La Capital | Opinión | laboral

Una modernización laboral regresiva que nos retrotrae al siglo XIX

Un punto de vista sobre la norma que se aprobará mañana en el Senado

Jorge Taiana. Diputado Nacional UxP. Ex canciller y ministro de Defensa de la Nación

Por Jorge Taiana. Diputado Nacional UxP. Ex canciller y ministro de Defensa de la Nación

26 de febrero 2026 · 06:30hs
El Congreso se encamina a sancionar mañana la ley de reforma laboral

La Capital / Celina Mutti Lovera

El Congreso se encamina a sancionar mañana la ley de reforma laboral

Mientras en el mundo se debate el impacto de la inteligencia artificial y la robótica sobre el mercado laboral, se encamina hacia la reducción de la jornada de trabajo y la regulación del empleo de plataformas, el gobierno de Milei avanza en el sentido contrario. Resulta paradójico que el proyecto de Ley de Modernización Laboral implique en los hechos un retroceso para el país. Su aprobación no sólo alejará la posibilidad de brindar un marco legal adecuado a las formas de trabajo del siglo XXI, sino que convalidará la decisión de empujarnos hacia el siglo XIX, a un período anterior al reconocimiento del trabajador como sujeto de derechos.

Se trata de una reforma regresiva que incrementa la desigualdad, avanza sobre el salario y derechos básicos como las vacaciones, elimina el pago de horas extras e introduce el banco de horas que flexibiliza la jornada laboral y habilita hasta 12 horas de trabajo diarias.

El eje central de esta supuesta modernización es el debilitamiento de la organización sindical, el vaciamiento de la negociación colectiva y el incremento de la rentabilidad empresarial a costa de los derechos laborales. Cabe preguntarse qué previsibilidad podría ofrecer una norma que nacerá cuestionada por su incompatibilidad con los principios de progresividad y de no regresividad de los derechos reconocidos por la Constitución y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

La negociación colectiva existe para compensar la asimetría estructural entre trabajador y empleador, degradarla erosiona uno de los pilares del artículo 14 bis, tensiona convenios de la OIT y se aparta de los estándares del Sistema Interamericano de DDHH.

A esto se suma la ampliación del concepto de servicios esenciales y la exigencia de prestaciones mínimas del 50 o 75 por ciento durante las medidas de fuerza. En los hechos, esto significa limitar el derecho de huelga, herramienta básica de protesta en cualquier democracia.

También resulta preocupante la eliminación de estatutos como el del Periodista, Trabajadoras de Casas Particulares, Trabajador Agrario y Viajantes de Comercio, así como la derogación de la Ley de Teletrabajo. Al pasar a regirse sólo por la norma general, estos sectores perderán protecciones específicas sobre la jornada, las comisiones y derechos como la desconexión y la reversibilidad.

La reforma además excluye sectores enteros como el personal embarcado y a los trabajadores de plataformas digitales. Esto último es grave porque desconoce las nuevas formas de empleo, atravesadas por altos niveles de informalidad y precarización que afectan sobre todo a los más jóvenes, institucionalizando la exclusión de una generación a la que ahora también se le niega el acceso a los derechos laborales.

La lupa en el FAL

Uno de los aspectos más regresivos es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que modifica el sistema indemnizatorio, debilita la protección frente al despido arbitrario y lo convierte en un costo previsible financiado con aportes hoy destinados a la Ansés. De manera perversa se desfinancia el sistema previsional público y solidario para abaratar el despido y favorecer al sector financiero.

Además se dispone el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, lo que implica el desmantelamiento de un fuero clave para la defensa de los trabajadores y erosiona un mecanismo central de protección laboral creado por Perón para garantizar el acceso efectivo a la justicia.

Una “modernización” laboral que, además de incidir sobre la capacidad adquisitiva, el descanso, la salud y la vida familiar de las personas, (en definitiva, las condiciones que hacen posible el desarrollo personal, social y económico), no puede analizarse aislada del modelo económico en el que se inscribe, coherente con un esquema que debilita la industria nacional, fragmenta el empleo formal y empuja al país hacia una reprimarización productiva.

El problema es aún más profundo porque reduce el trabajo a una mercancía y desconoce su dimensión social, cuando, justamente, el derecho laboral se construyó para superar esa concepción. En 1891, la Rerum Novarum sostuvo que el trabajo no podía separarse de la dignidad humana y que su protección constituía una responsabilidad social. Esto se consolidó luego en el derecho internacional, ya que el Tratado de Versalles, que dio origen a la OIT, estableció que no es una mercancía y la Declaración de Filadelfia reafirmó esa idea como uno de los fundamentos del orden social.

