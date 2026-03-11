La Capital | Economía | expoagro

Expoagro: el repunte ganadero atrae la oferta de crédito y planes de inversión

La fortaleza del mercado internacional elevó el valor de la hacienda. En la muestra de San Nicolás se expusieron instrumentos financieros

Alvaro Torriglia

11 de marzo 2026 · 21:42hs
En el segundo día de Expoagro se registraron 70 mil visitantes.

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

La recuperación de la ganadería, traccionada por el fuerte aumento de la demanda internacional, moviliza proyectos de inversión y atrae ofertas de financiamiento. El presente del sector entró de lleno en la agenda de Expoagro 2026.

“Los analistas dicen que la demanda global se sostendrá por muchos años ya que en muchos países está aumentando el consumo y se están abriendo mercados”, explicó Amadeo Derito, presidente de la Asociación Argentina de Angus.

La presencia de las asociaciones que nuclean a los criadores de distintas razas ganaderas es histórica en la expo pero este año el clima es mejor por los buenos precios de la hacienda. Derito celebró que los buenos valores de la hacienda llegan “con mercados abiertos y sin restricciones para importar”. Este escenario induce a tomar decisiones de inversión “cuyos resultados se van a ver en los próximos años”. La tarea, señaló, es “trabajar intensamente para recuperar las madres que se perdieron, producir más kilos por hectárea e invertir en pasturas”.

Las tomaron nota de la necesidad de financiar esta expansión. Hernán Busch, gerente de Banca Agropecuaria de Galicia, explicó que, a diferencia del año pasado, el crédito solicitado no es tanto para capital de trabajo sino para planes de inversión. “En el sector agrícola se busca renovar el parque de maquinaria, en la ganadería se nota interés por invertir en infraestructura y forrajes”, explicó. El banco llegó con préstamos de hasta cinco años de plazo.

A su vez, la plataforma Nera presentó el Crédito Ganadero Garantizado, una herramienta permite estructurar financiamiento, incluyendo líneas en dólares, utilizando su hacienda como respaldo.

ganaderia

La oferta de la Bolsa

En el segundo día de Expoagro, jornada en la que se registraron 70 mil visitantes, la Bolsa de Comercio de Rosario presentó instrumentos de financiamiento para impulsar la cadena ganadera. Estuvieron el presidente de la entidad, Pablo Bortolato, junto a los titulares de Rosgan, Raúl Milano, y del Mercado Argentino de Valores, Alberto Curado; el vicepresidente de A3, Andrés Ponte, y el gerente general de Rosfid, Lucas Jakimowicz.

Se abordó el uso de mercados de futuros, el desarrollo de warrants digitales y diferentes instrumentos del mercado de capitales como el cheque de pago diferido, la factura de crédito electrónica y el pagaré bursátil. Desde Rosfid se presentaron los avances en el desarrollo de un fondo de inversión orientado a la ganadería. Se destacó el trabajo conjunto para impulsar el forward ganadero, el índice de precios futuros, el pagaré producto y el desarrollo de fideicomisos.

angus
Amadeo Derito, presidente de la Asociación Argentina de Angus.

El presidente del Rosgan, Raúl Milano, destacó las oportunidades que se abren para la ganadería. Explicó que durante 2025 el precio de la invernada y de la hacienda gorda aumentó casi un 70 % anual frente a una inflación del 31 %. Ante la escasez de oferta para consumo y exportación, los valores se presentan firmes. “Con la recría funcionando y el acompañamiento de los bancos, es una oportunidad ideal”, dijo. El mercado ganadero de la Bolsa organiza un tradicional remate en Expoagro.

La demanda de China y Estados Unidos, que acaba de quintuplicar la cuota preferencial, apuntalan el buen momento de precio. Pero con una oferta estancada por décadas, esta crecimiento tensiona al resto de la cadena y al consumidor.

“En el mundo la carne bovina es cara y por eso se consume más aviar y porcina, en Argentina en los últimos años ese mix también está cambiando”, enfatizó Derito, de Angus. Y destacó que la buena salud del negocio ganadero es “estratégica” en términos de empleo, arraigo y territorio.

Las inversiones

Durante la inauguración del stand santafesino en la muestra, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de Santa Fe, Ignacio Mántaras, se entusiasmó con el regreso de la chacra mixta. “Está pasando de todo: tamberos que se vuelven ganaderos y agricultores que comienzan a incorporar hacienda”, afirmó.

Para Derito, de Angus, “es difícil que el que se fue definitivamente del sector vuelva, por el nivel de inversión que hace falta”. También vio un panorama complejo para los pequeños ganaderos, presionados por la falta de escala, así como para el regreso de los inversores extra actividad que en su momento tuvieron malas experiencias. En ese sentido, consideró que el motor de las inversiones es el ganadero que pasó a la ofensiva y “el que hacía algo de ganadería y que revisando el margen bruto ve que hay zonas de bajo rinde agrícola en las que vuelve a ganar la vaca”.

Darío Marinozzi, presidente de Agricultores Federados Argentinos (AFA), advirtió que “si no podemos pasar los 50 millones de cabezas en las que se estancó el stock bovino, la situación se complica porque ante la falta oferta sube el precio en el mercado interno, a los argentinos nos gusta comer carne”. La principal cooperativa primaria del país tiene desde hace años una división ganadera fuerte. En Expoagro organiza un remate con 1.800 animales por streaming. Su titular destacó “el buen momento de la actividad” aunque también aclaró que “para entrar desde cero quizás no sea lo mejor hacerlo en el pico del ciclo”.

Más kilos, menos margen

Si bien tiene una relación histórica con Agroactiva, AFA comenzó a tener presencia en la muestra de San Nicolás desde hace cinco años. En estos cuatro días estuvo activa con las promociones de precampaña. Del combo salieron los fertilizantes, cuyo precio enloqueció desde que recrudeció la guerra en Medio Oriente.

El abastecimiento y el costo de fertilizantes, junto al encarecimiento de los fletes, contribuyen a presionar sobre los márgenes de los productores. La información de Agricultores Federados sobre la marcha de la campaña es una radiografía muy precisa. Si bien hay zonas extensas que sufrieron el impacto de la sequía, el promedio general indica que “habrá kilos para que el productor pueda defenderse”. Pero los precios no se movieron al ritmo de los costos misma sintonía. “Tenemos valores inferiores a los de seis meses atrás con una inflación de 30 % anual, más estos aumentos de costos por la guerra y los alquileres que siguen altos”, describió Marinozzi para poner en perspectiva la situación del sector. Sin perjuicio de eso, estimó que antes de fin de año comenzarían las obras en las instalaciones de almacenaje que construirán en el terreno que adquirieron en Timbúes, con la intención de tener un puerto en algún momento. Por ahora, desembolsarán u$s 30 millones en acopio y logística.

marinosi-afa
Darío Marinozzi, presidente de Agricultores Federados Argentinos (AFA).

En el Foro Económico de la expo, David Miazzo señaló que “será un año de buen volumen pero rentabilidad asimétrica”. Los márgenes “seguirán finos” ya que los precios internacionales se mantienen estables o con leve baja y el dólar está en niveles más bajos que en escenarios anteriores. “Se van a mantener tasas reales positivas, de alrededor del 30 % en el corto plazo, con una inflación en torno al 2 % mensual”, estimó.

