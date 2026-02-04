La Nasa refuerza monitoreos sobre un asteroide que se dirige a la Tierra

El cuerpo rocoso podría colisionar con el planeta a corto plazo por lo que activó protocolos a nivel internacional

Se prendieron algunas alertas en el espacio luego de que la Nasa determinara la fecha en la que un asteroide podría colisionar con la Tierra . Si bien desde el organismo aclararon que el riesgo es bajo , la situación intensificó el monitoreo y activó protocolos internacionales de defensa como medida preventiva.

Los astrónomos ya venían siguiendo el rastro del asteroide 2024 YR4 , en tanto los programas científicos siempre buscan anticipar escenarios de alto impacto potencial , por más baja que sea su probabilidad. Durante meses, se recopilaron datos de observación astronómica que permitieron ajustar los cálculos, determinar probabilidades reales y definir posibles fechas de colisión sin alarmarse.

La razón por la que se activaron los protocolos responde a un proceso normal de actualización de información. Como el objeto superó el umbral del 1% de probabilidad , se debe notificar internacionalmente el avance de la situación, pero eso no implica una amenaza inminente.

Qué se sabe del asteroide 2024 YR4

El asteroide 2024 YR4 está clasificado dentro de los objetos cercanos a la Tierra (“NEO”). Se trata de un cuerpo rocoso que cruza zonas próximas a la órbita terrestre. La NASA utiliza telescopios distribuidos en distintas partes del mundo para monitorearlo y mejorar la capacidad de respuestas ante el evento.

Según se estimó, su tamaño oscilaría entre 40 y 90 metros de diámetro. Este dato es clave para calcular los posibles efectos que podría desatar su ingreso a la atmósfera.

Cuándo podría impactar el asteroide

Los cálculos van variando en función de los constantes monitoreos, pero los más recientes indican que existe una probabilidad reducida de impacto el 22 de diciembre de 2032.

Inicialmente, las probabilidades de colisión eran mayores, pero las nuevas observaciones refinaron los datos y descartaron las versiones alarmistas.

A dónde caería el asteroide

Según los datos científicos, lo más probable es que un asteroide de este tamaño explote en el aire al ingresar a la atmósfera. Pero la recopilación de datos debe identificar cualquier escenario posible.

En principio, al calcular las probabilidades de que impacte sobre el océano, los especialistas descartaron la generación de un tsunami. Por otro lado, en caso de un impacto aéreo sobre zonas pobladas, si su tamaño oscila entre 40 y 60 metros podría causar daños menores, como rotura de ventanas o afectaciones estructurales leves. En cambio, si el asteroide llegara a 90 metros podría generar consecuencias más amplias en las áreas urbanas, pero este escenario es el menos probable.

>>Leer más: La Tierra tendrá una "segunda luna": de qué se trata el fenómeno

Prevención ante posible colisión

La activación de protocolos internacionales por fenómenos espaciales busca coordinar una respuesta efectiva en caso de riesgo real. Sin embargo, actualmente las posibilidades de que ocurra siguen siendo bajas.

De todas maneras, los científicos siguen a cada objeto para estudiarlo y prevenir cualquier movimiento potencialmente alarmante. Las actualizaciones oficiales del asteroide se publican en el sistema automatizado Sentry, donde se van sucediendo cálculos a medida que se incorpora nueva información.