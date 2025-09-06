La Capital | Política | Reforma constitucional

Reforma constitucional: declaran obligatorias las escuelas primarias y secundarias en Santa Fe

La Convención alcanzó este sábado un amplio consenso político en torno a cambios clave para el capítulo de la educación en la nueva Carta Magna provincial

6 de septiembre 2025 · 14:15hs
 La Convención trata nuevos derechos a incorporar a la Constitución de Santa Fe.

Foto: Archivo / La Capital.

 La Convención trata nuevos derechos a incorporar a la Constitución de Santa Fe.

La Convención Constituyente, en el marco de la sesión que continúa este sábado, aprobó la modificación de cinco artículos de la actual Carta Magna santafesina que garantizan el derecho a la educación. Y se declaran obligatorias las escuelas primarias y secundarias en la provincia.

En ese marco, el oficialismo aseguró un fuerte respaldo político (radicales, socialistas, el PRO y el peronismo) a las enmiendas al capítulo dedicado a la educación en la futura Constitución de Santa Fe. Hasta el momento, había sido imposible sancionar una ley provincial en la materia.

Respaldo político a la educación

Con 50 votos a favor y 15 en contra, la iniciativa que garantiza el sostenimiento estatal del sistema educativo en la provincia obtuvo luz verde de parte de los convencionales.

La décima sesión plenaria de la Convención había comenzado este viernes y, en ese contexto, sancionó cuatro bloques de dictámenes sobre ciudadanía, religión, garantías y derechos.

Al respecto, incluyó en la redacción de la futura Constitución el reconocimiento de derechos a las víctimas de la inseguridad. Y modificó tres artículos ligados al derecho de las personas a la salud, al trabajo y a gozar de la cultura y de su identidad.

image
La Convención le dio luz verde a una nueva configuración de los poderes Legislativo y Ejecutivo de la provincia.

La Convención le dio luz verde a una nueva configuración de los poderes Legislativo y Ejecutivo de la provincia.

Tiempo de descuento para la Convención

Previamente, la Convención le había dado rango constitucional a Ficha Limpia, a la vez que votó cambios en varios artículos, entre ellos el que habla de la relación entre los cultos, las iglesias y el Estado.

>> Leer más: Santa Fe dejó de tener una religión oficial y le dio rango constitucional a Ficha Limpia

Está previsto que durante el martes y el miércoles próximos se cierren los detalles de la redacción del texto final. Antes, este lunes, la comisión Redactora deliberará, por última vez, en Rosario.

Esa comisión emitió, además, un dictamen parcial de mayoría en el que acordaron la incorporación de tres cláusulas transitorias, entre ellas una que establece que la nueva Constitución de Santa Fe deberá entrar en vigencia a partir del día de su publicación. Es decir: el 12 de septiembre.

Noticias relacionadas
La Iglesia Católica reclama estar incluida en la reforma constitucional 

La Iglesia Católica presionó y logró que la nueva Constitución la mencione

Este viernes el plenario de la Convención Reformadora definirá si Santa Fe tiene o no religión oficial. 

Se define el lugar de la religión en la nueva Constitución de Santa Fe

La figura del presidente comunal, en muchos casos percibida como un poder concentrado, sería reemplazada por un intendente. 

Reforma constitucional: Las comunas serán municipios y los mandatos limitados

El MPA será independiente y genera discusiones acerca del fututo laboral de los funcionarios y trabajadores.

Reforma constitucional: ¿qué pasará con los trabajadores del nuevo MPA independiente?

