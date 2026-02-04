La Capital | La Ciudad | bicicletas

Presentan en Rosario un sistema para recuperar bicicletas robadas: cómo funcionará

Los damnificados deberán anotarse de manera digital. Actualmente hay unas 1.000 bicicletas recuperadas en comisarías de Santa Fe y Rosario

4 de febrero 2026 · 15:42hs
El programa del gobierno provincial para devolver bicicletas robadas se presentó este miércoles en la ciudad de Santa Fe.

El programa del gobierno provincial para devolver bicicletas robadas se presentó este miércoles en la ciudad de Santa Fe.

El gobierno provincial presentó este miércoles en la ciudad de Santa Fe el sistema “Recuperá tu bici”, una iniciativa de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) para devolver a los ciudadanos las bicicletas que les fueron robadas y que permanecen en depósitos de comisarías de Santa Fe y Rosario.

Luego de dar a conocer el nuevo programa en público en la capital provincial, este jueves, en Rosario, darán detalles sobre cómo deberán proceder los damnificados por robos de bicicletas para recuperarlas.

La Aprad hizo un inventario de rodados en las comisarías en el marco de un plan de reordenamiento (que incluyó autos y motos, muchos de los cuales fueron a compactación). Las bicicletas fueron inventariadas de acuerdo a marca, color y zona de recuperación, datos que podrán ser cruzados con información aportada por los propietarios que se inscriban de manera digital para llegar a la devolución.

Cómo anotarse para recuperar una bicicleta robada en Rosario

Quienes hayan sufrido el robo de su bicicleta en Rosario, deberán anotarse en este enlace que dirige a la web del gobierno provincial.

Los damnificados deberán incluir, en la inscripción, datos personales, lugar donde fue robada la bicicleta y la denuncia. Será de importancia si el denunciante puede aportar la factura de compra del rodado, el número de cuadro o cualquier otro medio de prueba que tenga para identificar una bicicleta como suya. Desde el gobierno señalaron que también pueden ser fotos.

“Lo que estamos haciendo, por primera vez en la provincia, es empezar a devolverle a la gente los bienes que le fueron robados, algo que como política de Estado es inédito”, destacó el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, quien aseguró: “Vamos a hacer todo el esfuerzo para cruzar todos los datos e identificar cada bien que fuimos recuperando para que vuelvan a las personas a las que algún delincuente se lo robó”.

Bicicletas en comisarías

Aprad ya recuperó más de 1.000 bicicletas (700 en Rosario y 300 en Santa Fe) que estaban en comisarías. Si bien hay en marcha un inventario en las comisarías, el funcionario explicó que la trazabilidad de muchos de esos rodados no va a ser posible por no contar con información necesaria. De todos modos, remarcó: "Queremos que vuelvan a sus dueños”.

Finalmente, indicó que las bicicletas son apenas uno de los bienes que devolverán y que es el inicio de una seguidilla de devoluciones: “La idea es que cada bien que recuperemos, los que se tengan que subastar se subastan, pero otros se van a devolver mediante este método".

Además, señaló que si en un año no se pueden identificar a los dueños de las bicicletas, las mismas se subastarán, se donarán a escuelas técnicas o a alumnos. Estamos haciendo todo esto previo a que la bicicleta tenga otro destino”.

Noticias relacionadas
Vecinos advirtieron que una coupé Peugeot RCZ modelo 2013 estaba estacionada con un espejo roto y varias marcas de roce.

Intriga en zona oeste por un auto de alta gama abandonado, abierto y con una peluca dentro

La estrella del ex Paseo Star. Rumbo incierto en el edificio

Se cayó la estrella del ex Paseo Star: el emblemático edificio de Sarmiento 778 sigue en alquiler

Un árbol cayó sobre una moto en la que iban dos personas en San Lorenzo y Riccheri

Fuerte viento: un árbol cayó encima de una pareja que iba en moto en Pichincha

Aguas Santafesinas contempla nuevos aumentos

Aguas Santafesinas analiza suba de tarifa: se viene un aumento para el segundo bimestre

Ver comentarios

Las más leídas

Juicio por doble femicidio narco: El cuerpo de la mujer es utilizado como territorio de castigo

Juicio por doble femicidio narco: "El cuerpo de la mujer es utilizado como territorio de castigo"

En Rosario sigue el calor pero con algunas chances de tormentas

En Rosario sigue el calor pero con algunas chances de tormentas

Intriga en zona oeste por un auto de alta gama abandonado, abierto y con una peluca dentro

