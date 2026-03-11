La Capital | Economía | Gobierno de Santa Fe

El gobierno de Santa Fe alerta por la morosidad en familias y empresas

El ministro de Trabajo, Roald Bascolo, advirtió que el principal problema económico está en la “micro”, con familias endeudadas, firmas en dificultades y un mercado interno que no despega

11 de marzo 2026 · 11:02hs
El gobierno santafesino alerta por la morosidad en alza de familias y empresas y un mercado interno que no logra despegar

El gobierno santafesino alerta por la morosidad en alza de familias y empresas y un mercado interno que no logra despegar

En un contexto económico complejo a nivel nacional, el gobierno de Santa Fe plantea que uno de los fenómenos que comienza a preocupar con mayor fuerza es el aumento de la morosidad tanto en las familias como en las empresas, un indicador que refleja las dificultades de la economía cotidiana.

Según explicó el el ministro de Trabajo provincial, Roald Bascolo, los indicadores de la macroeconomía muestran cierta estabilidad, pero la realidad de la actividad productiva y del consumo todavía no logra recuperarse. “Podríamos decir que la macro está medianamente ordenada, pero el problema que tiene la Argentina hoy es la micro”, afirmó Bascolo al analizar la situación económica actual.

“La morosidad fue aumentando tanto en empresas como en individuos y eso incluso ya está afectando los resultados de los bancos. El problema es que está reflejando la situación general de la sociedad en Argentina”, advirtió y agregó: "Se están atrasando las empresas. No pueden pagar sus deudas, las familias con la tarjeta de crédito, es una situación que se aceleró en los últimos seis meses”.

Gobierno Santa Fe y la micro

Para Bascolo, el gran desafío económico de los próximos meses será reactivar el mercado interno y mejorar el acceso al financiamiento, especialmente para pymes y consumidores.

En ese punto cuestionó el nivel de las tasas de interés vigentes en el sistema financiero. “Hoy tasas de créditos personales o descuento de cheques están en el orden del 80, 90 o 100 por ciento anual, con una inflación proyectada del 25 por ciento. Son tasas muy difíciles de pagar”, señaló. Según sostuvo, en ese contexto el crédito termina convirtiéndose en “una mochila muy pesada de llevar” tanto para empresas como para familias.

Olivares puccini bascolo
Bácolo (der.) habló de las deudas familiares y de las empresas

Bácolo (der.) habló de las deudas familiares y de las empresas

Por eso planteó que la recuperación económica dependerá en gran medida de fortalecer la microeconomía, impulsando el consumo y el financiamiento productivo. “La salida sería tener créditos a tasas razonables o subsidiadas para que haya más producción, más mercado interno y más inversión”, concluyó.

Incentivos fiscales y nuevos empleos

El diagnóstico se da en paralelo a la implementación de beneficios fiscales incluidos en la ley tributaria provincial, que permiten a las empresas deducir parte de los salarios de nuevos trabajadores del pago de Ingresos Brutos.

Bascolo explicó que se trata de una medida inédita en la provincia y, según aseguró, también poco frecuente en el resto del país. “Nunca sucedió en la provincia ni tampoco creo que se esté haciendo en otras provincias del país: pagar menos Ingresos Brutos a través de la contratación de personal o descontando la tarifa de energía eléctrica”, señaló.

El mecanismo permite descontar hasta 1.600.000 pesos por empleado y por mes cuando se trata de trabajadores que aumenten la plantilla respecto del año anterior.

Los primeros resultados comenzaron a verse en el cierre de enero, el primer mes completo de vigencia del régimen. De acuerdo con los datos oficiales, se generaron 649 nuevos puestos de trabajo y 366 empresas utilizaron el beneficio, mientras que 2.500 firmas se sumaron a alguna de las herramientas previstas en la tributaria, incluyendo el descuento de la factura eléctrica.

“Fueron 649 nuevos puestos de trabajo que se generaron, 766 millones de pesos que se descontaron de Ingresos Brutos y que fueron a los trabajadores”, detalló el ministro.

Noticias relacionadas
Expoagro 2026. Entidades lanzaron una estrategia fuerte de financiamiento

Expoagro 2026: el agro, un oasis en medio de la crisis de actividad

Salario que no alcanza. El informe concluye que la alimentación durante la jornada laboral constituye un “nudo crítico” que conecta economía, salud y equidad social.