Ver comentarios

Las más leídas

Sin luna de miel, ni vals, ni arroz: así fue el casamiento de Pablo Javkin

Sin luna de miel, ni vals, ni arroz: así fue el casamiento de Pablo Javkin

Central se floreó en reserva ante Newells y le ganó 3 a 0 con dos figuras indiscutibles

Central se floreó en reserva ante Newell's y le ganó 3 a 0 con dos figuras indiscutibles

Nelson Castro aseguró que Milei tiene un problema psíquico importante

Nelson Castro aseguró que Milei tiene "un problema psíquico importante"

Avanza un proyecto para regular la tenencia de perros peligrosos: qué razas son

Avanza un proyecto para regular la tenencia de perros peligrosos: qué razas son

Lo último

En una semana sin fútbol para Newells, la peor noticia fue la grave lesión de David Sotelo

En una semana sin fútbol para Newell's, la peor noticia fue la grave lesión de David Sotelo

Central descansa antes de largar con todo en una semana que se las trae

Central descansa antes de largar con todo en una semana que se las trae

Un técnico argentino que irá al Mundial 2026 se acordó de Miguel Russo: Esto también es para vos

Un técnico argentino que irá al Mundial 2026 se acordó de Miguel Russo: "Esto también es para vos"

Reforma constitucional: declaran obligatorias las escuelas primarias y secundarias en Santa Fe

La Convención alcanzó este sábado un amplio consenso político en torno a cambios clave para el capítulo de la educación en la nueva Carta Magna provincial

Reforma constitucional: declaran obligatorias las escuelas primarias y secundarias en Santa Fe
Fentanilo contaminado: piden celeridad a un diputado santafesino para que el Congreso investigue
Política

Fentanilo contaminado: piden celeridad a un diputado santafesino para que el Congreso investigue

Parto en la ruta: con la ayuda de una policía, una mujer dio a luz camino al hospital
La Región

Parto en la ruta: con la ayuda de una policía, una mujer dio a luz camino al hospital

Violencia de género: golpeó, amenazó a su pareja y fue detenido con más de cien de balas
Policiales

Violencia de género: golpeó, amenazó a su pareja y fue detenido con más de cien de balas

Con lágrimas en los ojos: la despedida de los fiscales del MPA a Gisela Paolicelli
La Ciudad

"Con lágrimas en los ojos": la despedida de los fiscales del MPA a Gisela Paolicelli

Un cronista a la caza de fantasmas, extraterrestres y demonios

Por Miguel Pisano
Crónicas marcianas

Un cronista a la caza de fantasmas, extraterrestres y demonios

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Sin luna de miel, ni vals, ni arroz: así fue el casamiento de Pablo Javkin

Sin luna de miel, ni vals, ni arroz: así fue el casamiento de Pablo Javkin

Central se floreó en reserva ante Newells y le ganó 3 a 0 con dos figuras indiscutibles

Central se floreó en reserva ante Newell's y le ganó 3 a 0 con dos figuras indiscutibles

Nelson Castro aseguró que Milei tiene un problema psíquico importante

Nelson Castro aseguró que Milei tiene "un problema psíquico importante"

Avanza un proyecto para regular la tenencia de perros peligrosos: qué razas son

Avanza un proyecto para regular la tenencia de perros peligrosos: qué razas son

Se entregó un sospechoso de organizar el autoatentado contra Norma Acosta

Se entregó un sospechoso de organizar el autoatentado contra Norma Acosta

Ovación
Central descansa antes de largar con todo en una semana que se las trae

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central descansa antes de largar con todo en una semana que se las trae

Central descansa antes de largar con todo en una semana que se las trae

Central descansa antes de largar con todo en una semana que se las trae

Un técnico argentino que irá al Mundial 2026 se acordó de Miguel Russo: Esto también es para vos

Un técnico argentino que irá al Mundial 2026 se acordó de Miguel Russo: "Esto también es para vos"

De la mano de un ex-Newells, un equipo mendocino consiguió un hito histórico en el Coloso

De la mano de un ex-Newell's, un equipo mendocino consiguió un hito histórico en el Coloso

Policiales
Violencia de género: golpeó, amenazó a su pareja y fue detenido con más de cien de balas
Policiales

Violencia de género: golpeó, amenazó a su pareja y fue detenido con más de cien de balas

Se entregó un sospechoso de organizar el autoatentado contra Norma Acosta

Se entregó un sospechoso de organizar el autoatentado contra Norma Acosta

Denunció que lo pararon en la calle, lo torturaron y le robaron 28 mil dólares: dos policías presos

Denunció que lo pararon en la calle, lo torturaron y le robaron 28 mil dólares: dos policías presos

