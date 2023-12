Rodolfo Barra dijo que "van a ser derrotados" los amparos contra el DNU presidencial

El procurador del Tesoro de la Nación aseguró que "no hay vuelta atrás" para el decreto de desregulación de la economía del presidente Javier Milei

El Procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra , afirmó este lunes que "no hay vuelta atrás" para el decreto de desregulación de la economía ; consideró que "van a ser derrotados los amparistas" contra la medida por la "jurisprudencia" de la Corte Suprema y planteó que "los legisladores pueden dividirlo en diez distintas leyes con un contenido 'espejo' o más o menos modificado".

"Si la impugnación al decreto es que no hay necesidad de urgencia, yo creo que eso se pierde. Por lo que ya ha dicho la Corte y por lo que es de sentido común", señaló el exintegrante del máximo tribunal del país, ex ministro de Justicia del gobierno de Carlos Menem y ex auditor General de la Nación.