Salarios en crisis: seis de cada diez trabajadores se saltean comidas en el trabajo

Mercados. La Bolsa de Japón se desplomó más del 5% en el arranque de una jornada global de altísima volatilidad.

Los mercados globales operaron con una fuerte volatilidad por la guerra

 Con más de 700 expositores, Expoagro arranca su edición número veinte en San Nicolás.

Con buenos vientos, el agro se encuentra en la primera megamuestra del año

Ver comentarios

Las más leídas

Newells está cerca de cerrar a un arquero por la lesión de Gabriel Arias

Newell's está cerca de cerrar a un arquero por la lesión de Gabriel Arias

Evolucionan favorablemente los 11 heridos del choque fatal en la autopista Rosario-Santa Fe

Evolucionan favorablemente los 11 heridos del choque fatal en la autopista Rosario-Santa Fe

Bigand: un desfalco de $250 millones en la cooperativa despertó al pueblo

Bigand: un desfalco de $250 millones en la cooperativa "despertó" al pueblo

Dos muertos y varios heridos de gravedad por el choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Dos muertos y varios heridos de gravedad por el choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Lo último

No descansa un segundo: más locuras de Colapinto durante su paseo como turista en China

No descansa un segundo: más locuras de Colapinto durante su paseo como turista en China

Kudelka: Ojalá me equivoque, pero será un trabajo arduo y a largo plazo

Kudelka: "Ojalá me equivoque, pero será un trabajo arduo y a largo plazo"

El gobierno de Santa Fe alerta por la morosidad en familias y empresas

El gobierno de Santa Fe alerta por la morosidad en familias y empresas

El gobierno de Santa Fe alerta por la morosidad en familias y empresas

El ministro de Trabajo, Roald Bascolo, advirtió que el principal problema económico está en la “micro”, con familias endeudadas, firmas en dificultades y un mercado interno que no despega

El gobierno de Santa Fe alerta por la morosidad en familias y empresas
Denunciaron dos nuevos ataques tras el crimen del bebé baleado en una barbería
Policiales

Denunciaron dos nuevos ataques tras el crimen del bebé baleado en una barbería

Expoagro: los bancos pusieron la zanahoria del crédito para no pinchar la burbuja

Por Facundo Borrego
Economía

Expoagro: los bancos pusieron la zanahoria del crédito para no pinchar la burbuja

Concejo: rechazan la propuesta de eliminar la ciclovía de calle Rioja por el caos vehicular
La Ciudad

Concejo: rechazan la propuesta de eliminar la ciclovía de calle Rioja por el caos vehicular

Sospechoso al agua: fueron a detenerlo por abuso sexual y se escondió entre camalotes
Policiales

Sospechoso al agua: fueron a detenerlo por abuso sexual y se escondió entre camalotes

El aeropuerto de Rosario va por más y gestiona un vuelo directo para ver la Fórmula 1

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

El aeropuerto de Rosario va por más y gestiona un vuelo directo para ver la Fórmula 1

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells está cerca de cerrar a un arquero por la lesión de Gabriel Arias

Newell's está cerca de cerrar a un arquero por la lesión de Gabriel Arias

Evolucionan favorablemente los 11 heridos del choque fatal en la autopista Rosario-Santa Fe

Evolucionan favorablemente los 11 heridos del choque fatal en la autopista Rosario-Santa Fe

Bigand: un desfalco de $250 millones en la cooperativa despertó al pueblo

Bigand: un desfalco de $250 millones en la cooperativa "despertó" al pueblo

Dos muertos y varios heridos de gravedad por el choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Dos muertos y varios heridos de gravedad por el choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado

Ovación
Kudelka: Ojalá me equivoque, pero será un trabajo arduo y a largo plazo

Por Hernán Cabrera
Ovación

Kudelka: "Ojalá me equivoque, pero será un trabajo arduo y a largo plazo"

Kudelka: Ojalá me equivoque, pero será un trabajo arduo y a largo plazo

Kudelka: "Ojalá me equivoque, pero será un trabajo arduo y a largo plazo"

Alpine no presentará actualizaciones al monoplaza que lleva al GP de China

Alpine no presentará actualizaciones al monoplaza que lleva al GP de China

Con el envión como bandera, Central va por un ladrillo más en el muro del protagonismo

Con el envión como bandera, Central va por un ladrillo más en el muro del protagonismo

Policiales
Sospechoso al agua: fueron a detenerlo por abuso sexual y se escondió entre camalotes
Policiales