No es posible aceptar que se llame modernización a la degradación de la dignidad de los trabajadores, ni que en nombre de un supuesto avance se pretenda destruir derechos que costaron décadas de lucha. Cuando desde el peronismo decimos que hay una sola clase de personas, las que trabajan, afirmamos que en el trabajo se juega la dignidad individual y el futuro de la sociedad. La llamada modernización laboral avanza en sentido contrario, comprometiendo el futuro de miles de trabajadores y las posibilidades de desarrollo de la Argentina.

Noticias relacionadas
cazar en el zoologico

Cazar en el zoológico

Ver comentarios

Las más leídas

La novia de un exjugador de Central ingresó a Gran Hermano: incentivos y escándalo mediático

La novia de un exjugador de Central ingresó a Gran Hermano: incentivos y escándalo mediático

Un rosarino ganó 600 millones de pesos en el Revancha del Quini 6

Un rosarino ganó 600 millones de pesos en el Revancha del Quini 6

Newells fue víctima de sus debilidades y Estudiantes se aprovechó

Newell's fue víctima de sus debilidades y Estudiantes se aprovechó

Ángel Di María: Entramos en el bache de pensar en el clásico y Jorge se enojó un poco

Ángel Di María: "Entramos en el bache de pensar en el clásico y Jorge se enojó un poco"

Lo último

Detenido por golpear a su pareja hasta causarle la pérdida del embarazo

Detenido por golpear a su pareja hasta causarle la pérdida del embarazo

Grave siniestro en la autopista Rosario-Santa Fe: un camión quedó colgado de un puente

Grave siniestro en la autopista Rosario-Santa Fe: un camión quedó colgado de un puente

Espectacular vuelco en zona sur: un chico de 16 años manejaba un utilitario

Espectacular vuelco en zona sur: un chico de 16 años manejaba un utilitario

Grave siniestro en la autopista Rosario-Santa Fe: un camión quedó colgado de un puente

La Agencia Provincial de Seguridad Vial anunció un corte de tránsito total este jueves a la mañana en uno de los accesos a San Lorenzo

Grave siniestro en la autopista Rosario-Santa Fe: un camión quedó colgado de un puente
Inauguran Costa Nueva, el ícono que faltaba para vincular Rosario con el río

Por Pablo R. Procopio
La Ciudad

Inauguran Costa Nueva, el ícono que faltaba para vincular Rosario con el río

Espectacular vuelco en zona sur: un chico de 16 años manejaba un utilitario
LA CIUDAD

Espectacular vuelco en zona sur: un chico de 16 años manejaba un utilitario

Detenido por golpear a su pareja hasta causarle la pérdida del embarazo
POLICIALES

Detenido por golpear a su pareja hasta causarle la pérdida del embarazo

La Legislatura completa la renovación de la Corte Suprema de Santa Fe
Politica

La Legislatura completa la renovación de la Corte Suprema de Santa Fe

Ley orgánica de municipios: se trabó el debate en el Senado por la figura del viceintendente

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Ley orgánica de municipios: se trabó el debate en el Senado por la figura del viceintendente

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La novia de un exjugador de Central ingresó a Gran Hermano: incentivos y escándalo mediático

La novia de un exjugador de Central ingresó a Gran Hermano: incentivos y escándalo mediático

Un rosarino ganó 600 millones de pesos en el Revancha del Quini 6

Un rosarino ganó 600 millones de pesos en el Revancha del Quini 6

Newells fue víctima de sus debilidades y Estudiantes se aprovechó

Newell's fue víctima de sus debilidades y Estudiantes se aprovechó

Ángel Di María: Entramos en el bache de pensar en el clásico y Jorge se enojó un poco

Ángel Di María: "Entramos en el bache de pensar en el clásico y Jorge se enojó un poco"

Sobre llovido, mojado: Newells se quedó sin Gabriel Arias y tiene a varios tocados

Sobre llovido, mojado: Newell's se quedó sin Gabriel Arias y tiene a varios tocados

Ovación
El uno x uno de Newells: lo mejor pasó por las acciones de Walter Núñez y Luciano Herrera

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

El uno x uno de Newell's: lo mejor pasó por las acciones de Walter Núñez y Luciano Herrera

El uno x uno de Newells: lo mejor pasó por las acciones de Walter Núñez y Luciano Herrera

El uno x uno de Newell's: lo mejor pasó por las acciones de Walter Núñez y Luciano Herrera

Jorge Almirón no guardó casi nada, hizo volver a varios lesionados y Central se llevó todo

Jorge Almirón no guardó casi nada, hizo volver a varios lesionados y Central se llevó todo

Newells fue víctima de sus debilidades y Estudiantes se aprovechó

Newell's fue víctima de sus debilidades y Estudiantes se aprovechó

Policiales
Detenido por golpear a su pareja hasta causarle la pérdida del embarazo
POLICIALES