Hallan armas en un transporte escolar mientras investigaban una denuncia por amenazas

Hallan armas en un transporte escolar mientras investigaban una denuncia por amenazas

La Ciudad
Con lágrimas en los ojos: la despedida de los fiscales del MPA a Gisela Paolicelli
La Ciudad

"Con lágrimas en los ojos": la despedida de los fiscales del MPA a Gisela Paolicelli

Todas las obras para los Juegos Odesur en Rosario ya están en marcha

Todas las obras para los Juegos Odesur en Rosario ya están en marcha

Con eje en la innovación pedagógica, llega el congreso de educación de la UGR

Con eje en la innovación pedagógica, llega el congreso de educación de la UGR

El tiempo en Rosario: el invierno se juega sus últimas cartas este fin de semana

El tiempo en Rosario: el invierno se juega sus últimas cartas este fin de semana

Denunció que lo pararon en la calle, lo torturaron y le robaron 28 mil dólares: dos policías presos

Por Martín Stoianovich

Policiales

Denunció que lo pararon en la calle, lo torturaron y le robaron 28 mil dólares: dos policías presos

Nelson Castro aseguró que Milei tiene un problema psíquico importante
Política

Nelson Castro aseguró que Milei tiene "un problema psíquico importante"

Discapacidad: el alivio fiscal para transporte tuvo luz verde en el Concejo
La Ciudad

Discapacidad: el alivio fiscal para transporte tuvo luz verde en el Concejo

Muerte en el Paraná: identificaron el cuerpo que apareció flotando en el río
Policiales

Muerte en el Paraná: identificaron el cuerpo que apareció flotando en el río

Candidatos de LLA organizan un SantaFest para esquivar la tormenta política
Política

Candidatos de LLA organizan un "SantaFest" para esquivar la tormenta política

Pidieron el juicio político del magistrado que censuró los audios de Karina Milei
Política

Pidieron el juicio político del magistrado que censuró los audios de Karina Milei

Pilar Dibujito en la UNR: la artista que creó el escudo símbolo de las marchas por la universidad pública
La Ciudad

Pilar Dibujito en la UNR: la artista que creó el escudo símbolo de las marchas por la universidad pública

La Iglesia Católica presionó y logró que la nueva Constitución la mencione
Política

La Iglesia Católica presionó y logró que la nueva Constitución la mencione

Cortes de luz este fin de semana: dónde y cuándo están programados por la EPE
La Ciudad

Cortes de luz este fin de semana: dónde y cuándo están programados por la EPE

Construcción en altura: el Concejo autorizó la construcción de torres de hasta 120 metros
LA CIUDAD

Construcción en altura: el Concejo autorizó la construcción de torres de hasta 120 metros

Los hijos de empleados públicos ya no tendrán prioridad para ingresar a la Municipalidad
La Ciudad

Los hijos de empleados públicos ya no tendrán prioridad para ingresar a la Municipalidad

Se estrelló contra la parada del Metrobus a la madrugada y se salvó de milagro
La Ciudad

Se estrelló contra la parada del Metrobus a la madrugada y se salvó de milagro

Las lluvias dilatan el avance de las defensas en la cascada del Saladillo

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Las lluvias dilatan el avance de las defensas en la cascada del Saladillo

Los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando
La Ciudad

Los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando

Trabajadores de Ternium marcharon en San Nicolás contra los despidos
La Región

Trabajadores de Ternium marcharon en San Nicolás contra los despidos

Un volante de Newells se rompió un tobillo y no se sabe cuándo volverá a jugar
OVACIÓN

Un volante de Newell's se rompió un tobillo y no se sabe cuándo volverá a jugar

Fue la joya de Central y cotizaba 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria
Ovación

Fue la joya de Central y cotizaba 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

Día del Empleado de Comercio: ¿qué día cerrarán los negocios en Rosario?
La Ciudad

Día del Empleado de Comercio: ¿qué día cerrarán los negocios en Rosario?

Quini 6: de cuánto es el millonario pozo que se pondrá en juego este domingo
Información General

Quini 6: de cuánto es el millonario pozo que se pondrá en juego este domingo