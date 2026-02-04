Presentan en Rosario un sistema para recuperar bicicletas robadas: cómo funcionará

El gobierno provincial presentó este miércoles en la ciudad de Santa Fe el sistema “Recuperá tu bici” , una iniciativa de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) para devolver a los ciudadanos las bicicletas que les fueron robadas y que permanecen en depósitos de comisarías de Santa Fe y Rosario.

Luego de dar a conocer el nuevo programa en público en la capital provincial, este jueves, en Rosario , darán detalles sobre cómo deberán proceder los damnificados por robos de bicicletas para recuperarlas .

La Aprad hizo un inventario de rodados en las comisarías en el marco de un plan de reordenamiento (que incluyó autos y motos, muchos de los cuales fueron a compactación). Las bicicletas fueron inventariadas de acuerdo a marca, color y zona de recuperación, datos que podrán ser cruzados con información aportada por los propietarios que se inscriban de manera digital para llegar a la devolución.

Quienes hayan sufrido el robo de su bicicleta en Rosario, deberán anotarse en este enlace que dirige a la web del gobierno provincial .

Los damnificados deberán incluir, en la inscripción, datos personales, lugar donde fue robada la bicicleta y la denuncia. Será de importancia si el denunciante puede aportar la factura de compra del rodado, el número de cuadro o cualquier otro medio de prueba que tenga para identificar una bicicleta como suya. Desde el gobierno señalaron que también pueden ser fotos.

“Lo que estamos haciendo, por primera vez en la provincia, es empezar a devolverle a la gente los bienes que le fueron robados, algo que como política de Estado es inédito”, destacó el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, quien aseguró: “Vamos a hacer todo el esfuerzo para cruzar todos los datos e identificar cada bien que fuimos recuperando para que vuelvan a las personas a las que algún delincuente se lo robó”.

Bicicletas en comisarías

Aprad ya recuperó más de 1.000 bicicletas (700 en Rosario y 300 en Santa Fe) que estaban en comisarías. Si bien hay en marcha un inventario en las comisarías, el funcionario explicó que la trazabilidad de muchos de esos rodados no va a ser posible por no contar con información necesaria. De todos modos, remarcó: "Queremos que vuelvan a sus dueños”.

Finalmente, indicó que las bicicletas son apenas uno de los bienes que devolverán y que es el inicio de una seguidilla de devoluciones: “La idea es que cada bien que recuperemos, los que se tengan que subastar se subastan, pero otros se van a devolver mediante este método".

Además, señaló que si en un año no se pueden identificar a los dueños de las bicicletas, las mismas se subastarán, se donarán a escuelas técnicas o a alumnos. Estamos haciendo todo esto previo a que la bicicleta tenga otro destino”.