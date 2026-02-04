San Lorenzo reduce carga fiscal a taxis y remises para que puedan competir con las apps

Los titulares de licencias de taxis de Rosario dicen que la medida es positiva, pero insuficiente. "Tenés un minuto más de vida, pero te vas a morir igual", dicen

El Concejo Municipal de San Lorenzo aprobó una iniciativa que reduce la carga fiscal sobre taxis y remises para que puedan competir en mejores condiciones con las a plicaciones de viajes . Mientras tanto, desde la cámara de titulares de licencias de taxis de Rosario (Catiltar), señalaron que la medida adoptada en San Lorenzo “es positiva, pero insuficiente”.

El titular del organismo legislativo de San Lorenzo, Hernán Ore, señaló este miércoles que se renovó durante todo el 2026 la quita del canon anual. El edil manifestó que “la comisión de Transporte se reúne periódicamente con los representantes de los taxis y hablando con el Ejecutivo municipal, se acordó esta quita del canon anual que pagan los taxis para ir equiparando y dar más beneficios a un sector que tiene mucha competencia con las aplicaciones que no son legales en San Lorenzo, como Uber, a la que una persona puede acceder y puede dejar al sector de taxis en una clara desventaja porque tenía una carga tributaria y una regulación estatal”.

En declaraciones a LT8 , el presidente del Concejo sanlorencino agregó que “una de las alternativas para brindarle al servicio para que pueda seguir funcionando, sin quitar los controles de rutina, es la quita del canon que pagaban. Eso se hizo el año pasado y lo volvimos a renovar en la última sesión y así extenderlo para todo 2026. Se trata de un canon que se computa mediante la bajada de bandera. Son 168 bajadas de banderas aproximadamente que presentan 300 mil pesos anuales, con la aclaración de que si se actualiza la bajada de bandera, se actualiza el canon. Por lo tanto, durante el año puede incrementarse ese valor”.

Ore subrayó en ese sentido: "También hemos otorgados otros beneficios al sector que permiten darle una vialidad, independientemente de que también en la Municipalidad de San Lorenzo se resolvió reducir toda la carga tributaria y algunas tasas que se pagaban en la ciudad que no significaban mucho para el estado municipal, pero sí se convertían en algo engorroso para hacer trámites municipales. En esa línea de baja tributaria dispusimos la quita del requisito de antigüedad de los vehículos, siempre y cuando tengan sus revisiones técnicas obligatorias aprobadas”.

Embed - TAXIS Y REMISES DE SAN LORENZO NO PAGARÁN TRIBUTOS MUNICIPALES - HERNÁN ORE

“Antes, taxis y remises tenían la obligación de trabajar en una determinada agencia de radiotaxis. Ahora será opcional. Antes los taxistas tenían que pagar un costo de frecuencia, ahora verán si lo pueden afrontar o no. Es una cuestión de conveniencia económica. Fuimos a una especie de liberalización del sistema sin que se pierda el control estricto de la municipalidad. La tarifa la regula el Concejo, las inspecciones de la Municipalidad se hacen en forma periódica en las unidades, también cumplir con las RTO más allá de las leyes nacionales de tránsito”, agregó el concejal.

Ore destacó que San Lorenzo “no tiene un sistema de transporte urbano, sólo hay interurbano. El único que servicio es el de taxis y remís. Tenemos que ir a un sistema que sea competitivo, seguro y viable. Ese es el trabajo que llevamos adelante codo a codo con los taxistas. También estamos pensando alternativas como la publicidad en los taxis”.

Qué opinan los taxistas de Rosario

Por su parte, José Iantosca, referente de Catiltar, la cámara que nuclea a titulares de licencias de taxis de Rosario, expresó su adhesión a la iniciativa sancionada en San Lorenzo, pero la consideró insuficiente. “Acá en Rosario se sacaron casi todos los impuestos. Lo que faltaría en cuento cánones, que es muy importante, sería la patente y necesitaríamos un crédito a buenas tasas para renovar las unidades”, señaló.

Embed - TAXIS Y REMISES DE SAN LORENZO NO PAGARÁN TRIBUTOS MUNICIPALES - HERNÁN ORE

Iantosca aclaró que “eliminar un canon de 300 mil pesos anuales no soluciona el problema. Todas las medidas que se aplicarán en San Lorenzo no ayudan al servicio, al contrario van en detrimento del sistema. Es imposible competir con las aplicaciones que impone y regula el precio que quiere haciendo dumping y fundiendo a los propios choferes que trabajan para ellos. Lo vimos la semana pasada cuando hicieron una protesta para que les aumenten la tarifa”.

“En Rosario nos sacaron impuestos y sellados que pagábamos y eso no solucionó nada. Cuando anuncian estas medidas es como que te dan un minuto más de vida, pero te vas a morir igual. No hay solución”, afirmó.