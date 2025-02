Renunció el responsable de TN en YouTube tras el escándalo del video "filtrado" de Milei

"Presentó la renuncia a TN Juan Vailati, jefe de YouTube del canal" , escribió el periodista y autor de la biografía no autorizada del presidente Milei, " El Loco".

Fernando Vailati es licenciado en periodismo y cuenta con una extensa trayectoria en la profesión y producción audiovisual. Trabajó durante más de 28 años en medios líderes como TN y Canal 13.

¿Qué pasó entre Javier Milei y Jonatan Viale?

Apenas terminó la entrevista (no era en vivo, estaba grabada) que el presidente de la Nación dio este lunes a la noche al periodista Jonatan Viale, se viralizó en las redes sociales -especialmente X- un video en el que se ve al asesor estrella del jefe de Estado, Santiago Caputo, interrumpiendo la conversación y acercándose a Milei para hablarle al oído.

Cuando en la entrevista Viale le indica a Milei que el tuit del escándalo lo hizo en su carácter de presidente, a pesar de haberla emitido desde su cuenta personal de X (ex Twitter), Santiago Caputo interfiere la nota para evitar que el presidente se refiera al uso de su cuenta personal en esa red.

pre.mp4

“Arrancá con la pregunta de vuelta”, se escucha inicialmente desde el fondo, y se ve que, acto seguido, Viale acepta la orden."No se como venía. Ok, ok. Estoy (...) Sí, ya sé por qué, por el juicio, claro (...) Sí, claro, yo entiendo. Te puede traer un quilombo judicial", expresó Viale.

Casi sobre el final de la entrevista, Viale señala la hora y Milei dice “¿Che, no es que se pactaban las preguntas?”, a lo que Viale responde: “Sí. A éstas me las anotó (Manuel) Adorni y Karina Milei y (Santiago) Caputo, éstas”. “¿Me imagino que algunas de las que habrás anotado son de Santi Caputo, que es el más malo de todos?”, añade el presidente. “Acá tengo las de Caputo. Sí, es un tipo bravísimo”, contesta el conductor del ciclo “¿La ves?”.

¿Por qué salió al aire el crudo de la entrevista de Viale a Milei?

Tras el escándalo, el vocero presidencial, Manuel Adorni, habló con Antonio Laje (A24) y se refirió la interrupción de la entrevista por parte de Santiago Caputo.

mil.jpg Momento en el que el asesor estrella del presidente de la Nación, Santiago Caputo, para la entrevista de Milei en TN para evitar que siguiese haciendo declaraciones sobre la promoción $LIBRA en su cuenta de X.

"Equivocado en mi parecer y en el parecer del presidente, Santiago Caputo corta la entrevista", expresó. Asimismo, contó que posteriormente el Milei le dijo que le pareció "innecesario" el comportamiento del asesor estrella de su gobierno. "Santiago habitualmente no está en las notas, entonces tal vez no sabe que la dinámica es no cortar las entrevistas por ningún aspecto", añadió.

"Después se arma el revuelo en redes, bueno, eso es el juego de las redes", sumó conociendo la tremenda repercusión, aunque buscando restarle importancia al tema. "Todo el mundo sabe que el Presidente no sugiere una sola pregunta, no sugiere un solo tema y simplemente se sienta, escucha las preguntas y responde", manifestó.

¿Qué hizo Javier Milei con $LIBRA?

El presidente Javier Milei negó haber promocionado la criptomoneda $LIBRA, cuyo auge y derrumbe causa un escándalo político en Argentina y es objeto de numerosas denuncias por estafa, y aseguró haber actuado "de buena fe" cuando difundió el viernes pasado información sobre ella.

Milei está en el ojo de la tormenta desde que anunció el viernes en la red X un proyecto para financiar empresas locales, incluido un enlace al contrato digital para comprar una criptomoneda creada ese mismo día. Poco después, eliminó el mensaje desligándose de la iniciativa.

Pero en ese lapso, la moneda creció exponencialmente su valor, desde décimas hasta un pico de 4,978 dólares; los tenedores originales vendieron con ganancia de millones y el activo se derrumbó.

"Yo no lo promocioné; lo difundí", dijo Milei al canal TN, refiriéndose a la publicación que borró poco después y por la que la oposición lo acusa, entre otras cosas, de haber tenido información privilegiada. Esto "es un problema entre privados porque acá el Estado no juega ningún rol", añadió.

"Alguien que viene y me propone crear un instrumento para fondear (financiar) proyectos; a mí me parece interesante. Por querer darle una mano a los argentinos, me comí un cachetazo", añadió, definiéndose como un "tecnooptimista fanático" y comparando la situación con la inauguración de una fábrica: "¿Vos sos responsable después de la operatoria de la planta?".

Un juzgado federal fue designado este lunes para centralizar las denuncias que piden determinar si Milei incurrió en asociación ilícita, estafa e incumplimiento de los deberes de funcionario, entre otros delitos.

Milei afirmó que entre los inversores había "muchísimos bots" y que seguramente solo 5.000 personas habían participado.