Intriga en zona oeste por un auto de alta gama abandonado, abierto y con una peluca dentro

¿Messi a Newells?: aseguran que hay un proyecto en vista para 2027

¿Messi a Newell's?: aseguran que hay un proyecto en vista para 2027

Lo último

Reforma laboral: alertan que habrá más precarización y menos derechos

Reforma laboral: alertan que habrá más precarización y menos derechos

Cuando se plantea reducir la edad de imputabilidad estamos dando todo por perdido, llegamos tarde

"Cuando se plantea reducir la edad de imputabilidad estamos dando todo por perdido, llegamos tarde"

Con Campaz lesionado, cómo es el plan de Rosario Central para su recuperación

Con Campaz lesionado, cómo es el plan de Rosario Central para su recuperación

Presentan en Rosario un sistema para recuperar bicicletas robadas: cómo funcionará

Los damnificados deberán anotarse de manera digital. Actualmente hay unas 1.000 bicicletas recuperadas en comisarías de Santa Fe y Rosario

Presentan en Rosario un sistema para recuperar bicicletas robadas: cómo funcionará
Cuando se plantea reducir la edad de imputabilidad estamos dando todo por perdido, llegamos tarde
La Ciudad

"Cuando se plantea reducir la edad de imputabilidad estamos dando todo por perdido, llegamos tarde"

Intriga en zona oeste por un auto de alta gama abandonado, abierto y con una peluca dentro
La Ciudad

Intriga en zona oeste por un auto de alta gama abandonado, abierto y con una peluca dentro

Pullaro salió al cruce de Caputo por no haber comprado ropa nunca en el país
Política

Pullaro salió al cruce de Caputo por no haber comprado ropa nunca en el país

Murió en el Heca el policía de 32 años herido de un disparo en Jefatura
Policiales

Murió en el Heca el policía de 32 años herido de un disparo en Jefatura

La Justicia de Brasil pidió prisión preventiva para la turista argentina que hizo gestos racistas
Información general

La Justicia de Brasil pidió prisión preventiva para la turista argentina que hizo gestos racistas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Juicio por doble femicidio narco: El cuerpo de la mujer es utilizado como territorio de castigo

Juicio por doble femicidio narco: "El cuerpo de la mujer es utilizado como territorio de castigo"

En Rosario sigue el calor pero con algunas chances de tormentas

En Rosario sigue el calor pero con algunas chances de tormentas

Intriga en zona oeste por un auto de alta gama abandonado, abierto y con una peluca dentro

Intriga en zona oeste por un auto de alta gama abandonado, abierto y con una peluca dentro

¿Messi a Newells?: aseguran que hay un proyecto en vista para 2027

¿Messi a Newell's?: aseguran que hay un proyecto en vista para 2027

Reserva: debutaron Newells y Central en el Apertura 2026 del torneo Proyección

Reserva: debutaron Newell's y Central en el Apertura 2026 del torneo Proyección

Ovación
Comenzó el operativo de Copa Argentina: los hinchas de Talleres llegan al parque Independencia
Ovación

Comenzó el operativo de Copa Argentina: los hinchas de Talleres llegan al parque Independencia

Comenzó el operativo de Copa Argentina: los hinchas de Talleres llegan al parque Independencia

Comenzó el operativo de Copa Argentina: los hinchas de Talleres llegan al parque Independencia

Caliente previa de la Fórmula 1: predicciones, anticipos y dolores de cabeza para los equipos

Caliente previa de la Fórmula 1: predicciones, anticipos y dolores de cabeza para los equipos

Arrancó la Libertadores 2026: cuándo se sortea y en qué bombo estará Central

Arrancó la Libertadores 2026: cuándo se sortea y en qué bombo estará Central

Policiales
Caso Jeremías Monzón: audiencia a puertas cerradas y medidas confidenciales para los dos menores
Policiales

Caso Jeremías Monzón: audiencia a puertas cerradas y medidas confidenciales para los dos menores

Murió en el Heca el policía de 32 años herido de un disparo en Jefatura

Murió en el Heca el policía de 32 años herido de un disparo en Jefatura

Mató a la pareja de su ex con un cómplice y enfrentan condenas de más de 20 años de prisión

Mató a la pareja de su ex con un cómplice y enfrentan condenas de más de 20 años de prisión

Dos extranjeros y una avioneta que no aparece: crece el misterio entre Chaco y Santa Fe

Dos extranjeros y una avioneta que no aparece: crece el misterio entre Chaco y Santa Fe

