Roly Santacroce: "Logramos el modelo Funes, totalmente diferente a la política tradicional"

¿Cómo es ese modelo?

Un modelo productivo de generación de empleo, de trabajo genuino, no de fabricar plata para regalarle a la gente. No es no tener Estado sino tener un Estado eficiente en una ciudad de casi 70 mil habitantes.

¿Destaca algo en particular del último tiempo?

La gestión intensiva para Ciudad Industria, 280 hectáreas para la región, el tercer parque industrial del país, 190 naves que se están construyendo y donde trabajarán 10 mil personas. Otro ejemplo: en abril se hará la ExpoCon Funes, con el municipio y Ciudad Industria. Será un antes y un después para la región, la feria más grande del interior en material de la construcción. Ya los gobiernos de Entre Ríos y Córdoba compraron stands.

roly santacroce La Capital Leonardo Vincentin.jpg Roly Santacroce transita su segundo período como intendente de Funes. Foto: La Capital / Leonardo Vincenti.

El modelo nacional va para otro lado.

Justamente, son desafíos de estos nuevos tiempos donde el Estado nacional se retiró y los municipios nos tenemos que hacer cargo prácticamente de todos los servicios. Nos ayuda tener una relación muy directa con la gente.

¿Cómo ve a la política hoy en día?

Lo tradicional de la política fracasó. En la Argentina no hay dirigentes políticos. Necesitamos líderes que nos conduzcan con seducción hacia el éxito. Que nos digan a dónde vamos, cuál es el camino. Eso necesitamos en la Argentina, un país muy presidencialista.

Javier Milei y Pullaro entran en esa ola de liderazgos fuertes que demanda.

Así parece, pero veremos las próximas elecciones. Se plebiscita la gestión de las personas en las de medio término y acá tenemos una elección sumamente importante.

En esa búsqueda de no ser tradicional, ¿entra el spot de Funes con la canción del verano que tuvo rápida viralización?

Sí. La comunicación tiene que ser novedosa y moderna al tiempo vivimos. No soy de esa característica de actuar, pero bueno, era un pequeño ingenio que le dimos para invitar a la sociedad a que venga a la ciudad. Generamos una oportunidad de turismo de fin de semana que antes no teníamos.

¿Esto es parte del modelo Funes que mencionaba al comienzo?

Sí. Se tiene que replicar a nivel provincial y a nivel nacional, sobre todo la industrialización de los productos primarios para vendérselos al mundo. Un modelo productivo comparable con el de Córdoba. Hay que volver el crédito para la construcción, vivienda, industriales y los empresarios. Y sacarle la retención al campo.

El gobierno nacional propuso otro modelo de país.

Hay que ir a un modelo alternativo. Ni este ni el anterior, que fabricaba plata para regalarle a la gente. Néstor Kirchner fue un gran presidente, pero después se terminó el proyecto productivo con su esposa.

Habla de una política que se tiene que aggiornar, ¿Cómo ve en ese sentido al peronismo santafesino?

El peronismo está pasando por un momento de transición y los intendentes vamos a tener una gran oportunidad a partir de 2025. Hay que discutir modelos políticos.

¿A través del partido como herramienta electoral, porque últimamente se discute su alcance?

Hoy no es esa herramienta que supo ser. Hay alternativas, partidos provinciales, vecinales. Mi ideología y ADN es un peronismo para que la gente viva mejor. En el caso de Funes, buscamos que todos seamos iguales en la ciudad: vive desde Messi hasta un laburante, y todos viven bien porque les dimos la misma infraestructura en todos los barrios.

Siempre se tuvo la percepción de que era una ciudad para segmentos altos de la pirámide social. ¿Es así?

No, es mentira eso de que viven los ricos. Viven todos y no se ven las diferencias. No se notan porque hay asfalto, se corta el pasto, hay infraestructura, cloacas, casas dignas y seguridad, hasta hicimos un Comando Radioeléctrico. No hay más diferencias entre barrios.

¿Hará algún acuerdo con La Libertad Avanza para las elecciones locales?

Ninguno. Tenemos nuestro candidato a concejal, que es Martín Papini, el actual secretario de Gobierno.

¿Será candidato a convencional constituyente?

No estoy pensando en eso en este momento. Estoy haciendo balances de un año que fue distinto.

¿Lo invitaron a formar parte de alguna lista? Se habló de Amalia Granata entre otros.

Me llamaron de varios lugares para participar. Lo definiré más adelante, hasta el 7 de febrero hay tiempo.

¿Qué discusiones le parece que hay que dar en la reforma?

La independencia económica de los municipios, la autonomía municipal. Por ejemplo, en la Región Centro, los municipios somos los que menos porcentaje nos coparticipan, el 13.6%, mientras que Entre Ríos 18% y en Córdoba 21%. Dependemos del buen humor del gobernador para hacer cuatro cuadras de asfalto y, la verdad, nos hincha las pelotas.

¿Y ahora cómo lo resuelven?

Damos servicios que no nos corresponden directamente: prevención de seguridad, salud, transporte, educación, todo con un ABL (alumbrado, barrido y limpieza). Hay que dar esa discusión para tener otros flujos.

¿Otra discusión que crea necesaria?

Ocho años de cargos públicos y se terminó para todos, ¿o quieren seguir 20, 30 años en la política como ocurre con los senadores? Tienen que ser dos mandatos y luego para arriba. En mi caso, no podría seguir de intendente o concejal, solo podría ser intendente de otra ciudad, legislador o gobernador.

Tuvo algún tipo de acercamiento con el gobierno nacional, incluso estuvo reunido con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. ¿Qué significa?

Tengo que gestionar para mi ciudad. Tenía cuatro metros de yuyo en la autopista. Hay que tener una relación con el gobierno nacional, si dependo de ellos en varias cosas.

¿Y con el gobierno provincial cómo se encuentra?

Ahí estamos. Me gustaría tener una mejor relación, pero también depende de algunos funcionarios. Sólo hablé con el ministro de Seguridad (Pablo Cococcioni), que vino a Funes, y hace unas semanas me recibió el gobernador.

¿Cómo fue ese encuentro?

Ameno, la verdad lindo, porque es el gobernador de la provincia. Me dijo de trabajar y caminar juntos. Bueno, estoy a disposición. Necesito solucionarles los problema los funenses.

¿Qué necesita?

Necesitamos una escuela secundaria, el troncal de agua potable, terminar avenida Galindo y gas natural para Funes City y Funes norte. Esas son las metas para mis próximos tres años de gestión.