Sospechoso al agua: fueron a detenerlo por abuso sexual y se escondió entre camalotes

Denunciaron dos nuevos ataques tras el crimen del bebé baleado en una barbería

Denunciaron dos nuevos ataques tras el crimen del bebé baleado en una barbería

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado

Dos detenidos y 18 pistolas secuestradas a una banda ligada a la Fea González

Dos detenidos y 18 pistolas secuestradas a una banda ligada a la Fea González

La Ciudad
Concejo: rechazan la propuesta de eliminar la ciclovía de calle Rioja por el caos vehicular
La Ciudad

Concejo: rechazan la propuesta de eliminar la ciclovía de calle Rioja por el caos vehicular

El Museo del Deporte sumará un espacio dedicado a Di María

El Museo del Deporte sumará un espacio dedicado a Di María

Comienzo de clases: en calle San Luis se vendió más que el año pasado

Comienzo de clases: en calle San Luis se vendió más que el año pasado

El tiempo en Rosario: miércoles algo nublado con una máxima de 30º

El tiempo en Rosario: miércoles algo nublado con una máxima de 30º

Ley de glaciares: biólogos de Greenpeace llegan a Rosario para hablar de la reforma
La ciudad

Ley de glaciares: biólogos de Greenpeace llegan a Rosario para hablar de la reforma

El gobierno confirmó cambios en los plazos de las revisiones técnicas
Motores

El gobierno confirmó cambios en los plazos de las revisiones técnicas

EEUU e Irán intercambian amenazas mientras se prolonga la guerra
El Mundo

EEUU e Irán intercambian amenazas mientras se prolonga la guerra

Paraguay aprobó la presencia militar de Estados Unidos en su país
El Mundo

Paraguay aprobó la presencia militar de Estados Unidos en su país

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado
Policiales

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado

Murió a los 87 años el escritor peruano Alfredo Bryce Echenique
Cultura

Murió a los 87 años el escritor peruano Alfredo Bryce Echenique

Milei se mostró con los gobernadores dialoguistas en Nueva York
Política

Milei se mostró con los gobernadores dialoguistas en Nueva York

Dos detenidos y 18 pistolas secuestradas a una banda ligada a la Fea González
Policiales

Dos detenidos y 18 pistolas secuestradas a una banda ligada a la Fea González

La saga de banderas con amenazas frente a escuelas se extiende por Ludueña
Policiales

La saga de banderas con amenazas frente a escuelas se extiende por Ludueña

Crimen del bebé: balearon la casa del primo de uno de los imputados por el asesinato
Policiales

Crimen del bebé: balearon la casa del primo de uno de los imputados por el asesinato

El gobierno italiano compró un Caravaggio por 30 millones de euros
Información General

El gobierno italiano compró un Caravaggio por 30 millones de euros

Roma restaura obras de arte de la basílica que alberga el Moisés de Miguel Ángel
Información General

Roma restaura obras de arte de la basílica que alberga el "Moisés" de Miguel Ángel

Beneficiaron con prisión domiciliaria y monitoreo electrónico a Morena Rial
Información General

Beneficiaron con prisión domiciliaria y monitoreo electrónico a Morena Rial

Golazo de arco a arco de Julián Álvarez en la goleada de Atlético en Champions
Ovación

Golazo de arco a arco de Julián Álvarez en la goleada de Atlético en Champions

El gobierno multó a Fate por no pagar los sueldos y extendió la conciliación
Política

El gobierno multó a Fate por no pagar los sueldos y extendió la conciliación

Expectativa en Rosario por un posible show de Pity Álvarez
Zoom

Expectativa en Rosario por un posible show de Pity Álvarez

Las locuras de Colapinto en China: regalos, paseos y un accidente en bote
Ovación

Las locuras de Colapinto en China: regalos, paseos y un accidente en bote

Salarios en crisis: seis de cada diez trabajadores se saltean comidas en el trabajo
Economía

Salarios en crisis: seis de cada diez trabajadores se saltean comidas en el trabajo

Juegos Suramericanos 2026: cómo inscribirse para ser voluntario
La Ciudad

Juegos Suramericanos 2026: cómo inscribirse para ser voluntario

Cortaron el tránsito sobre el puente Rosario-Victoria por el vuelco de un camión
La Ciudad

Cortaron el tránsito sobre el puente Rosario-Victoria por el vuelco de un camión