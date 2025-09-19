Quién es Pilar Ramírez, la nueva jefa de campaña de la Libertad Avanza

Javier Milei delegará la estrategia electoral de la Libertad Avanza para el 26 de octubre en la exfuncionaria kirchnerista, en reemplazo de Lule Menem

Luego de las últimas elecciones en la provincia de Buenos Aires, la Libertad Avanza se vio obligado a reorganizar el esquema nacional. Es por ello que designó como nueva jefa de campaña de la Libertad Avanza a Pilar Ramírez , actual legisladora de la Ciudad de Buenos Aires y artífice del éxito que tuvo el oficialismo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La Ciudad de Buenos Aires se convirtió en el laboratorio inicial donde comenzó a forjarse el método para consolidar una fuerza política leal: allí, el “triángulo de hierro” impulsó un proceso de depuración interna en La Libertad Avanza. En ese encuentro se tomó la decisión de que l a flamante legisladora junto a Santiago Caputo, encabecen la estrategia de campaña para octubre, en reemplazo de Eduardo “Lule” Menem . Las presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad llevaron a que el dirigente, vinculado a la secretaría general de la Presidencia, pase a un segundo plano.

Pilar Ramírez, de escasa experiencia política previa, se convirtió en una de las personas más cercanas a la secretaria general de la Presidencia. En la Ciudad de Buenos Aires fue su delegada directa: ordenó el bloque legislativo y lideró una ofensiva contra el PRO en un distrito clave . Ahora, será la responsable de coordinar la campaña nacional de cara a las elecciones del 26 de octubre .

La legisladora porteña entrante en diciembre de este año es pareja del actual vicepresidente del Banco Nación Darío Wasserman, de gran relación con el presidente Milei, factor que llevó a ganarse la confianza de la mesa chica libertaria y liderar la táctica que llevó a la victoria a la lista encabezada por Manuel Adorni.

La nueva jefa de campaña inició su militancia en las filas kirchneristas. Abogada y con experiencia en la industria automotriz, trabajó como asesora de la senadora María Laura Leguizamón (2004-2006) y luego en el Banco Provincia, convocada por Daniel Scioli. En 2008 ingresó a Aerolíneas Argentinas bajo la gestión de Julio Alak, donde fue gerente de marketing y cercana al camporista Mariano Recalde.

Tras su despido durante el gobierno de Mauricio Macri, inició un juicio laboral contra el Estado que terminó ganando. Con el tiempo se alejó de La Cámpora y, ya en 2023, se sumó a las filas de LLA, donde fue electa legisladora porteña. En 2024, desplazó a Ramiro Marra y asumió la presidencia del bloque violeta en la Legislatura.

En su rol como referente de Karina Milei en territorio porteño, Ramírez ejecutó un fuerte reordenamiento interno y encabezó una ofensiva contra el jefe de Gobierno Jorge Macri. Su accionar empujó al alcalde a “municipalizar” la elección local, un plan que no logró frenar la derrota histórica del PRO frente a Manuel Adorni.