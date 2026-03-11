La Capital | Ovación | Central

Almirón: "Central hizo un gran partido a pesar de las bajas muy importantes que tuvo"

El DT de Central destacó el esfuerzo colectivo del equipo. “Por las situaciones que tuvieron los dos, creo que el punto está bien”, remarcó

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

11 de marzo 2026 · 21:51hs
Jorge Almirón valoró que los jugadores de Central que tuvieron la oportunidad de sumar minutos no desentonaron.

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

Jorge Almirón valoró que los jugadores de Central que tuvieron la oportunidad de sumar minutos no desentonaron.

“En esta cancha, a los rivales los suelen dominar. Es verdad que sufrimos un poco en el primer tiempo pero nosotros también tuvimos situaciones claras. Hicimos un gran partido aunque tuvimos bajas importantes, como Di María e Ibarra, y otras variantes más que hicimos. Necesitamos que todos sumen minutos. Creo que el trámite del partido fue parejo y en todo momento intentamos ganar”, resaltó el entrenador de Central , Jorge Almirón, en la rueda de prensa tras la igualdad sin goles ante Argentinos, en La Paternal.

En ese sentido de análisis admitió: “Fattori nos costó en el primer tiempo pero luego lo controlamos. No para de correr, es una bestia. Después, creo que el partido se hizo cada vez más parejo. Por las situaciones que tuvieron los dos equipos, creo que el punto está bien. Los dos tuvimos situaciones claras, y cada uno a su manera buscó el triunfo y jugar bien. Hubo algunas ocasiones para los dos lados. Raffin jugó bien, salió con un golpe y está bien”.

>>Leer más: Central lo jugó de menos a más y logró hacer un buen negocio en La Paternal

Central está metido y enchufado

Y profundizó: “El equipo está metido, lo veo enchufado, y al que le toca jugar lo hace bien. Para nosotros, esto que vimos representa un muy buen mensaje, muy motivador”.

En tanto, el DT se refirió a la ausencia de Di María: “Cuando Ángel no está, siempre se nota. El encuentro fue muy intenso y parejo, pero Ángel hace la diferencia, aunque en este plantel tenemos grandes jugadores, que pueden jugar en cualquier momento”.

Por su parte, Almirón precisó: “Santiago Segovia entró a conectar con Gaspar Duarte, y estoy conforme con todos. Es un buen punto, y el equipo mostró mucha seriedad”.

>>Leer más: El uno x uno de Central: Broun fue el albañil que echó las bases para un buen empate

“Un punto importante” para Central

A su turno, Ignacio Ovando resaltó: “No era el resultado que veníamos a buscar. Por momentos jugamos como queríamos, pero en otros pasamos momentos en que sufrimos y los sacamos adelante. Ellos también son un muy buen equipo y nosotros vinimos a plantear nuestro juego, a hacer nuestro negocio. Nos llevamos un punto, que para nosotros es importante. En el plantel, todos somos importantes, y hoy (por ayer) no estuvieron Di María ni Franco Ibarra y otros compañeros más, pero los que ingresaron lo hicieron muy bien, de muy buena manera, y eso nos tranquiliza y nos motiva a todos”.

>>Leer más: Central: Jorge Almirón confirmó un equipo con cinco cambios para jugar ante Argentinos

Además, el juvenil defensor manifestó que se siente “muy cómodo. Tengo la característica de que me gusta salir jugando y estoy para seguir trabajando y aprendiendo en Central”.

Noticias relacionadas
Los once de Central que Jorge Almirón puso en cancha frente a Argentinos Juniors.

El uno x uno de Central: Broun fue el albañil que echó las bases para un buen empate

Alejo Veliz intenta un ataque para Central en La Paternal.

Central, con varias bajas de peso, igualó 0 a 0 ante Argentinos en La Paternal

Jorge Almirón vivió días de felicidad tras el clásico, pero para este partido apelará a un Central con varios retoques.

Central: Jorge Almirón confirmó un equipo con cinco cambios para jugar ante Argentinos

Un hincha de Central y uno de Newells grabaron un video juntos en la Rocinha, la favela más famosa del mundo.

