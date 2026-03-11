El gobierno de Santa Fe alerta por la morosidad en familias y empresas

El ministro de Trabajo, Roald Bascolo, advirtió que el principal problema económico está en la “micro”, con familias endeudadas, firmas en dificultades y un mercado interno que no despega

En un contexto económico complejo a nivel nacional, el gobierno de Santa Fe plantea que uno de los fenómenos que comienza a preocupar con mayor fuerza es el aumento de la morosidad tanto en las familias como en las empresas , un indicador que refleja las dificultades de la economía cotidiana.

Según explicó el el ministro de Trabajo provincial, Roald Bascolo , los indicadores de la macroeconomía muestran cierta estabilidad , pero la realidad de la actividad productiva y del consumo todavía no logra recuperarse. “Podríamos decir que la macro está medianamente ordenada, pero el problema que tiene la Argentina hoy es la micro” , afirmó Bascolo al analizar la situación económica actual.

“La morosidad fue aumentando tanto en empresas como en individuos y eso incluso ya está afectando los resultados de los bancos. El problema es que está reflejando la situación general de la sociedad en Argentina”, advirtió y agregó: " Se están atrasando las empresas. No pueden pagar sus deudas, las familias con la tarjeta de crédito, es una situación que se aceleró en los últimos seis meses ”.

Para Bascolo, el gran desafío económico de los próximos meses será reactivar el mercado interno y mejorar el acceso al financiamiento , especialmente para pymes y consumidores.

En ese punto cuestionó el nivel de las tasas de interés vigentes en el sistema financiero. “Hoy tasas de créditos personales o descuento de cheques están en el orden del 80, 90 o 100 por ciento anual, con una inflación proyectada del 25 por ciento. Son tasas muy difíciles de pagar”, señaló. Según sostuvo, en ese contexto el crédito termina convirtiéndose en “una mochila muy pesada de llevar” tanto para empresas como para familias.

Olivares puccini bascolo Bácolo (der.) habló de las deudas familiares y de las empresas

Por eso planteó que la recuperación económica dependerá en gran medida de fortalecer la microeconomía, impulsando el consumo y el financiamiento productivo. “La salida sería tener créditos a tasas razonables o subsidiadas para que haya más producción, más mercado interno y más inversión”, concluyó.

Incentivos fiscales y nuevos empleos

El diagnóstico se da en paralelo a la implementación de beneficios fiscales incluidos en la ley tributaria provincial, que permiten a las empresas deducir parte de los salarios de nuevos trabajadores del pago de Ingresos Brutos.

Bascolo explicó que se trata de una medida inédita en la provincia y, según aseguró, también poco frecuente en el resto del país. “Nunca sucedió en la provincia ni tampoco creo que se esté haciendo en otras provincias del país: pagar menos Ingresos Brutos a través de la contratación de personal o descontando la tarifa de energía eléctrica”, señaló.

El mecanismo permite descontar hasta 1.600.000 pesos por empleado y por mes cuando se trata de trabajadores que aumenten la plantilla respecto del año anterior.

Los primeros resultados comenzaron a verse en el cierre de enero, el primer mes completo de vigencia del régimen. De acuerdo con los datos oficiales, se generaron 649 nuevos puestos de trabajo y 366 empresas utilizaron el beneficio, mientras que 2.500 firmas se sumaron a alguna de las herramientas previstas en la tributaria, incluyendo el descuento de la factura eléctrica.

“Fueron 649 nuevos puestos de trabajo que se generaron, 766 millones de pesos que se descontaron de Ingresos Brutos y que fueron a los trabajadores”, detalló el ministro.