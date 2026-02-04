La Capital | Ovación | Central

Con Campaz lesionado, cómo es el plan de Rosario Central para su recuperación

El desgarro que sufrió en la previa de River lo tendrá algunas semanas afuera, pero en el Canalla todos señalan un partido en especial para su vuelta

Por Elbio Evangeliste

4 de febrero 2026 · 15:57hs
Jaminton Campaz jugó los dos primeros partidos

Jaminton Campaz jugó los dos primeros partidos, pero contra River no estuvo ni siquiera convocado.

Ya en las primeras fechas del torneo Apertura a Central le aparecieron las primeras complicaciones en el rubro lesiones, lo que para el técnico Jorge Almirón es un pequeño dolor de cabeza, sobre todo por el futbolista en cuestión: el colombiano Jaminton Campaz.

Con la lesión que sufrió el colombiano en el Canalla ya hay un plan que se puso en marcha, que tiene como prioridad recuperarlo cuanto antes, pero que en el medio la mirada de extiende a un mediano plazo, atendiendo a que habrá una fecha particular en la que el cuerpo técnico querrá que esté en condiciones.

En una ciudad tan futbolera como la rosarina, el clásico es un partido que está en la mira de todos, ya desde el inicio del torneo. Y teniendo en cuenta que el choque ante Newell's será en la octava fecha, en menos de un mes (se jugará el 1º de marzo, en el Parque), todos los cañones apuntarán a llevarlo con el cuidado pertinente para que ya en esa fecha esté disponible.

En Arroyito nadie quiere correr riesgos

Por supuesto que hay posibilidades de que su regreso a las canchas se dé algunos días antes, pero lo que se piensa hoy en Arroyito es que se intentará correr el menor riesgo posible.

>>Leer más: Arrancó la Copa Libertadores 2026: cuándo se sortean los grupos y en qué bombo estará Central

El Colombiano Campaz trabajará para que Central pueda contar con él en el clásico, que se jugará en menos de un mes.

Campaz jugó los dos primeros partidos (ante Belgrano y Racing) como titular, pero no lo pudo hacer frente a River porque en uno de los últimos entrenamientos sufrió una molestia, lo que obligó a Almirón a dejarlo al margen de los concentrados, a la espera de que le llevaran a cabo los estudios correspondientes para determinar el grado de la lesión.

Ni más ni menos que un desgarro

El resultado del mismo el club lo dio a conocer este martes, y da cuenta de una "lesión muscular en isquiotibiales derecho". Ni más ni menos que un desgarro, que le demandará como mínimo tres semanas.

>>Leer más: Di María y Central, blanco de La Derecha Diario: qué hay detrás de los ataques e insultos

Por eso, Campaz se perderá el partido ante Aldosivi, el de Copa Argentina contra Sportivo Belgrano de San Francisco y también el choque frente a Barracas Central, por la quinta fecha del torneo. A partir de ahí llegarán los choques contra Talleres (20/2), Gimnasia (25/2) y el clásico. En cualquiera de ellos ya podría estar nuevamente activo, pero está claro que al que le apuntarán es al encuentro frente a la Lepra.

En lo que tiene que ver con el equipo para el sábado en Mar del Plata, Almirón evalúa si continuar con Enzo Copetti entre los once o incluir a Gaspar Duarte, con un esquema que funcionó mucho mejor en ese segundo tiempo que en el primero. Igual, la chance de que Julián Fernández haga su debut no habría que descartarla.

Las más leídas
Juicio por doble femicidio narco: El cuerpo de la mujer es utilizado como territorio de castigo

Juicio por doble femicidio narco: "El cuerpo de la mujer es utilizado como territorio de castigo"

En Rosario sigue el calor pero con algunas chances de tormentas

En Rosario sigue el calor pero con algunas chances de tormentas

Intriga en zona oeste por un auto de alta gama abandonado, abierto y con una peluca dentro

Intriga en zona oeste por un auto de alta gama abandonado, abierto y con una peluca dentro

¿Messi a Newells?: aseguran que hay un proyecto en vista para 2027

¿Messi a Newell's?: aseguran que hay un proyecto en vista para 2027

¿Qué pasará con el cupo que se abrió para Newells por la salida de un volante?

¿Qué pasará con el cupo que se abrió para Newell's por la salida de un volante?

Ovación
Comenzó el operativo de Copa Argentina: los hinchas de Talleres llegan al parque Independencia
Ovación

Comenzó el operativo de Copa Argentina: los hinchas de Talleres llegan al parque Independencia

Comenzó el operativo de Copa Argentina: los hinchas de Talleres llegan al parque Independencia

Comenzó el operativo de Copa Argentina: los hinchas de Talleres llegan al parque Independencia

Caliente previa de la Fórmula 1: predicciones, anticipos y dolores de cabeza para los equipos

Caliente previa de la Fórmula 1: predicciones, anticipos y dolores de cabeza para los equipos

Arrancó la Libertadores 2026: cuándo se sortea y en qué bombo estará Central

Arrancó la Libertadores 2026: cuándo se sortea y en qué bombo estará Central

Policiales
Caso Jeremías Monzón: audiencia a puertas cerradas y medidas confidenciales para los dos menores
Policiales

