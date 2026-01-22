La Capital | Política | reforma laboral

Reforma laboral: UOM y Aceiteros ajustan la mira y disparan a los gobernadores

Los sindicatos hacen fuerza para cambiar la base de la ley de modernización laboral y ponen el ojo en el rol de los mandatarios. "Negocian solo sus intereses"

22 de enero 2026 · 12:07hs
El sindicalismo señala a los gobernadores como garantes de la reforma laboral

El sindicalismo nacional, con la UOM y la Federación Aceitera a la cabeza, redireccionó las críticas por la reforma laboral, y pese a que mantiene al gobierno de Javier Milei como el rival principal por ser el ideólogo de lo que entienden una flexibilización laboral, puso sobre la mesa a los gobernadores que son quienes negocian los votos.

"Los gobernadores no pueden negociar exclusivamente en base a sus intereses locales, llevándose puestos los derechos de todos los trabajadores", sostienen como nueva forma de llevar adelante la discusión.

La reunión fue en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) entre representantes de más de 25 organizaciones sindicales de diversas ramas productivas y servicios. Abel Furlán, titular de la UOM, fue quien más cuestionó la postura de los gobernadores que están en pleno ida y vuelta con el ministro del Interior, Diego Santilli, en su gira por las provincias.

Gobernadores en la mira

“Que los gobernadores tengan la centralidad de la discusión de temas que son de los trabajadores es algo fuera de lugar, y pareciera que eso se está naturalizando”, sostuvo en Radio 750.

Si bien entendió que “las provincias tengan problemas a partir del ajuste brutal”, esto “no puede significar ni darles argumentos para que ellos discutan de espaldas a los trabajadores”. En ese sentido, exigen que las organizaciones sindicales tengan un lugar central en la discusión con el gobierno.

uom aceiteros
Los gremios participantes de la reunión emitieron una fuerte crítica hacia las medidas que intenta implementar la gestión del presidente Javier Milei, calificándolas como un "intento de flexibilización laboral diseñado para facilitar despidos en grandes empresas y profundizar la destrucción del sistema productivo argentino”.

"Queremos aportar ideas y unir esfuerzos para que las estrategias nos encuentren de pie y en lucha, con unidad y propuestas concretas", expresaron los participantes de la convocatoria.

Pullaro y Santa Fe

En Santa Fe, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, fijó su postura pro reforma desde el inicio de la discusión y lo ancla a la defensa de los intereses locales, sobre todo la gran cantidad de pequeñas y medianas empresas.

“A diferencia de otras provincias con industrias muy grandes, en Santa Fe el promedio de nuestras empresas es de entre 50 y 250 empleados”, resaltó Pullaro en las últimas horas. La clave de la modernización laboral para el gobernador debe ser el fortalecimiento de ese entramado productivo. Los sindicatos le cuestionan que en ese aspecto prioriza la situación de los empresarios a los trabajadores.

