Quién paga la extensa estadía de Javier Milei en el lujoso Hotel Libertador

El presidente de la Nación ya lleva más de dos meses hospedado en ese hotel y su vocero, Manuel Adorni, no respondió quién paga su estadía en la costosa suite presidencial. La relación con el propietario del Libertador

El portavoz presidencial, Manuel Adorni, evitó responder días atrás cómo hace frente el presidente Javier Milei a los costos de la estadía en el lujoso Hotel Libertador, en la ciudad de Buenos Aires. Tampoco dio precisiones respecto a de qué manera se financian las reformas en la Quinta de Olivos solicitadas por el mandatario para que allí vivan sus cuatro perros en medio de un fuerte ajuste de la economía y cuando el propio primer mandatario dice "no hay plata". La pregunta que Adorni no contestó sigue en el aire porque se sabe que Milei ha rifado todos sus sueldos como diputado nacional y no se le conocen otros ingresos.