratarlo en el recinto el próximo viernes 27 de febrero. Por el momento, La Libertad Avanza confía en obtener otra victoria en la nueva votación.

Para que la reforma laboral sea aprobada de manera definitiva, el proyecto tiene que ser votado una vez más. . Para eso, se debe volver a tratar el texto en comisiones, proceso que comenzó este viernes mismo a las 10 en un plenario del Senado compuesto por la Comisión de Trabajo y Previsión Social y la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Los senadores podrán aceptar los cambios, o bien sugerir nuevas modificaciones.

El viernes 27 de febrero, una semana después de tratamiento en comisiones -un requisito necesario-, se volverá a votar la reforma laboral en el Senado. SI el oficialismo consigue los mismos números que la votación anterior (42 positivos contra 30 negativos), obtendrá la luz verde de forma definitiva.

Semana intensa en el Senado

Se aproxima una semana más que intensa para el Senado de la Nación. El oficialismo planea en solo dos días, entre el jueves 26 y el viernes 27 de febrero, obtener luz verde a una batería de leyes clave. Entre las iniciativas, destaca la ley Penal Juvenil, la ley de Glaciares y el retorno de la reforma laboral a su cámara de origen, tras la eliminación del artículo 44, el que modificaba las licencias médicas y fue fuertemente controvertido.

En cuanto a la ley Penal Juvenil, iniciativa que bajará el piso de la edad de punibilidad a 14 años, ya obtuvo media sanción en Diputados y dictamen en el Senado, por lo que el gobierno nacional espera su aprobación definitiva. Se tratará el jueves 26 de febrero, mismo día en el que se debatirá sobre la ley de Glaciares, proyecto que podría provocar fuertes modificaciones a provincias con presencia de reactividad minera.

Además, ese mismo jueves se tratará en el Senado el pliego de Fernando Iglesias como representante argentino diplomático ante el Reino de Bélgica y la Unión Europea.

El viernes 27 de febrero, la sesión continuará para el Senado de la Nación. Ese día, el oficialismo pretende obtener la sanción definitiva de la reforma laboral tras la eliminación del articulo 44. Según la agenda del gobierno, durante dicha jornada también se tratará el Acuerdo Mercosur Unión Europea, que ya obtuvo dictamen esta semana en la Cámara alta.

