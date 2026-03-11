Almirón: "Central hizo un gran partido a pesar de las bajas muy importantes que tuvo"

El DT de Central destacó el esfuerzo colectivo del equipo. “Por las situaciones que tuvieron los dos, creo que el punto está bien”, remarcó

“En esta cancha, a los rivales los suelen dominar. Es verdad que sufrimos un poco en el primer tiempo pero nosotros también tuvimos situaciones claras. Hicimos un gran partido aunque tuvimos bajas importantes, como Di María e Ibarra, y otras variantes más que hicimos. Necesitamos que todos sumen minutos. Creo que el trámite del partido fue parejo y en todo momento intentamos ganar ”, resaltó el entrenador de Central , Jorge Almirón, en la rueda de prensa tras la igualdad sin goles ante Argentinos, en La Paternal.

En ese sentido de análisis admitió: “Fattori nos costó en el primer tiempo pero luego lo controlamos. No para de correr, es una bestia. Después, creo que el partido se hizo cada vez más parejo. Por las situaciones que tuvieron los dos equipos, creo que el punto está bien. Los dos tuvimos situaciones claras, y cada uno a su manera buscó el triunfo y jugar bien. Hubo algunas ocasiones para los dos lados. Raffin jugó bien, salió con un golpe y está bien”.

Y profundizó: “ El equipo está metido, lo veo enchufado, y al que le toca jugar lo hace bien . Para nosotros, esto que vimos representa un muy buen mensaje, muy motivador”.

En tanto, el DT se refirió a la ausencia de Di María: “Cuando Ángel no está, siempre se nota. El encuentro fue muy intenso y parejo, pero Ángel hace la diferencia, aunque en este plantel tenemos grandes jugadores, que pueden jugar en cualquier momento”.

Por su parte, Almirón precisó: “Santiago Segovia entró a conectar con Gaspar Duarte, y estoy conforme con todos. Es un buen punto, y el equipo mostró mucha seriedad”.

“Un punto importante” para Central

A su turno, Ignacio Ovando resaltó: “No era el resultado que veníamos a buscar. Por momentos jugamos como queríamos, pero en otros pasamos momentos en que sufrimos y los sacamos adelante. Ellos también son un muy buen equipo y nosotros vinimos a plantear nuestro juego, a hacer nuestro negocio. Nos llevamos un punto, que para nosotros es importante. En el plantel, todos somos importantes, y hoy (por ayer) no estuvieron Di María ni Franco Ibarra y otros compañeros más, pero los que ingresaron lo hicieron muy bien, de muy buena manera, y eso nos tranquiliza y nos motiva a todos”.

Además, el juvenil defensor manifestó que se siente “muy cómodo. Tengo la característica de que me gusta salir jugando y estoy para seguir trabajando y aprendiendo en Central”.