Comenzó el operativo de Copa Argentina: los hinchas de Talleres llegan al parque Independencia

El Coloso recibirá el partido correspondiente a los 32avos de final este miércoles a partir de las 19, por lo que iniciaron los cortes alrededor del estadio

4 de febrero 2026 · 15:18hs
La Copa Argentina volverá al Coloso este miércoles por la tarde. 

La Copa Argentina regresará a Rosario este miércoles por la tarde con el partido de 32avos de final que enfrentará a Talleres de Córdoba y Argentino de Merlo en el estadio Marcelo Bielsa de Newell's desde las 19. Para este partido, se lleva a cabo un operativo de seguridad y ordenamiento del tránsito que comenzó a las 14 en el parque Independencia.

Según indicaron desde el Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, comenzaron los cortes de calles en los alrededores del Coloso, con el característico esquema de anillos de seguridad que se implementa en los grandes eventos deportivos de la provincia.

Al respecto, señalaron que la apertura de las puertas del estadio será a las 17, solamente dos horas antes del inicio del encuentro. Los hinchas de la “T” protagonizaron incidentes en otras oportunidades que visitaron el Coloso, por lo que se espera un refuerzo importante en el operativo.

Los cortes alrededor del Coloso

Los cortes de tránsito que iniciaron a las 14 en las inmediaciones del estadio abarcan varios cruces y arterias principales de la zona, los cuales impedirán el paso de los vehículos para el control de los accesos.

Estas interrupciones buscan facilitar el ingreso del público y garantizar el normal desarrollo del operativo de seguridad. Los tramos que estarán cortados durante el resto de la jornada son:

- Bv. Oroño y Av. Ponce

- Bv. Oroño y Av. Lugones

- Av. Ov. Lagos y Av. Pte. Perón

- Av. Pellegrini y Av. Ovidio Lagos

- Av. Pellegrini y Av. Centenario NOB

- Bv. Oroño y Av. Int. Morcillo

Cortes Copa Argentina Newell's

Esquema de cuatro anillos en el parque Independencia

A su vez, el ministerio dispuso un esquema de cuatro anillos que rodea al Coloso. El primero de ellos comprende el perímetro inmediato al estadio, con los controles estrictos de los accesos y las tribunas.

En tanto, el segundo de estos se extiende sobre las inmediaciones del estadio, para direccionar a ambos públicos hacia cada ingreso. Por otro lado, el tercero comprende la zona cercana del parque Independencia con regulaciones del tránsito vehicular y desvíos, y el cuarto abarca el radio de 800 metros.

Las autoridades recomendaron a los automovilistas evitar la zona del parque Independencia durante la tarde y noche, así como también utilizar vías alternativas para desplazarse por la ciudad. De la misma manera, solicitaron a los espectadores del encuentro llegar con antelación, respetar las indicaciones del personal policial y tener en cuenta los horarios de apertura del estadio.

Anillos de seguridad Newell's
