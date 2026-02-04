Pullaro salió al cruce de Caputo por no haber comprado ropa nunca en el país

El gobernador envió un mensaje industrialista y proteccionista frente a los dichos del ministro de Economía. “Cae en una propia contradicción", advirtió

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , se refirió a las declaraciones del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo , quien dijo que nunca en su vida compró ropa en el país, y defendió el rol de la industria nacional.

El proteccionismo “es una medida zonza y que perjudica a los que menos tienen”, dijo el ministro y agregó: "No compré nunca en mi vida ropa en la Argentina porque era un robo. Entonces, los que teníamos posibilidad de viajar comprábamos afuera”.

“Lo que dijo Caputo, sin yo ser economista, cae en una propia contradicción. Si quisiéramos comparar, lo tenemos que hacer con la misma base impositiva que tienen en otros lugares del mundo que no es la que tenemos aquí”, aseveró Pullaro.

Y agregó que hay que “seguir bajando impuestos, porque para que las industrias puedan ser competitivas, como lo son en otros países, la carga tributaria es fundamental”, señaló el gobernador en el Rosario Challenger. “Por eso en Santa Fe, en esta tributaria, fue la tributaria que más impuestos se bajaron en los últimos años”, indicó.

Luis Caputo, ministro de Economía: "Nunca en mi vida compré ropa en la Argentina"

“Quienes vivimos en el interior de la República Argentina y vemos que las pequeñas industrias son el motor productivo y el motor económico que empuja a la Argentina adelante, indudablemente me genera enormes diferencias", dijo en respuesta a Caputo.

El que le respondió a Pullaro fue el economista Lucas Llach, exvicepresidente del Banco Nación durante el macrismo y que en estos días fue embargado por presunto fraude millonario contra el Estado en el caso Vicentín.

“Increíble defender la economía cerrada en nombre del 'interior'. Es al revés: la economía cerrada favorece al mercado grande (el conurbano es hijo de la industrialización sustitutiva), el Interior (como un todo) es más exportable y, por ende, más dañado por el proteccionismo", sostuvo.