La Ciudad
Cuando se plantea reducir la edad de imputabilidad estamos dando todo por perdido, llegamos tarde
La Ciudad

"Cuando se plantea reducir la edad de imputabilidad estamos dando todo por perdido, llegamos tarde"

Presentan en Rosario un sistema para recuperar bicicletas robadas: cómo funcionará

Presentan en Rosario un sistema para recuperar bicicletas robadas: cómo funcionará

Intriga en zona oeste por un auto de alta gama abandonado, abierto y con una peluca dentro

Intriga en zona oeste por un auto de alta gama abandonado, abierto y con una peluca dentro

Se cayó la estrella del ex Paseo Star: el emblemático edificio de Sarmiento 778 sigue en alquiler

Se cayó la estrella del ex Paseo Star: el emblemático edificio de Sarmiento 778 sigue en alquiler

La reacción de Marixa Balli a los dichos de Caputo sobre la industria textil: Es ofensivo
Zoom

La reacción de Marixa Balli a los dichos de Caputo sobre la industria textil: "Es ofensivo"

Volkswagen reveló el nombre de su nueva pick up que será fabricada en Sudamérica
Motores

Volkswagen reveló el nombre de su nueva pick up que será fabricada en Sudamérica

Si la preocupación es sobrevivir, el cuidado de la niñez se debilita

Por Nachi Saieg
La Ciudad

"Si la preocupación es sobrevivir, el cuidado de la niñez se debilita"

La Nasa refuerza monitoreos sobre un asteroide que se dirige a la Tierra
Información General

La Nasa refuerza monitoreos sobre un asteroide que se dirige a la Tierra

Tren Rosario-Retiro: en 2025 hubo un 27% menos de pasajeros que en 2024

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Tren Rosario-Retiro: en 2025 hubo un 27% menos de pasajeros que en 2024

Incendios en Chubut: cómo fue el trabajo de los brigadistas de Santa Fe para controlar el fuego
Información General

Incendios en Chubut: cómo fue el trabajo de los brigadistas de Santa Fe para controlar el fuego

San Lorenzo reduce carga fiscal a taxis y remises para que puedan competir con las apps
LA REGION

San Lorenzo reduce carga fiscal a taxis y remises para que puedan competir con las apps

Denuncian casi cincuenta ataques de palometas en Victoria
Información General

Denuncian casi cincuenta ataques de palometas en Victoria

Una de cal y una de arena en el reclamo de Santa Fe por el gas sin sobrecostos
Economía

Una de cal y una de arena en el reclamo de Santa Fe por el gas sin sobrecostos

Textiles de Santa Fe cruzaron a Caputo: Lo dice atrás de un escritorio
Economía

Textiles de Santa Fe cruzaron a Caputo: "Lo dice atrás de un escritorio"

Caen dos sospechosos por el homicidio de un adolescente
POLICIALES

Caen dos sospechosos por el homicidio de un adolescente

Pullaro: Santa Fe apuesta por ser la capital nacional del deporte
Política

Pullaro: "Santa Fe apuesta por ser la capital nacional del deporte"

Alquileres en barrios privados: las zonas más codiciadas y cuánto cuestan
La Ciudad

Alquileres en barrios privados: las zonas más codiciadas y cuánto cuestan

El ajuste económico destruyó casi 320.000 empleos formales
Economía

El ajuste económico destruyó casi 320.000 empleos formales

Turismo en Santa Fe: la provincia hizo un balance positivo
La Región

Turismo en Santa Fe: la provincia hizo un balance positivo

Central irá a Mar del Plata sin hinchas visitantes: No iban a poder recorrer la ciudad

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central irá a Mar del Plata sin hinchas visitantes: "No iban a poder recorrer la ciudad"

El Colo Ramírez y su vuelta a Newells: Vengo por revancha, por algo estoy acá

Por Hernán Cabrera
Ovación

El Colo Ramírez y su vuelta a Newell's: "Vengo por revancha, por algo estoy acá"

El Vaticano retoma un juicio que salpica hasta al fallecido Papa Francisco
Información General

El Vaticano retoma un juicio que salpica hasta al fallecido Papa Francisco

Estados Unidos derribó un dron iraní que se acercó a un portaaviones
El Mundo

Estados Unidos derribó un dron iraní que se acercó a un portaaviones

Mercados: las acciones argentinas en Wall Street caen hasta 32 por ciento
Economía

Mercados: las acciones argentinas en Wall Street caen hasta 32 por ciento