Central y Newell's en la Rocinha: cómo es el servicio en la favela

Ver comentarios

Las más leídas

Newells sigue en el fondo con un empate que no le sirve de nada

Newell's sigue en el fondo con un empate que no le sirve de nada

Kudelka: Ojalá me equivoque, pero será un trabajo arduo y a largo plazo

Kudelka: "Ojalá me equivoque, pero será un trabajo arduo y a largo plazo"

Quini 6: tres ganadores se repartieron más de 1.500 millones de pesos

Quini 6: tres ganadores se repartieron más de 1.500 millones de pesos

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo

Lo último

Carmiña hizo comentarios racistas y Gran Hermano la expulsó de la casa

Carmiña hizo comentarios racistas y "Gran Hermano" la expulsó de la casa

Boca no pudo con San Lorenzo y en River comienza la era del Chacho Coudet

Boca no pudo con San Lorenzo y en River comienza la era del Chacho Coudet

En Central, Fatu Broun continúa haciendo historia bajo los tres palos

En Central, Fatu Broun continúa haciendo historia bajo los tres palos

Crímenes y venganzas: a diez años del asesinato que precipitó la caída del clan Funes

Mariela Miranda, madre de Alan Funes, fue asesinada delante de su hijo. El hecho provocó una saga de crímenes en barrio Tablada y alrededores
Crímenes y venganzas: a diez años del asesinato que precipitó la caída del clan Funes

Por Martín Stoianovich

Central lo jugó de menos a más y logró hacer un buen negocio en La Paternal

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central lo jugó de menos a más y logró hacer un buen negocio en La Paternal

Al borde del colapso, el sector de Discapacidad lanzó un paro en Rosario y el país

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Al borde del colapso, el sector de Discapacidad lanzó un paro en Rosario y el país

Unidos apuesta a darle media sanción este jueves a la nueva ley de municipios

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Unidos apuesta a darle media sanción este jueves a la nueva ley de municipios

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo

Quini 6: tres ganadores se repartieron más de 1.500 millones de pesos
Información General

Quini 6: tres ganadores se repartieron más de 1.500 millones de pesos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells sigue en el fondo con un empate que no le sirve de nada

Newell's sigue en el fondo con un empate que no le sirve de nada

Kudelka: Ojalá me equivoque, pero será un trabajo arduo y a largo plazo

Kudelka: "Ojalá me equivoque, pero será un trabajo arduo y a largo plazo"

Quini 6: tres ganadores se repartieron más de 1.500 millones de pesos

Quini 6: tres ganadores se repartieron más de 1.500 millones de pesos

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo

Crímenes y venganzas: a diez años del asesinato que precipitó la caída del clan Funes

Crímenes y venganzas: a diez años del asesinato que precipitó la caída del clan Funes

Ovación
En Central, Fatu Broun continúa haciendo historia bajo los tres palos

Por Elbio Evangeliste
Ovación

En Central, Fatu Broun continúa haciendo historia bajo los tres palos

En Central, Fatu Broun continúa haciendo historia bajo los tres palos

En Central, Fatu Broun continúa haciendo historia bajo los tres palos

Almirón: Central hizo un gran partido a pesar de las bajas muy importantes que tuvo

Almirón: "Central hizo un gran partido a pesar de las bajas muy importantes que tuvo"

Central lo jugó de menos a más y logró hacer un buen negocio en La Paternal

Central lo jugó de menos a más y logró hacer un buen negocio en La Paternal

Policiales
Doce policías condenados por agresiones y vejaciones en las Cuatro Plazas
Policiales

Doce policías condenados por agresiones y vejaciones en las Cuatro Plazas

El sistema Lince permitió reconstruir el recorrido de una banda que cometía robos en Rosario

El sistema Lince permitió reconstruir el recorrido de una banda que cometía robos en Rosario

Crímenes y venganzas: a diez años del asesinato que precipitó la caída del clan Funes

Crímenes y venganzas: a diez años del asesinato que precipitó la caída del clan Funes