Caso Jeremías Monzón: audiencia a puertas cerradas y medidas confidenciales para los dos menores

Murió en el Heca el policía de 32 años herido de un disparo en Jefatura

Murió en el Heca el policía de 32 años herido de un disparo en Jefatura

Mató a la pareja de su ex con un cómplice y enfrentan condenas de más de 20 años de prisión

Mató a la pareja de su ex con un cómplice y enfrentan condenas de más de 20 años de prisión

Dos extranjeros y una avioneta que no aparece: crece el misterio entre Chaco y Santa Fe

Dos extranjeros y una avioneta que no aparece: crece el misterio entre Chaco y Santa Fe

La Ciudad
Cuando se plantea reducir la edad de imputabilidad estamos dando todo por perdido, llegamos tarde
La Ciudad

"Cuando se plantea reducir la edad de imputabilidad estamos dando todo por perdido, llegamos tarde"

Presentan en Rosario un sistema para recuperar bicicletas robadas: cómo funcionará

Presentan en Rosario un sistema para recuperar bicicletas robadas: cómo funcionará

Intriga en zona oeste por un auto de alta gama abandonado, abierto y con una peluca dentro

Intriga en zona oeste por un auto de alta gama abandonado, abierto y con una peluca dentro

Se cayó la estrella del ex Paseo Star: el emblemático edificio de Sarmiento 778 sigue en alquiler

Se cayó la estrella del ex Paseo Star: el emblemático edificio de Sarmiento 778 sigue en alquiler

La reacción de Marixa Balli a los dichos de Caputo sobre la industria textil: Es ofensivo
Zoom

La reacción de Marixa Balli a los dichos de Caputo sobre la industria textil: "Es ofensivo"

Volkswagen reveló el nombre de su nueva pick up que será fabricada en Sudamérica
Motores

Volkswagen reveló el nombre de su nueva pick up que será fabricada en Sudamérica

Si la preocupación es sobrevivir, el cuidado de la niñez se debilita

Por Nachi Saieg
La Ciudad

"Si la preocupación es sobrevivir, el cuidado de la niñez se debilita"

La Nasa refuerza monitoreos sobre un asteroide que se dirige a la Tierra
Información General

La Nasa refuerza monitoreos sobre un asteroide que se dirige a la Tierra

Tren Rosario-Retiro: en 2025 hubo un 27% menos de pasajeros que en 2024

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Tren Rosario-Retiro: en 2025 hubo un 27% menos de pasajeros que en 2024

Incendios en Chubut: cómo fue el trabajo de los brigadistas de Santa Fe para controlar el fuego
Información General

Incendios en Chubut: cómo fue el trabajo de los brigadistas de Santa Fe para controlar el fuego

San Lorenzo reduce carga fiscal a taxis y remises para que puedan competir con las apps
LA REGION

San Lorenzo reduce carga fiscal a taxis y remises para que puedan competir con las apps

Denuncian casi cincuenta ataques de palometas en Victoria
Información General

Denuncian casi cincuenta ataques de palometas en Victoria

Una de cal y una de arena en el reclamo de Santa Fe por el gas sin sobrecostos
Economía

Una de cal y una de arena en el reclamo de Santa Fe por el gas sin sobrecostos

Textiles de Santa Fe cruzaron a Caputo: Lo dice atrás de un escritorio
Economía

Textiles de Santa Fe cruzaron a Caputo: "Lo dice atrás de un escritorio"

Caen dos sospechosos por el homicidio de un adolescente
POLICIALES

Caen dos sospechosos por el homicidio de un adolescente

Pullaro: Santa Fe apuesta por ser la capital nacional del deporte
Política

Pullaro: "Santa Fe apuesta por ser la capital nacional del deporte"

Alquileres en barrios privados: las zonas más codiciadas y cuánto cuestan
La Ciudad

Alquileres en barrios privados: las zonas más codiciadas y cuánto cuestan

El ajuste económico destruyó casi 320.000 empleos formales
Economía

El ajuste económico destruyó casi 320.000 empleos formales

Turismo en Santa Fe: la provincia hizo un balance positivo
La Región

Turismo en Santa Fe: la provincia hizo un balance positivo

Central irá a Mar del Plata sin hinchas visitantes: No iban a poder recorrer la ciudad

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central irá a Mar del Plata sin hinchas visitantes: "No iban a poder recorrer la ciudad"

El Colo Ramírez y su vuelta a Newells: Vengo por revancha, por algo estoy acá

Por Hernán Cabrera
Ovación

El Colo Ramírez y su vuelta a Newell's: "Vengo por revancha, por algo estoy acá"

El Vaticano retoma un juicio que salpica hasta al fallecido Papa Francisco
Información General

El Vaticano retoma un juicio que salpica hasta al fallecido Papa Francisco

Estados Unidos derribó un dron iraní que se acercó a un portaaviones
El Mundo

Estados Unidos derribó un dron iraní que se acercó a un portaaviones

Mercados: las acciones argentinas en Wall Street caen hasta 32 por ciento
Economía

Mercados: las acciones argentinas en Wall Street caen hasta 32 por ciento