Detenido por golpear a su pareja hasta causarle la pérdida del embarazo

Caso Bocacha Orellano: rechazan la libertad condicional a una expolicía

Caso Bocacha Orellano: rechazan la libertad condicional a una expolicía

Quién es Churro, el tiratiros preso mencionado en las balaceras

Quién es Churro, el tiratiros preso mencionado en las balaceras

Buscan restos óseos con una retroexcavadora y perros en barrio Gráfico de Rosario

Buscan restos óseos con una retroexcavadora y perros en barrio Gráfico de Rosario

La Ciudad
Grave siniestro en la autopista Rosario-Santa Fe: un camión quedó colgado de un puente
La Ciudad

Grave siniestro en la autopista Rosario-Santa Fe: un camión quedó colgado de un puente

Espectacular vuelco en zona sur: un chico de 16 años manejaba un utilitario

Espectacular vuelco en zona sur: un chico de 16 años manejaba un utilitario

Inauguran Costa Nueva, el ícono que faltaba para vincular Rosario con el río

Inauguran Costa Nueva, el ícono que faltaba para vincular Rosario con el río

Ley orgánica de municipios: se trabó el debate en el Senado por la figura del viceintendente

Ley orgánica de municipios: se trabó el debate en el Senado por la figura del viceintendente

Un obrero cayó desde el puente de la avenida Newbery y quedó internado
La Ciudad

Un obrero cayó desde el puente de la avenida Newbery y quedó internado

Se viene una visita guiada nocturna en la Catedral de Rosario sobre Belgrano
La Ciudad

Se viene una visita guiada nocturna en la Catedral de Rosario sobre Belgrano

Economía colocó $6,7 billones y estrenó un nuevo bono en dólares
Economía

Economía colocó $6,7 billones y estrenó un nuevo bono en dólares

El gobierno pagará USD 33 millones a EEUU para entrenar pilotos de F-16
Política

El gobierno pagará USD 33 millones a EEUU para entrenar pilotos de F-16

Brasil: dos condenados a 76 años por el crimen de la concejala Marielle Franco
El Mundo

Brasil: dos condenados a 76 años por el crimen de la concejala Marielle Franco

Ya son 46 los muertos por las inundaciones en el sudeste de Brasil
Información General

Ya son 46 los muertos por las inundaciones en el sudeste de Brasil

México violento: denuncian unas 500 publicaciones falsas para crear miedo
El Mundo

México violento: denuncian unas 500 publicaciones falsas para crear miedo

Un narco ecuatoriano acusó al presidente Noboa de encargar un asesinato
El Mundo

Un narco ecuatoriano acusó al presidente Noboa de encargar un asesinato

Milei inaugurará las sesiones ordinarias del Congreso en la noche del domingo
Política

Milei inaugurará las sesiones ordinarias del Congreso en la noche del domingo

Cuatro heridos, entre ellos una nena, en una balacera en la zona de La Lagunita
POLICIALES

Cuatro heridos, entre ellos una nena, en una balacera en la zona de La Lagunita

Rescataron dos perros bulldogs desnutridos y con lesiones por abandono
La Ciudad

Rescataron dos perros bulldogs desnutridos y con lesiones por abandono

Pullaro lanzó Agroactiva: La única salida es con el campo y la industria
POLÍTICA

Pullaro lanzó Agroactiva: "La única salida es con el campo y la industria"

Llega el Carnaval Travesti al Mercado del Patio, con entrada gratuita
Zoom

Llega el Carnaval Travesti al Mercado del Patio, con entrada gratuita

Mensajes a balazos: mismo trasfondo en dos ataques en distintos puntos de la ciudad
Policiales

Mensajes a balazos: mismo trasfondo en dos ataques en distintos puntos de la ciudad

Belloso: La decisión del paro la tomamos los clubes porque dijimos basta
Ovación

Belloso: "La decisión del paro la tomamos los clubes porque dijimos 'basta'"

Martín Menem: Carignano se la tiene que comer y no desenchufar los micrófonos
Política

Martín Menem: Carignano "se la tiene que comer" y no desenchufar los micrófonos

Santa Fe duda del esquema de rutas de Nación y las trazas de poco tránsito
Política

Santa Fe duda del esquema de rutas de Nación y las trazas de poco tránsito

Balean una camioneta y dejan un mensaje dirigido a un recluso de Piñero
POLICIALES

Balean una camioneta y dejan un mensaje dirigido a un recluso de Piñero

Buscan a un empresario de Reconquista tras hallar su lancha a la deriva
La Región

Buscan a un empresario de Reconquista tras hallar su lancha a la deriva

Educación les envió una carta a los docentes de aclarando el aumento
La Ciudad

Educación les envió una carta a los docentes de aclarando el aumento