Reforma constitucional: las figuritas que empiezan a disputarse los lugares de convencionales

Con la reforma constitucional en marcha, Pullaro y Unidos lograron el objetivo que varios gobernadores se plantearon y no pudieron conseguir.

La elección de convencionales para la reforma constitucional de Santa Fe no dejó tomarse vacaciones a la política que estará todo enero en plena definición de las listas que serán presentadas el 7 de febrero. Rosca de reyes y verano caliente asegurados.

No habrá PASO para la elección del 13 de abril, por lo que cada partido o alianza deberá presentar una lista consensuada, caso contrario, aquellos díscolos deberán competir por fuera con sello propio. Al parecer, en el peronismo habrá sobrados ejemplos de este tipo.

El exgobernador Omar Perotti ocupó un rol determinante en la aprobación de la reforma constitucional con costos con el peronismo que no acompañó la ley. Perotti niega que vaya a encabezar una lista propia, pero cercanos al rafaelino dicen que es la típica maña de escondedor. Incluso se mostró última mente en algunas actividades.

Marcelo Lewandowski también está distante del PJ e incluso no participa de los congresos partidarios. Se supone que encabezará una lista propia por la competencia de convencionales por distrito único y no por el casillero que otorga el departamento Rosario. De esta forma también vuelve a una campaña y puede medir cómo sigue su performance electoral tras perder en el mano a mano con el gobernador Maximiliano Pullaro. Vale recordar que en esa elección sacó 545.000 votos.

En Unidos las discusiones internas empiezan a prender pese a que aseguran que no habrá novedades hasta bien entrado enero. No porque sea el frente gobernante e impulse la reforma tiene todo cocinado. Al contrario. Todo indica que el gobernador Pullaro encabezará la nómina por ser el gran elector de la alianza. Con la reforma se juega mucho el gobierno, no solo plebiscitar su gestión.

El segundo lugar será toda una disputa. La vicegobernadora Gisela Scaglia, lo pretende. El socialismo, como uno de los socios mayoritarios, también querrá ocupar ese lugar y tiene en Clara García, presidente de la Cámara de Diputados, una alternativa firme.

“Creo que todos quienes estamos en los cargos más relevantes de responsabilidad de los partidos políticos queremos serlo, pero vengo de una generación de enorme respeto a las decisiones colectivas y me parece que así será”, dijo la socialista a La Capital.

Clara Garcia tapa.jpg Clara García se anota en la reforma constitucional Foto: La Capital / Virginia Benedetto.

Sin embargo, por ahora no hay certezas. No es lo mismo el perfil para una elección legislativa que para ser convencional donde se tratarán temas definitorios para la sociedad.

El sector radical de Carolina Losada empuja para que vuelva a ser candidata en Santa Fe y se cuele en la lista. La senadora puede aspirar a los primeros lugares y ser una especie de captadora de votos de derecha en una elección en que La Libertad Avanza (LLA) pretende jugar fuerte.

Justamente el partido del oficialismo nacional confirmó que el diputado nacional rosarino Nicolás Mayoraz encabezará la lista de convencionales constituyentes por el espacio de Javier Milei. El abogado constitucionalista, que saltó a la política con la ola celeste, será la cara del mileísmo para la reforma de la Carta Magna provincial. La diputada nacional y presidenta del sello libertario en Santa Fe, Romina Diez, finalmente no encabezará como se suponía.

Amalia Granata es otra diputada que competirá con lista propia. Se especuló en algún momento que pudiera acordar términos con Milei, con quien se reencontró hace pocas semanas después de algunos cortocircuitos, pero irá suelta. Hasta se barajó la posibilidad de hacer alianza con algún peronista suelto. Como sea, competirá y querrá reivindicar su caudal electoral y medirse electoralmente, sobre todo frente a La Libertad Avanza con quien comparte electorado.

Si abundan los nombres de derecha y centro derecha como los mencionados, quizás sea una oportunidad para la centro izquierda de dar una opción. En el Frente Amplio por la Soberanía tiene todas las fichas Claudia Balagué para encabezar de lista del espacio que comparte con Carlos Del Frade y Fabián Palo Oliver. Balagué y Oliver votaron a favor de la ley de necesidad de reforma, mientras que Del Frade en contra.