Reforma laboral y el "banco de horas": cómo funciona esta figura y cómo podría afectar a los trabajadores

Se introducen también la fragmentación de las vacaciones y la posibilidad, por parte del empleador, de pagar indemnizaciones en 12 cuotas

Tras el triunfo electoral del domingo, el Gobierno nacional avanza en la reforma laboral, que se discutirá en el Congreso durante 2026

La reforma laboral que propone el gobierno de Javier Milei se instaló en el debate público y próximamente será tratada en el Congreso. Hay varios puntos del proyecto de ley que causaron polémica, como la fragmentación de los días de vacaciones y la posibilidad, por parte de los empresarios, de pagar indemnizaciones en 12 cuotas. Además, la iniciativa también introduce el “banco de horas”, una figura que buscaría reemplazar las horas extras y que flexibilizaría la jornada de trabajo.

El banco de horas propuesto en el proyecto de ley que cuenta con la firma de la diputada santafesina Romina Diez sigue el modelo de reforma laboral que entró en vigencia en Grecia, el primer país europeo que habilitó las jornadas laborales de 13 horas. Allí, la ley establece que los empleados podrán trabajar hasta 13 horas por día, aunque solo en 37 jornadas anuales.

En Grecia, el límite semanal se mantiene en 48 horas, con un máximo de 150 horas extras al año. La extensión de la jornada es voluntaria y contempla un 40% de pago adicional por cada hora extra. Hasta el momento, en Argentina la hora extra recibía un plus de entre el 50 y el 100% , lo que se podría modificar con la reforma laboral del oficialismo.

Además de la introducción de la figura del banco de horas, otros puntos centrales de la reforma laboral del gobierno incluyen la ampliación de la jornada de trabajo, la posibilidad de pagar una parte del salario en “ticket canasta o restaurant” y las paritarias por empresa y no por rama de actividad (sistema actual). El proyecto de ley fue presentado ante el Congreso por la diputada Romina Diez en noviembre de 2024, y debería entrar en debate durante el mes de diciembre.

Cómo funcionaría el “banco de horas” que plantea la reforma laboral del oficialismo

“Las convenciones colectivas de trabajo, respetando los mínimos indisponibles de DOCE (12) horas de descanso entre jornada y jornada por razones de salud y seguridad en el trabajo (...) podrán establecer regímenes que se adecuen a los cambios en las modalidades de producción, las condiciones propias de cada actividad, contemplando especialmente el beneficio e interés de los trabajadores. A tal efecto, se podrá disponer colectivamente del régimen de horas extras, banco de horas, francos compensatorios, entre otros institutos relativos a la jornada laboral”, reza el proyecto de ley de Romina Diez, que cuenta con la firma de todo el bloque libertario en la Cámara baja.

En el Coloquio de Idea, el secretario de Trabajo Julio Cordero se explayó sobre la figura del banco de horas en la reforma laboral. Afirmó que se trataría de una jornada de trabajo “elástica”, y que la misma podrá ser extendida, pero que los descansos serán complementados en tal caso.

De esta manera, el banco de horas es un sistema de flexibilidad horaria que permite al empleador que el trabajador cumpla una jornada laboral más larga en determinados periodos, más no siempre. Este exceso en las horas de trabajo se daría en determinados momentos, como en las épocas del año de mayor producción o demanda.

En este sistema, la hora extra dejaría de ser voluntaria para el trabajador porque formaría parte de la jornada laboral normal por integrar el contrato de trabajo. Esto es lo que el oficialismo nombra como “jornada elástica”.

En cuanto al pago de las horas adicionales por encima de la jornada legal de trabajo, se podrían compensar con jornadas más reducidas o francos o con un plus por las horas adicionales, pero que serían inferiores al actual recargo del 50 o 100%. En el caso griego este pago corresponde al 40%.

Un proyecto de reforma laboral con firma santafesina

La autora del proyecto es una diputada nacional por Santa Fe que forma parte del bloque que respalda al presidente Javier Milei. La iniciativa de Romina Diez será tratada en comisiones en las próximas semanas y forma parte del paquete de reformas de “segunda generación” que el Ejecutivo busca aprobar antes de fin de año, junto con la tributaria y la previsional.

El texto busca —según sus fundamentos— “actualizar las reglas laborales para promover la creación de empleo formal y atraer inversiones”.

“Para la [reforma] tributaria tenemos un plan para bajar 20 impuestos ahora, expandir la base imponible, de modo tal que, al bajar las alícuotas, no tenga sentido la evasión. O sea, que la gente no quiera estar en lo informal. Pero antes, debe haber una modernización laboral, que no implica una pérdida de derechos”, dijo este lunes el presidente en A24. Y agregó, en un desafío, a la CGT: “Los sindicatos saben que esto no funciona, que si lo piensan como negocio están liquidados”.

Solo hace falta leer.

(Lo sé, es un desafío para algunos… pero se puede).



Hace un año presenté el puntapié inicial de esta reforma.

La que presentaremos ahora es… pic.twitter.com/mUb61fXZwQ — Romina Diez (@romidiezok) October 29, 2025

“Esta reforma laboral que impulsa Javier Milei busca cambiar las reglas: menos trabas, menos juicios, más trabajo genuino. Se termina el miedo a dar empleo”, expresó Romina Diez, autora del proyecto, en un video publicado en su cuenta de X, ex Twitter y agregó: “No se trata de quitar derechos, se trata de liberar el trabajo, porque si el Estado se corre, el país se levanta”.

“Hace un año presenté el puntapié inicial de esta reforma. La que presentaremos ahora es aún mejor: más moderna, más clara y más beneficiosa para quienes quieren trabajar y generar trabajo”, siguió Romina Diez en su posteo, en referencia a que la iniciativa fue presentada en noviembre del 2024.