Pellegrini sobre el discurso de Milei: "Un presupuesto equilibrado para ponerle fin al populismo kirchnerista"

El candidato a diputado nacional por Santa Fe dijo que el proyecto del presidente sienta las bases para el crecimiento

16 de septiembre 2025 · 14:55hs
El candidato a diputado nacional por Santa Fe de la Libertad Avanza, Agustín Pellegrini, acompañó el proyecto de Presupuesto 2026 presentado por el presidente Javier Milei. "Es un plan para seguir arreglando el descalabro histórico que generaron los gobiernos anteriores. Sabemos del esfuerzo que conlleva salir adelante y nunca hemos dicho que este camino fuera fácil. Pero estamos convencidos de que es el correcto", señaló Pellegrini.

En la misma línea, el vicepresidente de La Libertad Avanza en Santa Fe, aseguró que "el equilibrio fiscal es la piedra angular del crecimiento económico de las próximas décadas. No un capricho. Creo que el de anoche fue el discurso de un estadista". "El presidente Javier Milei es el primero en presentar un presupuesto con equilibrio fiscal. De aquí en adelante debería ser así siempre", sumó.

Pellegrini dijo, además, que hay que sumar diputados libertarios para ponerle fin al populismo kirchnerista.

"Los argentinos debemos entender que si abandonamos este camino a la mitad todo el esfuerzo que hicimos termina en la basura. No hay otro camino que el del equilibrio fiscal, monetario y cambiario. Todos las demás recetas fracasaron, esta es la receta que funciona en todo el mundo y por eso vamos a seguirla al pie de la letra", afirmó.

Vale decir que el presupuesto asigna 4,8 billones de pesos a universidades, aumenta el gasto en jubilaciones en un 5% y un 17% en materia de salud, ambas partidas por encima de la inflación. En educación aumenta un 8% por encima de la inflación y también prevé aumentar un 5% real para cada pensionado por discapacidad.

Por su parte, la diputada Romina Diez, resaltó que el proyecto de Presupuesto del presidente destina el 85 por ciento a Capital Humano. "En un país serio, este es el momento en que se planifica el año. No como hacen los populistas, que improvisan con temas sensibles, sin ningún tipo se sustento técnico. Quiero ver cómo actúa la oposición ahora", concluyó.