Derribaron dos nuevos búnkeres y ya se desactivaron 108

Derribaron dos nuevos búnkeres y ya se desactivaron 108

La Ciudad
Al borde del colapso, el sector de Discapacidad lanzó un paro en Rosario y el país

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Al borde del colapso, el sector de Discapacidad lanzó un paro en Rosario y el país

La UNR ganó una medalla y se clasificó al Mundial de Programación en Dubái

La UNR ganó una medalla y se clasificó al Mundial de Programación en Dubái

Habrá cambios en el sistema para sacar la licencia de conducir en Rosario

Habrá cambios en el sistema para sacar la licencia de conducir en Rosario

En las escuelas primarias de Santa Fe estará prohibido el uso de celulares

En las escuelas primarias de Santa Fe estará prohibido el uso de celulares

Denunciaron más ataques tras el crimen del bebé baleado en una barbería
Policiales

Denunciaron más ataques tras el crimen del bebé baleado en una barbería

El gobierno de Santa Fe alerta por la morosidad en familias y empresas
Economía

El gobierno de Santa Fe alerta por la morosidad en familias y empresas

Concejo: rechazan la propuesta de eliminar la ciclovía de calle Rioja
La Ciudad

Concejo: rechazan la propuesta de eliminar la ciclovía de calle Rioja

Sospechoso al agua: fueron a detenerlo por abuso sexual y se escondió entre camalotes
Policiales

Sospechoso al agua: fueron a detenerlo por abuso sexual y se escondió entre camalotes

El aeropuerto de Rosario va por más y gestiona un vuelo directo para ver la Fórmula 1

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

El aeropuerto de Rosario va por más y gestiona un vuelo directo para ver la Fórmula 1

Dolor en la empresa Laguna Paiva por la muerte del chofer en el choque
La Región

Dolor en la empresa Laguna Paiva por la muerte del chofer en el choque

El Museo del Deporte sumará un espacio dedicado a Di María
La Ciudad

El Museo del Deporte sumará un espacio dedicado a Di María

Comienzo de clases: en calle San Luis se vendió más que el año pasado

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Comienzo de clases: en calle San Luis se vendió más que el año pasado

Evolucionan favorablemente los 11 heridos del choque fatal en la autopista
La Región

Evolucionan favorablemente los 11 heridos del choque fatal en la autopista

Bigand: un desfalco de $250 millones en la cooperativa despertó al pueblo
La Región

Bigand: un desfalco de $250 millones en la cooperativa "despertó" al pueblo

Cáncer de mama: qué se sabe de la novedosa vacuna contra el triple negativo

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Cáncer de mama: qué se sabe de la novedosa vacuna contra el triple negativo

Kiosqueros afirman que las ventas caen 80 % cuando juegan Central y Newells
La Ciudad

Kiosqueros afirman que las ventas caen 80 % cuando juegan Central y Newell's

El peronismo propone un ámbito para que la policía discuta su salario

Por Mariano D'Arrigo
Politica

El peronismo propone un ámbito para que la policía discuta su salario

El uno x uno de Newells: Guch, certero en el tiro libre y decidido para encarar

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Newell's: Guch, certero en el tiro libre y decidido para encarar

Lista de concentrados de Central con varias ausencias, entre ellas Marco Ruben

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Lista de concentrados de Central con varias ausencias, entre ellas Marco Ruben

El tiempo en Rosario: miércoles algo nublado con una máxima de 30º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles algo nublado con una máxima de 30º

Provincias Unidas ve con buenos ojos la apuesta de Mauricio Macri para 2027

Por Javier Felcaro
Política

Provincias Unidas ve con buenos ojos la apuesta de Mauricio Macri para 2027

Ley de glaciares: biólogos de Greenpeace llegan a Rosario para hablar de la reforma
La ciudad

Ley de glaciares: biólogos de Greenpeace llegan a Rosario para hablar de la reforma

El gobierno confirmó cambios en los plazos de las revisiones técnicas
Motores

El gobierno confirmó cambios en los plazos de las revisiones técnicas

EEUU e Irán intercambian amenazas mientras se prolonga la guerra
El Mundo

EEUU e Irán intercambian amenazas mientras se prolonga la guerra